L’aumento delle tariffe e dei costi associati al servizio di telepedaggio offerto da Telepass ha suscitato preoccupazioni tra i clienti italiani. Tra gli aspetti più contestati, troviamo il rincaro del canone mensile e l’introduzione di costi aggiuntivi per la ricezione delle fatture cartacee, che pesano direttamente sulle tasche dei consumatori. Questo scenario ha spinto molti utenti a cercare alternative più vantaggiose, aprendo così spazio a nuovi attori nel settore, come UnipolMove.

UnipolMove: l’alternativa concreta a Telepass

UnipolMove, un’iniziativa del Gruppo Unipol, ha conquistato rapidamente una base solida di clienti grazie alla sua offerta che va oltre il semplice pagamento del pedaggio autostradale. Con oltre un milione di dispositivi attivi in tutta Italia, il servizio ha dimostrato di essere un’opzione efficace per chi cerca un sistema di pagamento rapido e conveniente. UnipolMove non si limita a facilitare il pagamento dei pedaggi, ma consente anche di gestire diverse altre esigenze quotidiane legate alla mobilità.

I servizi offerti da UnipolMove comprendono ad esempio il pagamento dei parcheggi, sia quelli a strisce blu che quelli convenzionati, l’accesso e il pagamento per l’Area C di Milano, e la possibilità di saldare multe e tributi attraverso la piattaforma PagoPA. Inoltre, la gestione del bollo auto è integrata direttamente nel servizio, eliminando la necessità di rivolgersi ad altri canali per il pagamento di queste imposte.

La promozione “Move in Black” di UnipolMove

Per attrarre ancora più clienti in questo periodo di incertezze economiche, UnipolMove ha lanciato una promozione speciale in occasione del Black Friday 2024. La campagna, denominata “Move in Black”, consente agli utenti di attivare il servizio con un anno gratuito di canone mensile, offrendo un’opportunità unica per testare il dispositivo. Inoltre, con UnipolMove è possibile richiedere un secondo dispositivo a canone zero, ideale per chi ha più veicoli.

Il costo base del servizio dopo il primo anno è di soli 1,50 euro al mese, una cifra nettamente inferiore rispetto a quella praticata da Telepass per il canone mensile. UnipolMove si distingue anche per la trasparenza nei prezzi e l’addebito avviene esattamente secondo le tariffe stabilite dalle società autostradali.

Un settore in evoluzione

L’aumento delle tariffe di Telepass ha messo in evidenza una crescente insoddisfazione tra i consumatori, che si trovano a fronteggiare maggiori spese per un servizio che, fino a qualche tempo fa, era percepito come vantaggioso. Le nuove politiche tariffarie, che comprendono aumenti sui canoni e l’introduzione di costi aggiuntivi, hanno creato una frattura tra i consumatori e i fornitori storici del servizio di telepedaggio.

In questo contesto, UnipolMove si presenta come un’alternativa allettante grazie alla sua offerta più trasparente e ai costi contenuti. A differenza di Telepass, che applica canoni elevati e costi aggiuntivi per i servizi accessori, UnipolMove ha costruito una proposta che punta sulla convenienza a lungo termine, senza sorprese in bolletta. Gli utenti non devono preoccuparsi di costi nascosti o di addebiti per i servizi accessori, cosa che li rende più propensi a scegliere UnipolMove come partner per la gestione della propria mobilità.