claire my flair, l’estetica del dissenso vellutato

C’è un’urgenza sottile, quasi pudica, che attraversa le ultime produzioni di claire my flair. Non è la foga di chi urla per farsi notare, ma la fermezza di chi ha capito che, in un mondo saturo di rumore bianco, la vera sovversione risiede nella precisione del sussurro.

Con l’uscita del suo ultimo EP, “Through the Worst Years and the Opposite”, l’artista svizzero-italiana sembra aver definitivamente abbandonato le rassicuranti sponde del jazz di maniera per avventurarsi in un territorio dove il suono si fa materia psicologica, un abito cucito addosso alle inquietudini di questo decennio.

Un’identità apolide: dal rigore elvetico alle radici mediterranee

Il “flair” di Chiara Fanuli non è un artificio costruito a tavolino, è il risultato di un DNA artistico che affonda le radici in una terra di confine. Nata in Svizzera ma legata a doppio filo all’Italia – nazione che ha scelto come terreno d’elezione per la sua maturità creativa – la cantautrice ha saputo trasformare il suo bilinguismo in una risorsa espressiva fuori dal comune.

Il percorso di claire my flair inizia con una solida formazione accademica: è l’incontro con le dinamiche del jazz e del neo-soul a definire il suo perimetro d’azione. Questa doppia anima, che unisce la precisione mitteleuropea alla passionalità mediterranea, le ha permesso di costruire una carriera indipendente solida, dove la ricerca tecnica non ha mai soffocato l’urgenza di comunicare una visione del mondo autentica, mai banale.

Il cortocircuito della realtà in “Matrix”

Il singolo “Matrix” funge da manifesto di questa nuova fase. Qui, la tematica sociale non viene declamata come uno slogan, bensì filtrata attraverso la lente dell’alienazione tecnologica e relazionale. claire my flair canta la sensazione di essere un errore nel sistema, un “glitch” emotivo in un mondo che ci vorrebbe algoritmi performanti, sempre pronti al consumo.

C’è una critica profonda alla disumanizzazione dei rapporti mediati dagli schermi, a quel “mettere qualcuno nel cestino” con la stessa facilità con cui si chiude una scheda del browser. È un invito a riscoprire la carne e il sangue dietro i pixel, a rivendicare il diritto alla fragilità in un’epoca che premia solo l’invulnerabilità di facciata.

Il corpo come manifesto: un femminismo della presenza

In questo scenario di ridefinizione costante, il femminismo di claire my flair si manifesta come una politica dello sguardo. Non c’è traccia di quell'”uguaglianza di genere pop” da vetrina, pronta per essere masticata e digerita dal marketing digitale. La sua è una consapevolezza che passa per la riappropriazione del sé: claire my flair sottrae il proprio corpo e la propria voce alla narrazione egemonica maschile, al fine di restituirli a una dimensione di soggettività pura.

Scegliere l’indipendenza discografica e la gestione totale della propria immagine non è solo una mossa burocratica, è un atto di dissidenza di genere. In un’industria che spesso chiede alle donne di essere “iper-visibili” per essere ascoltate, la sua scelta di puntare sulla densità del pensiero e sulla sottrazione estetica è una ferma dichiarazione di autonomia identitaria.

La politica del sé: tra “One Light Year” e “Newborn Baby”

Il discorso si amplia in brani come “One Light Year”, dove per claire my flair la vastità dello spazio diventa metafora della solitudine moderna: il romitaggio non è isolamento, ma lo spazio necessario per non essere colonizzati dall’esterno.

In “Newborn Baby”, il tema della rinascita assume contorni che sfiorano il politico. La cura di sé e la salute mentale emergono come atti di resistenza: in un sistema neoliberista che ci vuole produttivi fino all’esaurimento, scegliere di “nascere di nuovo”, di rispettare i propri tempi e le proprie crepe, diventa una decisione radicale. claire my flair trasforma l’introspezione in una questione collettiva, suggerendo che non può esserci rivoluzione esterna senza una profonda bonifica del proprio paesaggio interiore.

La voce come spazio di libertà

Ciò che colpisce nell’ascolto di questi ultimi lavori è come la voce sia diventata uno strumento di indagine sociale. Non cerca la perfezione estetica fine a se stessa, claire my flair individua la verità del graffio. La sua è una musica “balm”, come lei stessa la definisce, un balsamo che non serve a nascondere le ferite, ma a permettere loro di rimarginarsi correttamente.

In questo senso, la proposta di claire my flair si inserisce in quel filone di cantautorato europeo che smette di guardarsi l’ombelico per esaminare, attraverso lo specchio dell’Io, le storture di una società che ha smarrito il senso dell’ascolto. Un percorso necessario, coraggioso e, oggi più che mai, indispensabile per chiunque creda ancora nel potere eversivo dell’arte.

