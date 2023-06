lavoro da casa

La rivoluzione digitale è sotto gli occhi di tutti e nel volgere di pochi anni ha cambiato il nostro stile di vita. Questo cambiamento radicale di paradigma ha investito anche il mondo del lavoro, con il diffondersi del fenomeno dello smart working, che ha dato a moltissime persone la possibilità di ripensare l’equilibrio tra vita privata e professionale. Si sono moltiplicati, infatti, numerosi scenari per tutti coloro che stanno pensando di iniziare un nuovo percorso lavorativo, come quello di aprire un negozio online facendo della propria abitazione il proprio ufficio.

Tutti ormai possiedono un computer o uno smartphone e gran parte delle persone navigano sul web diverse ore al giorno. Attraverso un dispositivo connesso alla rete, gran parte delle attività che prima potevamo svolgere solo fisicamente, adesso hanno anche uno spazio digitale, che spesso ha completamente soppiantato quello originale. Per rendersene conto, è sufficiente immaginare quante transazioni abbiamo concluso sul web nell’ultimo mese e fare un confronto con quelle che invece abbiamo realizzato recandoci in un negozio o in un centro commerciale.

13 lavori che potresti fare se vuoi lavorare da casa

Sono sempre di più le persone che stanno valutando di abbandonare il proprio impiego per iniziare un’attività da svolgere completamente da casa: ecco una lista di lavori per cui è sufficiente avere a disposizione un personal computer affidabile e una buona connessione internet.

E-commerce

Probabilmente quella del negozio online è una delle strade maggiormente battute da chi ha deciso di aprire una propria attività lavorando da casa. Una scelta che richiede impegno e dedizione, ma che potrebbe regalare anche grandi soddisfazioni economiche.

Social Media Manager

Aziende, istituzioni, società di ogni tipo fin da subito hanno compreso le potenzialità di essere presenti sui social network e di conseguenza sono nate le figure specializzate nella gestione di questo tipo di comunicazione. Quello del social media manager è un lavoro redditizio con una buona richiesta di mercato.

Traduttore

Anche il traduttore è una professione che avrà sempre grande richiesta. Cosa c’è di meglio che farlo comodamente da casa, stabilendo in autonomia orari e carichi di lavoro?

Call center

Se prima le aziende di call center chiedevano ai propri dipendenti di lavorare in ufficio, oggi grazie a tool specifici di monitoraggio è possibile avere una gestione completa dei flussi anche da remoto e molti operatori lavorano direttamente dalla propria abitazione.

Web writer

Si producono sempre più contenuti per internet: siti, blog, social network richiedono ogni giorno professionisti specializzati nella scrittura. Oggi più che mai è possibile farlo in completa autonomia, senza recarsi in ufficio.

Art director

Con il proliferare di contenuti digitali, la figura dell’art director è altamente richiesta. Nonostante sul web si trovino numerosi tool che sono in grado di fornire un supporto di valore anche ai non esperti, affidarsi a un professionista del settore rappresenta certamente la scelta migliore quando si ha un po’ di budget a disposizione.

Copywriter

La pubblicità è l’anima del commercio. Per questo motivo il copywriter continua a essere una figura altamente specializzata che può prestare la sua opera anche da remoto, proprio perché necessita di una buona dose di calma e concentrazione per trovare il guizzo creativo e le parole più adatte a ogni tipo di contesto.

Consulente finanziario

Chiunque abbia sul proprio conto corrente un po’ di liquidità, cerca il modo di far fruttare i propri risparmi, magari affidandosi a un esperto del settore. Con gli strumenti digitali che abbiamo ora a disposizione, un consulente finanziario può lavorare con i propri clienti direttamente da casa propria in tempo reale.

Ricerche di mercato

Un’altra figura lavorativa che nello smart working può trovare una nuova linfa è quella di chi si occupa di contattare persone al telefono o via mail per condurre ricerche di mercato per conto di aziende o enti. Sarà sufficiente avere dimestichezza con il computer, una buona dialettica e tanta pazienza.

Tutor

Con il proliferare delle piattaforme di insegnamento online, è aumentata di conseguenza la richiesta di tutor. Sono di grande aiuto per qualsiasi compito.

Content creator

Quella del content creator è diventata da un po’ di tempo a questa parte una vera e propria professione. Per riuscire sono necessarie inventiva, costanza e anche un pizzico di fortuna. In caso di successo, possono esserci anche delle grandi entrate economiche.

Programmatore web

Quasi per antonomasia, il programmatore web è una figura professionale che ama lavorare in solitudine o comunque molto concentrata sul proprio lavoro. Ecco perché potrebbe essere un’ottima mansione da svolgere a casa.

Podcaster

La propria abitazione potrebbe diventare anche uno studio di registrazione. Per chi si occupa di realizzare podcast è proprio così: c’è bisogno di un investimento iniziale nelle attrezzature professionali e il gioco è fatto.

Conclusioni: si moltiplicano le possibilità per chi vuole lavorare da casa

Grazie al progresso della tecnologia è cambiato radicalmente negli ultimi anni l’approccio al lavoro. Oggi, complice la nascita di nuove figure professionali legate al mondo digitale, sono sempre di più le opportunità per chi pensa di abbandonare la vita d’ufficio e gestire tutto dalla propria abitazione. Basta saperle cogliere al volo e lanciarsi in una nuova avventura.