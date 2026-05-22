Dalla fascia premium AquaSense alle soluzioni accessibili della serie Sora, Beatbot risponde alle esigenze di ogni utente con tecnologia avanzata e offerte esclusive

In occasione del suo anniversario, Beatbot, uno dei brand in più rapida crescita nel settore della robotica intelligente per piscine, presenta la Collezione Anniversario 2026: una gamma completa pensata per semplificare la pulizia avanzata delle piscine per ogni tipo di utente.

L’offerta stagionale, disponibile dall’11 al 24 maggio con sconti fino a 800 €, rafforza la missione del brand: meno lavoro manuale, maggiore praticità e prestazioni di pulizia sempre affidabili.

Nella fascia premium, la serie AquaSense si propone come la punta di diamante della collezione, all’insegna dell’innovazione di alto livello e di un’automazione avanzata.

L’AquaSense X offre una copertura completa grazie alla navigazione intelligente, al funzionamento autonomo e alle funzionalità di autopulizia integrate. Progettato per gli utenti più esigenti, rappresenta un aggiornamento di lusso e si posiziona come la soluzione con il miglior rapporto qualità-prezzo nel segmento della pulizia avanzata.

L’AquaSense 2 Ultra potenzia ulteriormente questo approccio grazie a un sistema 5 in 1 che combina prestazioni di pulizia e depurazione dell’acqua, garantendo una qualità dell’acqua superiore e una cura della piscina di altissimo livello.

Insieme, questi modelli ridefiniscono gli standard nella pulizia senza filo, offrendo una manutenzione fluida e completamente automatizzata.

Accanto al posizionamento premium, la serie Sora si rivolge agli utenti in cerca di un upgrade a un prezzo più accessibile.

Il Sora 70 offre una pulizia 4 in 1 su pavimento, pareti, linea di galleggiamento e superficie, con copertura completa anche nelle zone poco profonde. La funzione Smart Surface Parking riduce ulteriormente la necessità di intervento manuale, migliorando il comfort d’uso.

Il Sora 30 è invece la scelta ideale per chi desidera passare da dispositivi di base: efficiente sistema 3 in 1 e design pluripremiato lo rendono un upgrade pratico e immediato. Il Sora 10, infine, punta sulla semplicità e sull’affidabilità, rendendo la manutenzione automatizzata della piscina accessibile a un pubblico più ampio.

In tutte le linee, Beatbot coniuga prestazioni, resistenza ed eccellenza nel design. Prodotti pluripremiati e garanzie fino a tre anni consolidano la posizione del brand nel settore della robotica intelligente per piscine.

Forte di quasi 500 brevetti e di una solida cultura della ricerca e sviluppo, Beatbot continua a guidare l’evoluzione della pulizia avanzata, offrendo soluzioni silenziose e discrete che permettono agli utenti di godersi la piscina in totale tranquillità.