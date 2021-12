“A.M.arti: percorsi artistici green per celebrare le vite di due giovanə attivistə socialə” è un progetto di crowdfunding ideato da Giosef Italy, approvato tra oltre 50 da Banca Etica per essere co-finanziato al 25% all’interno del nuovo bando Impatto+, Banca Etica ed Etica Sgr., che vuole celebrare, attraverso l’arte sostenibile, le vite di Marta Gianello Guida e Antonio Prisco, due giovanə attivistə socialə della rete Giosef Italy venutə prematuramente a mancare negli scorsi anni.

Il progetto A.M.arti prevede l’organizzazione di due laboratori creativi per i giovani, per realizzare due murales “mangia smog”, raffiguranti i volti di Anto e Marti. I murales verranno creati utilizzando degli speciali spray anti-smog e materiali di scarto collegati in qualche modo alle loro professioni ed alle loro vite:

Uno dei laboratori si svolgerà a Napoli (la location esatta del laboratorio e del murales sono in fase di definizione, vi aggiorneremo prestissimo su questo punto). Abbiamo scelto Napoli perché Antonio ha lottato tutta la sua vita per la città che tanto amava. Ha intrapreso battaglie per i diritti proprio tra le strade del capoluogo partenopeo, insieme ai suoi colleghi sindacalisti, riders e attivisti. Per questo motivo abbiamo scelto di riempire con il volto di Antonio uno dei muri di Napoli, per imprimere tra le strade della città il senso di tutto il suo impegno;

L’altro si terrà a Torino, presso Casa Arcobaleno, sede di molte associazioni e gruppi della variegata galassia LGBTQIA+ ma anche luogo di cittadinanza attiva e consapevole, che fa vivere l’incontro e l’apertura con gruppi e associazioni che a questo mondo non appartengono affinché aprano quel mondo all’esterno e creino apertura anche all’interno delle proprie dinamiche associative e politiche.

I murales saranno un “monumento vivente” alla vita di Anto e Marti, una celebrazione dei diritti umani e del contributo degli attivistə al miglioramento della vita della comunità. Inoltre, contribuiranno a rendere più accoglienti e “youth-friendly” aree della città che sono soggette a gentrificazione, come ad esempio la zona dove è situata Casa Arcobaleno a Torino, o all’abbandono e al degrado di alcune zone di Napoli.

Marta Gianello Guida ha presieduto la sede locale di Giosef a Torino per oltre 5 anni. All’interno dell’associazione si è dedicata con passione all’educazione non formale ai diritti umani, specializzandosi sul tema dell’intersezionalità. Ha ispirato diverse generazioni di giovani che con Marti si sono formati e hanno scoperto la lotta per la giustizia sociale in chiave intersezionale.

Antonio Prisco è stato tante cose: rappresentante dell’Unione degli Universitari, rappresentante sindacale dei rider napoletani e italiani, giocatore di rugby, presidente della sede locale di Giosef a Napoli, amico e compagno di mille lotte. Con il suo lavoro e la sua passione, Antonio ha contribuito a svelare lo sfruttamento dei lavoratori e delle lavoratrici governati da un freddo algoritmo.

Con una piccola donazione sulla piattaforma PRODUZIONI DAL BASSO potrete contribuire a portare avanti le lotte per la giustizia sociale, per i diritti, per la libertà, che Marti ed Anto hanno sostenuto durante tutta la loro vita.

Il budget complessivo del progetto A.M.arti ammonta a 5.000 euro;

Entro i 60 giorni di campagna dobbiamo riuscire a raccogliere 3.750 euro (il 75% del budget complessivo);

Una volta raggiunto il 75% del budget avremo diritto al cofinanziamento del restante 25% da parte di Etica Sgr.

Utilizzeremo i fondi per:

– Retribuire i formatori per i laboratori di arte sostenibile e diritti;

– Acquistare i materiali per i murales (le vernici magia smog nello specifico hanno costi più elevati delle normali vernici: la pittura murale traspirante anti-inquinamento AIRLITE che abbiamo scelto di utilizzare costa 293.19 euro al pezzo);

– Organizzare e promuovere gli eventi di inaugurazione a Torino e Napoli sia online che offline;

– Realizzare i gadget descritti nelle ricompense.

Crediamo fermamente in una società partecipativa, dove ogni cittadino, attivandosi per fare la propria parte, contribuisce a migliorare la vita di tutti gli altri. Auspichiamo il vostro appoggio, certi che chiunque voglia condividere il nostro progetto contribuirà a rendere omaggio alla memoria dei nostri colleghi prematuramente scomparsi.

Grazie dell’attenzione,

Tutto il direttivo e lo staff di Giosef Italy

Antonio Prisco e Marta Gianello Guida, progetto “A.M.arti”

