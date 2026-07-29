La digitalizzazione sta trasformando anche la gestione dei gas medicinali, rendendo disponibili informazioni sempre più precise e aggiornate. In questo scenario, poter conoscere in tempo reale la posizione delle bombole, la quantità presente nei reparti e l’autonomia residua permette di organizzare al meglio le attività e ridurre gli sprechi.

Per rispondere a queste necessità, Air Liquide Healthcare ha sviluppato la piattaforma e-Services per Oyan Smart™, una soluzione nata con l’obiettivo di rendere più semplice e ottimizzata la gestione di ogni bombola ossigeno medicinale .

Il sistema parte da Oyan Smart™, una confezione dotata di interfaccia digitale che, grazie a una connessione Bluetooth, trasmette i dati relativi al proprio stato. Tali informazioni vengono poi raccolte da dispositivi installati nei punti di stoccaggio e inviate a una piattaforma centrale consultabile dalla farmacia ospedaliera. In questo modo, è possibile avere una visione aggiornata e centralizzata delle bombole presenti nella struttura, della loro collocazione e del livello di autonomia disponibile.

In particolare, la piattaforma permette di individuare bombole vicine alla scadenza o non rilevate da tempo, evitando che diventino una criticità operativa. Ogni reparto può inoltre definire una dotazione coerente con le proprie esigenze, mentre il sistema confronta lo stock previsto con quello reale e segnala eventuali differenze.

Grazie alla piattaforma e-Services per Oyan Smart™ anche la logistica delle strutture sanitarie diventa più ordinata: infatti, ritiri e consegne possono essere pianificati sulla base della situazione effettiva, riducendo urgenze e movimentazioni non necessarie. La visibilità sul livello di riempimento aiuta infine a evitare resi anticipati e a limitare gli sprechi.

Il risultato è una gestione più fluida, basata su dati aggiornati e facilmente accessibili, che migliora l’organizzazione interna e mantiene al centro la sicurezza di pazienti e operatori.