Mostra Digital Cosmati, nasce da una idea della prof. Eleonora Bilotta e Pietro Pantano ordinari all’Unical, organizzata dal LMSV laboratorio di modellistica e scienze cognitive. La mostra e’ stata allestita presso le Sale Espositive della Provincia di Cosenza, patrocinata dal Comune.



L’evenha come obiettivo quello di presentare il risultato della ricerca scientifica e creativa dove le immagini derivate dall’algoritmo sono la reinterpretazione dell’antico pavimento cosmatesco. In questa mostra e’ così possibile ammirare le immagini stampate su tele, dalle tonalità più svariate, ai tessuti, alle mattonelle per un design di arredamento. Affianca la produzione di queste opere digitali e reali la produzione multimediale con video, avatar, i giochi del monopoli e puzzle, labirinto dei Cosmati, una caccia al tesoro.



Dal 3 marzo ad oggi abbiamo avuto come visite molte scuole provenienti da tutta la regione, raggiungendo oltre 500 visite. La mostra resterà aperta fino al 23 marzo tutte le mattine dalle 9,30 alle 13,00.

Comunicato stampa