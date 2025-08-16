La tragica vicenda di Pierpaola Romano, ufficiale di pubblica sicurezza uccisa da un collega presso la Camera dei Deputati, ha scosso profondamente l’opinione pubblica e ha riacceso il dibattito sulla violenza di genere, sottolineando che nessun luogo, nemmeno le istituzioni che dovrebbero essere esempio di civiltà e rispetto, può dirsi immune da questa piaga sociale. A partire da questo ricordo e da questa riflessione, l’Onorevole Stefania Ascari, deputata del Movimento 5 Stelle, ha sottolineato l’importanza di agire concretamente per prevenire e contrastare ogni forma di violenza di genere.

Insieme alla collega Daniela Morfino, ha promosso e fatto approvare un ordine del giorno che impegna l’Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori della Camera dei Deputati a valutare l’istituzione di uno sportello anti-violenza di genere, aperto a tutta la cittadinanza, all’interno di Montecitorio.

“Lo sportello – ha fatto sapere Ascari attraverso la propria pagina Facebook – sarà gestito con il supporto di associazioni specializzate e offrirà ascolto, assistenza e orientamento a chiunque subisca o riconosca situazioni di discriminazione, sopraffazione o violenza, in tutte le sue forme”. Un modello innovativo e di grande valore, che mira a creare un punto di riferimento concreto all’interno delle istituzioni, ma che deve essere anche un esempio da replicare in tutte le pubbliche amministrazioni e negli ambienti di lavoro.

“Ogni episodio di violenza non è mai un fatto privato, ma un fatto collettivo e politico che chiama in causa l’intera comunità ed è compito delle istituzioni promuovere iniziative concrete e utili”, ha aggiunto Ascari. Un passo importante, dunque, verso un impegno più deciso e strutturato contro la violenza di genere, affinché il rispetto e la dignità di ogni persona siano finalmente tutelati e valorizzati in ogni ambito della vita pubblica e privata. C’è quindi da auspicare che la Camera recepisca appieno l’ordine approvato e dia seguito alla proposta di Stefania Ascari e Daniela Morfino.

Sara Spiniello