Lo Stato sionista riaccende l'Olocausto palestinese e il mondo tace

Gerusalemme torna a essere l’epicentro della questione israelo-palestinese, portandoci a osservare l’alba di un nuovo conflitto lungo la Striscia di Gaza. A riaccendere la questione, superiore in scala alle intifada del 2008 e nel 2014, i fatti avvenuti nel quartiere di Sheikh Jarrah legati al diritto di ritorno e le proteste alla Spianata delle Moschee, entrambi luoghi di Gerusalemme, città protagonista della contesa storica fra sionisti e palestinesi.

Sheikh Jarrah (che prende il nome da un curatore arabo qui sepolto nel 1200) è un quartiere con una storia intricata che riguarda sia ebrei che arabi. Per gli ebrei, questo è un luogo di culto per la presunta presenza della tomba di Simeone il Giusto. Per consolidare la presenza sionista in questa zona, a discapito della maggioranza araba, alcuni esponenti della comunità acquistarono questi terreni nel 1876, costruendo delle residenze per ospitare degli ebrei.

Alla fine dei conflitti del 1948 la Giordania, che si ritrovò a detenere il controllo di Gerusalemme Est, in accordo con l’ONU, decise di trasferire a Sheikh Jarrah 28 famiglie di palestinesi, sfollati a causa dei conflitti che avevano visto fuggire dall’area chiunque vi abitasse, sia ebrei che arabi. Il governo giordano garantì ai nuovi residenti gli atti fondiari dei terreni abitati dopo una decina di anni di permanenza, ma la riconquista di Gerusalemme Est da parte di Israele, vent’anni dopo, ha visto l’entrata in vigore di una legge che ha vanificato queste possibilità. Secondo Israele, gli ebrei profughi a seguito dei conflitti del ’48 avrebbero diritto di riappropriarsi dei propri terreni indipendentemente da dove essi si trovino e da chi siano occupati.

Il popolo che più di tutti dovrebbe lanciare messaggi di uguaglianza e pace fra religioni e etnie, testimone di atroci violazioni dei diritti fondamentali dell’uomo, da più di sessant’anni opera questa violenza disumana nei confronti di quasi 500 persone che, sfollate dalle proprie città e abitazioni, si sono trovate ricollocate lì dalla Giordania e dall’ONU che aveva il ruolo di mediatore d’eccezione.

Razzi su Tel Aviv (specialnews.co.uk)

Nel febbraio 2021 sono arrivati gli avvisi di sfratto a 13 famiglie palestinesi, riaccendendo così le proteste nell’area, invasa dai coloni sionisti e dalle forze di occupazione israeliane che controllano la zona e sorvegliano a vista la popolazione palestinese al suo interno. Le famiglie in questione hanno chiesto l’intervento della Corte Suprema israeliana, che avrebbe dovuto pronunciarsi lunedì 10 maggio, giorno del Jerusalem Day, fantomatica commemorazione della conquista della città da parte dell’entità sionista, rimandando poi la sentenza di un mese.

Confermando gli sfratti, la Corte confermerebbe lo stato in essere del diritto di ritorno e la sua univocità nei confronti degli ebrei, poiché lo stesso diritto non è mai stato garantito alle famiglie palestinesi che hanno dovuto abbandonare, con la forza, le loro abitazioni a Gerusalemme Ovest. Inoltre, il 7 maggio, durante le preghiere dell’ultimo Venerdì del Ramadan, i fedeli hanno deciso di riunirsi anche per manifestare contro gli sfratti di Sheikh Jarrah, presso la moschea di al-Aqsa, terzo luogo sacro dell’Islam. Le forze di oppressione sioniste hanno invaso la moschea durante la preghiera, lanciando granate stordenti e ferendo più di 50 palestinesi, impedendo de facto il diritto di culto.

Alla luce di questi avvenimenti, Hamas ha rilasciato un ultimatum a Israele, richiedendo l’abbandono dell’area da parte delle forze di oppressione e il rilascio dei palestinesi arrestati; richiesta del tutto ignorata da Netanyahu, che ha continuato ad avallare la repressione violenta delle proteste. Hamas ha dunque provveduto al lancio di centinaia di missili sui cieli dello stato illegittimo di Israele, protetto dal sistema antimissilistico più evoluto del mondo, in risposta al silenzio sionista, puntando su Tel Aviv e al Sud dell’area. Israele di conseguenza ha avviato l’operazione “Guardiano delle Mura”, bombardando massicciamente Gaza sia con missili partiti dalle loro basi, sia utilizzando gli F-35, in più di 500 incursioni aeree.

A Gaza, a oggi, sono stati distrutti palazzi e uccise più di 30 persone, fra cui almeno una decina di bambini. Il Presidente di Israele si è espresso soltanto per vantare la vastità delle operazioni militari, i successi nell’aver ucciso degli alti rappresentanti di Hamas e per aver distrutto la sede delle principali redazioni palestinesi, innescando un’inevitabile censura dell’informazione dall’interno dello stato oppresso. Le dichiarazioni si sono concentrate anche sullo specificare che ogni mezzo militare è stato messo a disposizione, annunciando che il Gabinetto ha previsto un’operazione senza limiti di tempo e dispiegando già diversi battaglioni lungo la Striscia di Gaza, noncuranti della carneficina che porteranno a compimento se non verrà placata questa escalation assassina motivata da un’irrefrenabile pulizia etnica operata sia sul piano psicologico, sia sul piano fisico, nei confronti delle e dei palestinesi. Hamas, dopo il primo bombardamento, aveva prontamente proposto un cessate il fuoco, richiedendo nuovamente la ritirata delle forze sioniste da Sheikh Jarrah.

WEST BANK. 2003. Aida Refugee camp. Looking towards Rachels Tomb. (Alessandra Sanguinetti)

L’apartheid palestinese va avanti da più di settant’anni e, giorno dopo giorno, si dimostra per ciò che realmente è: epurazione etnica compiuta da quella popolazione che, per prima, dovrebbe istruire il mondo sui danni e le ripercussioni a cui l’odio etnico e religioso può portare se esacerbato per fini di dominio. L’opinione mondiale tace o si esprime a favore dello stato sionista, fatta eccezione per Tunisia, Norvegia e Cina che hanno richiesto un Consiglio straordinario all’ONU, cercando di portare a un cessate il fuoco da entrambe le parti.

USA e Germania legittimano l’utilizzo della violenza da parte dei sionisti, non tenendo conto delle violazioni dei diritti umani subite nello Sheikh Jarrah e nella Spianata delle Moschee ai danni delle e dei palestinesi, vittimizzando Israele in quanto popolazione colpita da atti terroristici immotivati, nonostante abbia uno degli eserciti più evoluti e armati del mondo. Come in quasi tutti i casi di violenza, l’informazione italiana si concentra sul carnefice, in questo caso vittimizzandolo a causa degli attacchi ricevuti da Hamas, senza citare alcuna repressione sionista ai danni di una popolazione che da troppe decine di anni si vede privata dei diritti fondamentali; l’ultimo fra i tanti, il diritto di vaccinarsi contro Covid-19.

In tutto ciò, la popolazione palestinese si trova privata di una qualsiasi difesa politica e sociale, con Abu Mazen che resta inerme davanti alle attuali questioni, limitandosi a rimandare le elezioni politiche nel Paese a data da destinarsi. Di fatto, la popolazione si trova sotto l’attacco militare degli oppressori sionisti, priva di una leadership politica pronta a intervenire diplomaticamente e alla mercé di Hamas, unica voce che, con mezzi violenti e bellicosi, cerca di opporsi all’Olocausto del nuovo millennio.

Andrea Agrillo