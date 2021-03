ITsArt, abbreviazione di “Italy is art” è la piattaforma digitale dedicata all’arte, annunciata qualche mese dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo (MiBACT). Ribattezzata come la “Netflix della cultura” ITsArt nasce con un obiettivo preciso: mostrare agli italiani e (al mondo intero) il patrimonio artistico e culturale del paese. Un vero e proprio “palcoscenico virtuale che consentirà di estendere le platee e promuovere nuovi format per il teatro, l’opera, la musica, il cinema, la danza e ogni forma d’arte, live e on-demand”, si legge nel comunicato. La piattaforma sarà “innovativa”, e offrirà contenuti “in più lingue”. Inoltre il catalogo, continua il comunicato, avrà modo di attraversare “città d’arte e borghi, teatri e musei”, dando particolare attenzione “ai nuovi talenti”. Sulla stessa scia anche il logo pensato per ITsArt, o meglio la “Netflix della cultura” italiana, che vuole essere un incrocio tra senso di appartena al tricolore e innovazione digitale. Difatti da un lato i colori evocano la bandiera italiana, dall’altro la linea dinamica delle forme vuole essere un richiamo alla modernità. Ma non solo. Anche il punto davanti a IT ricorda in parte l’estensione “.it”, volta sottolineare i fine digitale del progetto.

ITsArt, obiettivi chiari ma la sostanza?

La società che sarà gestita al 51% dalla Cassa depositi e prestiti, nonché incaricata di amministrare il risparmio postale e controllata dal ministero dell’Economia e delle finanze, ed il restante 49% da Chili tv, che si occuperà della distribuzione del contenuto, ha quindi obiettivi chiari. Primo fra tutti quello di, a fronte anche della situazione pandemica emergenziale che ha messo in ginocchio l’intero settore culturale, ridare vita agli spettacoli e ai luoghi museali, portandoli direttamente nelle case degli italiani. Ma se da un lato il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali si dice pronto al lancio di ITsArT, credendo fortemente nelle finalità del progetto in quanto “vetrina della cultura italiana all’estero”, dall’altro non mancano le polemiche e una serie di nodi ancora tutti da sciogliere.

C’è chi è titubante riguardo alla qualità e quantità di contenuti, a fronte delle contenute risorse messe in campo sia dal MiBACT che dall’azienda privata Chili Tv. A far discutere anche la scelta di un nome inglese per una missione promozionale della cultura italiana, un logo anti-artistico ed elementare, così come la traduzione del sito dedicato a ITsArt. Ma non è tutto. Diverse incognite sorgono anche sulla gestione pratica: chi si occuperà della produzione dei contenuti, come saranno coinvolti gli artisti? E poi c’è chi è scettico sulla realizzazione dell’ambizioso obiettivo: come è possibile relegare interamente al digitale la bellezza della fruizione artistica dal vivo?

La Netflix della cultura italiana o l’ennesimo flop?

Tutti punti di domanda legittimi che è difficile relegare in un angolo e non considerare. Il delicato momento storico dentro il quale il paese sta (ormai) affondando, impone una riflessione strutturata e un cambio di passo decisivo. Da un anno a questa parte le abitudini degli italiani sono cambiate, digitale e piattaforme streaming sono diventate “nuove compagne” di quotidianità, sia sul fronte lavorativo che di svago. Dagli Emmy Awards alla Prima della Scala, gli eventi culturali hanno cambiato forma, adattandosi alle esigenze del momento.

Ora sulla rampa di lancio c’è la “Netflix della cultura” italiana, fortemente voluta sia dal ministro della Cultura Dario Franceschini, che dal MiBACT. Ministero che però, ancora a oggi, non sta facendo chiarezza sulla trasparenza delle operazioni. Inoltre, dietro l’obiettivo culturale (più volte ribadito), bisogna porre attenzione anche la finalità commerciale, passata forse in sordina, del progetto. La struttura di pagamento dei singoli contenuti è ricaduta sulla modalità del ticketing, tipico dell’on-demand; una scelta che non fa altro che alimentare ulteriori dubbi riguardo alla necessità di connotare una piattaforma culturale, come ITsArt, sotto logiche prettamente profittuali. Una questione aperta e in divenire, che troverà luce solo il giorno dell’effettivo avvio.