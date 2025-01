Il futuro dell’intrattenimento digitale in Italia

Per la maggior parte degli italiani, le forme di intrattenimento che sono quotidianamente fruite sono veicolate dalle piattaforme digitali. Una vera e propria rivoluzione delle nostre abitudini, che non solo dimostra quanto la tecnologia abbia fatto passi in avanti enormi nel proporre nuovi strumenti di entertainment, ma anche come sia stata in grado di ridefinire il nostro tempo libero, le nostre relazioni, la nostra ricerca del divertimento.

Lo streaming online: chi può farne a meno?

Un esempio di intrattenimento digitale che può ben rendere manifesta questa evoluzione è lo streaming digitale. Se fino a dieci anni fa l’uso quotidiano di più piattaforme di streaming sembrava un lontano desiderio, oggi chiunque può destreggiarsi con praticità tra servizi come Netflix, Amazon Prime, Disney+, Paramount e altri concorrenti locali e internazionali che sono divenuti dei punti di riferimento nella fruizione dei contenuti multimediali.

Le piattaforme di streaming online propongono film e serie tv esclusive prodotte dagli stessi operatori, contenuti in partnership con autorevoli case di produzione, o ancora lungometraggi che fino a poche settimane prima si trovavano solamente nei cinema.

Inutile poi rammentare come il mondo dello sport abbia avuto nelle piattaforme di streaming un impulso fondamentale: i diritti tv sono oggigiorno una delle principali voci di bilancio di tutte le società professioniste, e i consumatori danno quasi per scontato la possibilità di vedere qualsiasi incontro su qualsiasi dispositivo.

Il mondo dei giochi si fa sempre più versatile

A costituire un altro pilastro dell’intrattenimento digitale è il mondo del gioco: l’Italia può vantare una community di videogiocatori ampia, diversificata, in costante crescita e rinnovamento. Sono milioni le persone che dedicano almeno qualche ora della propria settimana a intrattenersi con titoli single-player o multi-player, e lo fanno da console, PC o dispositivi mobili con buona praticità.

È proprio il gioco mobile che negli ultimi anni ha manifestato una crescita davvero importante, grazie alla disponibilità di smartphone sempre più potenti e piani dati in grado di supportare le richieste dei giocatori.

Le altre realtà: da quella aumentata a quella virtuale

In questa breve carrellata dei principali strumenti di intrattenimento non si può poi non fare un rapido cenno alle altre realtà, da quelle aumentate a quelle virtuali, tecnologie ancora in fase di emersione, che però stanno lasciando un segno tangibile nel panorama dell’entertainment digitale tricolore.

Le declinazioni di tali tecnologie sono peraltro numerose. La realtà aumentata e virtuale è entrata da tempo nei musei, nelle piattaforme di gioco come i casinò AAMS e i casinò non AAMS PayPal, nei siti archeologici che mostrano ricostruzioni 3D del passato, e ancora negli stadi di calcio e nei teatri.

Cosa ci riserva il futuro?

Visto e considerato quanto riassunto in relazione al recente passato e al presente dell’intrattenimento digitale, possiamo già anticipare che il futuro del settore sembra essere piuttosto roseo e promettente.

Sebbene siano stati tanti i passi in avanti compiuti da questo comparto negli ultimi anni, tante sono le applicazioni delle tecnologie di nuova generazione che aprono incredibili spazi di evoluzione. Si pensi a innovazioni come l’intelligenza artificiale, che sembra essere destinata a rivalutare ogni settore dell’economia e, in essi, anche il modo con cui interagiamo con i contenuti digitali.

Naturalmente, quanto sopra non sta a significare che non manchino degli ostacoli da superare, o che la strada verso il futuro sia necessariamente un lungo percorso a senso unico. Alcune innovazioni che negli scorsi anni sembravano poter diventare dei prossimi standard hanno infatti segnato faticosamente il passo (si pensi agli occhiali per la realtà virtuale da usare sulle TV, o ancora al trend dei visori per la VR, non sempre in linea con le aspettative). Tuttavia, le opportunità di creatività e di innovazione non dovrebbero mancare, permettendo a chi desidera esplorare nuovi ambiti della rivoluzione digitale, di poterlo fare con maggiori possibilità di personalizzazione.