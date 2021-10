La scuola napoletana di Prime Minister apre ufficialmente le porte e dal 6 ottobre è possibile iscriversi alla nuova edizione. La scuola di Prime Minister Napoli si svolgerà interamente in presenza e tenendo fede all’idea iniziale si terrà in modalità itinerante. Quest’anno invece Prime Minister ha anche l’obiettivo di far conoscere alle giovani primers, come vengono chiamate le partecipanti alla scuola, di conoscere meglio luoghi e simboli della città partenopea.

Prime Minister nasce dall’idea e dall’impegno di quattro giovani donne: Angela Laurenza, Denise Di Dio, Eva Vittoria Cammerino e Florinda Saieva con l’obiettivo di creare uno spazio in cui giovani donne possano esprimere liberamente le proprie ambizioni e diventare tutto ciò che vogliono.

La scuola nasce con l’obiettivo di rivolgersi a giovani donne con un’età compresa fra i 14 e i 19 anni per formarle su temi politici e sociali attraverso incontri e workshop con personalità della politica, dell’attivismo civico e della società civile.

Con lezioni mensili, la scuola ha l’obiettivo di far avvicinare le giovani donne alla politica intesa come capacità di guidare e interpretare la società e di formare le nuove leader di domani, le future Prime Ministre. La terza edizione di Napoli sarà arricchita da nuove testimonial e affronterà molti argomenti collegati alla democrazia, ai diritti, al femminismo, al razzismo e alla consapevolezza di sé.

Angela Laurenza responsabile della scuola napoletana dice: «Prime Minister crede nelle nuove generazioni di donne che vogliono diventare le leader di domani, la scuola di Napoli è attiva da gennaio 2020 ma la scorsa edizione si è tenuta completamente a distanza, quest’anno siamo emozionate nell’accogliere ragazzə che vogliono formarsi e fare la differenza per loro stesse e per il nostro territorio.»

Per ulteriori info: napoli@primeminister.it

Lo staff di Prime Minister Napoli