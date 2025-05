Caramiello (M5S): "Investire in strutture come quella di Castiglione del Lago"

L’Onorevole Alessandro Caramiello, esponente del Movimento 5 Stelle, insieme all’Onorevole Sergio Costa, già Ministro dell’Ambiente ed attuale Vice Presidente della Camera, ha recentemente visitato il prestigioso Centro di Allevamento e Addestramento Cinofilo della Guardia di Finanza di Castiglione del Lago (Perugia), accompagnati dal Colonnello Michele Santoro e dal Maresciallo Alfredo Di Girolamo.



Questa struttura, che rappresenta un’eccellenza internazionale, si dedica da ben 70 anni alla formazione di cani e di conduttori per le forze dell’ordine italiane. Il prestigioso centro si distingue non solo per la sua lunga tradizione, ma anche per la sua unicità in Italia e in Europa, poiché combina l’attività addestrativa con l’allevamento dei cani fin dalla nascita.



Oggi, i cani addestrati presso questa struttura svolgono ruoli fondamentali nelle operazioni di ricerca della droga, della valuta, del tabacco e di persone, oltre ad essere impiegati in attività di antiterrorismo. Alcuni di questi straordinari animali hanno anche partecipato a missioni di salvataggio, come nel caso della ricerca di persone sotto le macerie del terremoto de L’Aquila o durante le operazioni di soccorso alpino legate alla tragedia della Marmolada.



Durante la visita, l’onorevole Alessandro Caramiello ha sottolineato l’importanza cruciale delle unità cinofile nella sicurezza nazionale: «Il centro, che si presenta come un luogo ben curato e rispettoso del benessere animale, dimostra un connubio perfetto tra tutela e amore per i cani, i veri protagonisti di questa realtà. La qualità dell’addestramento e l’attenzione al benessere degli animali sono evidenti e contribuiscono a fare di questo centro un punto di riferimento non solo per l’Italia, ma anche per numerosi altri Paesi, dal Sudamerica all’Europa, fino all’Africa. Questa importante visita ha messo in luce l’importanza di investire in strutture come quella di Castiglione del Lago, che offrono un servizio fondamentale allo Stato italiano e contribuiscono a garantire la sicurezza e il benessere della comunità. L’impegno degli onorevoli Caramiello e Costa, insieme alle forze armate, è un segnale forte della volontà di valorizzare e sostenere le eccellenze che operano nel nostro Paese».

di Sara Spiniello