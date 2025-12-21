Al Teatro Leonardo di Milano è andato in scena il 13 e 14 dicembre 2025 lo spettacolo “Odissea, errare è umano“, produzione di Manifatture Teatrali Milanesi. Il testo è di Valeria Cavalli, con l’interpretazione di Giulia Marchesi e Marco Vitiello, la regia e le luci di Claudio Intropido. Uno spettacolo di circa 70 minuti che accompagna il pubblico giovane, e non solo, alla scoperta del classico omerico attraverso uno sguardo contemporaneo, con una lettura originale e sorprendentemente vicina alla sensibilità e al linguaggio di oggi.

«Potendo si sarebbe fatto volentieri a meno di tutta questa mitologia», scriveva Cesare Pavese. Ma non è possibile, perché il mito resta una fonte inesauribile di simboli e di storie, capace di collegare il passato remoto al presente quotidiano attraverso un intreccio senza tempo. In questa prospettiva, il viaggio di Ulisse diventa metafora universale della vita: un mare aperto davanti a sé, il timone tra le mani, il desiderio di partire mescolato alla paura dell’ignoto.

In scena, due giovani protagonisti si muovono con libertà all’interno dell’Odissea, entrando e uscendo dai personaggi con naturalezza e leggerezza. Telemaco, Penelope, Circe, gli dèi: le figure del poema prendono forma attraverso un gioco teatrale dinamico e coinvolgente, che restituisce una narrazione fresca, immediata e necessaria, capace di parlare direttamente ai ragazzi di oggi. Odissea, errare è umano ricorda così che il viaggio di Ulisse non è mai finito: continua ogni volta che il teatro riesce a parlare al presente, offrendo alle nuove generazioni strumenti per riconoscersi, interrogarsi e, soprattutto, partire.

La scenografia è a cura di Marco Muzzolon, i costumi da Francesca Biffi, con la collaborazione didattica di Simonetta Muzio. La produzione è di Manifatture Teatrali Milanesi, che affianca allo spettacolo anche un kit didattico disponibile sulla pagina dell’evento, pensato per il lavoro in classe con gli studenti. La visione è consigliata a partire dagli 11 anni e sono previste ulteriori date di programmazione: il 15 e 16 dicembre, e poi dal 16 marzo e al 10 aprile in proposta matinée per le scuole.

Il mito

Il mito, letto in questa chiave moderna, offre alle nuove generazioni strumenti per riconoscersi, interrogarsi e, soprattutto, partire. Ed è proprio in questa direzione che si muove il lavoro delle Manifatture Teatrali Milanesi, una realtà culturale da non dimenticare. Qui il mito non è nostalgia, ma vita: una vita che racconta, interroga ed emoziona. Con il crowdfunding Battito è possibile sostenere MTM, contribuendo non solo alla creazione artistica e alla formazione dei giovani, ma anche alla tutela di un patrimonio storico e culturale unico. MTM gestisce infatti tre teatri sul territorio milanese — il Teatro Litta, il più antico teatro ancora in attività, la Cavallerizza e il Teatro Leonardo — accogliendo fino a 800 spettatori a sera, e cura due scuole di teatro con oltre mille iscritti, confermandosi come un presidio culturale vivo e necessario per la città.

Informazioni pratiche: spettacoli da giovedì a sabato ore 20.30, domenica ore 16.30. Biglietti da 10 a 30 euro con diverse riduzioni disponibili. Durata: 70 minuti. Età consigliata: dagli 11 anni

Pagina dell’evento: https://biglietti.mtmteatro.it/eventi/odissea-errare-e-umano-teatro-leonardo.htm

Prenotazioni: biglietteria@mtmteatro.it – tel. 02.80.55.882

Elisabetta Vinci