«Mi presento, mi chiamo Paolo Paganelli, 35 anni, residente a Milano, scrittore. Cioè, scrittore, diciamo che scrivo cose. Ogni tanto sono articoli su Corriere della Sera, ogni tanto sono descrizioni di prodotti da vendere su marketplace di dubbio gusto. Ho scritto recensioni di robe di merda? Sì. Mi diverte farlo? No. Devo pagare un mutuo per i prossimi 30 anni? Sì.» (20100, pag.11)

Edito da Transeuropa Edizioni, 20100 è l’ultimo romanzo di Alex Roggero, una divertente Odissea contemporanea in cui Paolo – un Ulisse eroico a modo suo – è alla ricerca dell’amore tra app di incontri e locali di Milano. Una storia accattivante e coinvolgente, cui nota distintiva è senza alcun dubbio lo stile schietto e ironico che ben contraddistingue l’autore.

La trama di 20100

La voce narrante di 20100 è Paolo che, come in ogni storia d’amore che si rispetti, è vittima del colpo di fulmine e Alice sembra proprio essere la donna perfetta: ascolta la sua musica, frequenta i suoi locali preferiti, è bella, insomma, non poteva che fargli perdere la testa in un battito di ciglia. Peccato che i due non si siano mai visti di persona e che Michele, l’amico con la testa fra le nuvole, abbia “swippato” dal lato sbagliato dell’app di incontri.

Convinto che Alice sia quella giusta e con il supporto dei tre suoi amici Martina, Michele e Ciro, Paolo si imbatte in una tanto romantica quanto disperata ricerca dell’anima gemella tra un sorso di Kerosene e incontri-scontri con vecchie e nuove conoscenze.

Milano tra stereotipi e realtà

Come suggerisce il titolo 20100, CAP del capoluogo lombardo, Milano è la madrina di questo amore, nonché vera e propria protagonista silente. Ripercorrendo le vicende dei quattro amici, Alex Roggero dipinge gli scorci di una Milano viva e reale, una Milano di fretta, piena di musica, locali, in cui le diverse generazioni convivono e fanno a braccio di ferro, incolpandosi a vicenda per tutto il marcio che regna sovrano in città e non solo.

20100 è inoltre un libro costruito su cliché ormai ben noti, ma che probabilmente funziona proprio per questo. Sembra che l’autore esageri nel delineare i tratti della città, eppure non c’è niente di più vero: Milano è in continuo movimento, una città in cui tutto e tutti vanno inspiegabilmente sempre di corsa – «Devo pensare più velocemente» -, il posto in cui Giannasi è una vera e propria istituzione, in cui i locali pullulano di «bambini che fumano, vecchi che ballano, hipster che cercano di corrompere il DJ». Gli stereotipi sono reali e, in questo breve ritratto, non stancano, rendono anzi la storia riconoscibile e tangibile, favorendone l’immedesimazione.

I cliché, ovviamente, non mancano neppure in riferimento ai protagonisti. L’autore dipinge infatti uno scenario tipico della generazione a metà tra il nuovo e il vecchio: da Paolo, il classico trentenne con sempre troppi pochi soldi in tasca e che si barcamena in una disillusa routine nell’attesa di Godot, a Ciro, l’emblema del napoletano emigrato nel freddo nord, rimasto ancorato all’epoca d’oro del Napoli del Pocho Lavezzi, che cerca di rivivere – o di mantenere viva – nelle infinite partite a PES.

Copertina libro “20100” di Alex Roggero

Una storia d’amore moderna

In questa storia d’amore 2.0 l’autore ha inserito tutto il quotidiano della contemporaneità, ricco di disincanto e un briciolo di nostalgia, in un continuo oscillare tra ieri e domani. E, mentre il lettore cerca di scoprire se Alice esiste davvero, con la sua distintiva penna ironica Alex Roggero fa confrontare con il complesso mondo social, tra bambini che fumano, vecchi che non fanno altro che sentenziare e i millenials con tutte quelle domande a cui forse non avranno mai risposte.

Nella frenesia di Milano non solo si fa fatica a stare al passo ma ci si annoia persino, e in questa noia è facile smarrire la bussola, tanto che il Kerosene, il drink nostalgico del gruppo di amici, può apparire l’unica via di fuga.

Nunzia Tortorella

Fonte immagine di copertina: depositphotos.com