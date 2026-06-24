C’è chi li porta in un sacchettino di velluto, chi avvolti in un fazzoletto di carta. Sono i gioielli di famiglia, quell’anello della nonna con il rubino scuro al centro, la spilla con le perle e i brillantini, il ciondolo che nessuno ha mai capito bene cosa fosse. E c’è chi, prima o poi, decide di venderli.

Il mercato dei “compro oro” è cresciuto enormemente negli ultimi vent’anni, proliferando in ogni centro storico italiano tra una farmacia e un negozio di telefonia. Ma non tutti i compro oro sono uguali. E la differenza, spesso, vale centinaia (se non migliaia) di euro.

Il peso dell’oro non racconta tutta la storia

Il meccanismo classico del compro oro è semplice: si porta il gioiello, lo si pesa, si verifica il titolo (18 carati, 14 carati, 9 carati) e si offre un prezzo basato sulla quotazione giornaliera del metallo. Un sistema trasparente, per certi versi. Ma che diventa brutalmente riduttivo nel momento in cui il gioiello non è fatto solo di oro.

Cosa succede a quell’anello con il rubino? O alla spilla con lo smeraldo? In molti esercizi, la risposta è scoraggiante: la pietra viene ignorata, o peggio, detratta dal peso complessivo. Il gioiello viene trattato come puro metallo da fondere, e la gemma (magari preziosa, magari rara) finisce per non valere nulla nella trattativa.

È qui che entra in gioco una figura professionale ancora poco conosciuta dal grande pubblico: il gemmologo certificato IGI.

Chi è il gemmologo IGI e perché conta

L’IGI — International Gemological Institute — è uno dei principali istituti mondiali di gemmologia, con laboratori in Europa, Asia e Nord America. I professionisti certificati IGI hanno ricevuto una formazione rigorosa per identificare, classificare e valutare le pietre preziose: diamanti, rubini, smeraldi, zaffiri e molte altre.

Quando un compro oro ha tra il proprio personale un operatore con questa qualifica, accade qualcosa di importante: la pietra viene guardata davvero. Non ignorata, non calcolata come “tara”, ma esaminata con gli strumenti giusti (lenti di ingrandimento, spettroscopi, lampade a luce ultravioletta) e valutata secondo parametri internazionali. È il caso di Valerio Saltari, gemmologo certificato IGI e fondatore di Orolive, compro oro con sede a Roma, dove la valutazione delle pietre preziose è parte integrante di ogni stima, e non un optional riservato ai pezzi più vistosi.

Per un diamante, ad esempio, entrano in gioco le famose 4C: Carat (peso in carati), Cut (taglio), Color (colore) e Clarity (purezza). Un brillante da un carato con caratteristiche eccellenti può valere da tre a dieci volte di più rispetto a uno di peso identico, ma con colore giallastro e inclusioni visibili. Due gioielli apparentemente simili, due valori completamente diversi.

Aspetti che cambiano la valutazione dell’oro

Un gemmologo esperto sa riconoscere elementi che all’occhio profano sembrano dettagli, ma che al mercato interessano moltissimo:

L’origine della pietra: uno zaffiro del Kashmir o un rubino del Mozambico non valgono quanto uno dello stesso colore, ma proveniente da giacimenti secondari. L’origine, documentata o identificabile attraverso caratteristiche interne, può moltiplicare il valore.

I trattamenti subiti: la grande maggioranza delle pietre preziose oggi in commercio è stata trattata: riscaldata per migliorare il colore, riempita con resine per mascherare le fratture, irradiata per alterare la tinta. Una pietra non trattata (specialmente per rubini e smeraldi) vale significativamente di più. Identificare questi trattamenti richiede strumenti e competenze specifiche.

Il taglio e la manifattura: alcune spille o anelli d’epoca sono opere di artigianato d’alto livello, pezzi firmati, creazioni di scuole orafe storiche, gioielli Art Déco o Liberty che hanno un valore collezionistico che va ben oltre il metallo. Per non parlare dei brand di alta gioielleria come Cartier, Bulgari o Pomellato. Un gemmologo formato riconosce questi elementi e, quando necessario, può indirizzare il cliente verso una stima più appropriata.

Le perle: il discorso vale anche per le perle: distinguere una perla naturale da una coltivata, o da una semplice imitazione, richiede competenze specifiche. Una collana di perle naturali d’epoca può avere un valore straordinario.

Il rischio di non sapere

La storia è ricorrente: si guarda online il grafico quotazioni argento e oro del giorno, per portare un anello ricevuto in eredità in un compro oro, lo si fa pesare in un compro oro tradizionale, si incassano poche decine di euro. Poi, per curiosità, o per un senso di disagio, lo si fa vedere a qualcun altro. E si scopre che la pietra era un rubino birmano non trattato, o un alexandrite che cambia colore alla luce, o semplicemente un diamante di qualità eccellente.

Non si tratta di malafede sistematica da parte degli esercenti privi di competenza gemmologica: si tratta di un limite strutturale. Chi non ha gli strumenti per valutare una gemma non può farlo, e tende a offrire il prezzo sicuro, quello del solo metallo. Il problema è che il cliente raramente lo sa.

Come orientarsi presso un compro oro

Prima di portare un gioiello con pietre a un compro oro, vale la pena fare alcune verifiche: chiedere esplicitamente se tra il personale c’è un gemmologo certificato e da quale istituto; verificare se l’esercizio è in grado di valutare separatamente la pietra dal metallo; e, in caso di dubbio su pezzi di particolare interesse, richiedere una stima indipendente prima di qualsiasi trattativa. A Roma, chi cerca questa garanzia può rivolgersi a Orolive, dove Valerio Saltari offre una valutazione gemmologica professionale che tiene conto di tutti gli elementi del gioiello, non solo del peso del metallo. La trasparenza, in questo settore, inizia dal sapere con chi si ha a che fare.