La Serie C è stata sempre un campionato coinvolgente e appassionante che esprime ancora quell’idea romantica di questo sport, dove emozioni e lotta per vincere emergono più che in altre occasioni. Ma vista la situazione del calcio degli ultimi anni, anche quest’anno la Serie C si è presentata all’avvio della stagione con diverse piazze dal passato nobile come Vicenza, Ascoli e Perugia ma anche con realtà che vogliono provare il grande salto in cadetteria. E quindi come sempre il campionato di Serie C, nei suoi tre gironi A, B e C, regala grandi emozioni. Giunti ben oltre il giro di boa e proiettati verso il rush finale della stagione analizziamo la situazione dei tre Gironi andando a vedere quali sono le squadre che hanno più chance di mantenere la vetta della classifica e conquistare un posto in Serie B.

Il Girone A

Nel Girone A di Serie C domina la classifica il Padova allenato da Matteo Andreoletti. Dopo 30 giornate i biancorossi sono primi a 72 punti frutto di 22 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte con 54 gol fatti e 15 subiti. Numeri impressionanti che confermano le impressioni di inizio anno. Prima che iniziasse la stagione, infatti, il Padova era già considerato candidato alla promozione, sia dai media che dagli addetti ai lavori, e lo stesso dicevano i numeri per le scommesse sui gironi di Serie C. Ma la lotta promozione non finisce qui, perché alle spalle del Padova si trova il Vicenza a 67 punti che insegue ancora il sogno primo posto ma soprattutto si guarda bene dal non fare avvicinare le inseguitrici. Dal terzo posto in poi c’è infatti un gruppo di squadre che lotteranno fino in fondo per vincere i playoff. Squadre racchiuse in una manciata di punti. Il Feralpisalò è terzo a 56 punti, ma dal quarto al decimo posto passano solo cinque punti di differenza, compresi tra i 46 della Virtus Verona e i 41 dell’Alcione Milano, a pari punti con il Renate undicesimo. Chance che allungando lo sguardo potrebbero essere prese anche dal Lumezzane e dall’Arzignago, al dodicesimo e tredicesimo posto ma a soli tre punti di distanza dalla zona playoff.

Il Girone B

La Serie C è davvero appassionante ma sta emergendo anche a livello qualitativo. D’altronde tanti giocatori della nazionale Under 20 che sta vincendo tanto negli ultimi anni passano di qui prima di fare il grande salto nelle categorie superiori. Ma tornando alla classifica la situazione nel Girone B è simile a quella del Girone A, anche se meno definita. L’Entella guida la classifica a 67 punti ma a brevissima distanza, solo quattro punti indietro, c’è la Ternana che insidia la prima posizione, quella che permette di accedere alla Serie B per vie dirette. Un po’ più distante e per questo forse fuori dai giochi c’è la Torres che rispetto all’Entella ha 10 punti di distacco. Torres che comunque lotta per conservare il terzo posto e quindi il diritto a partecipare ai playoff a partire dalla fase nazionale, guardandosi le spalle dal Pescara, lontano appena tre punti. Più larghe le maglie dietro rispetto agli omologhi del Girone A, dove tra il quinto e il decimo posto passano 13 punti di differenza.

Il Girone C

Nel Girone C si è assistito al terremoto Taranto, escluso dalla competizione e a cui il tribunale sportivo ha annullato di fatto la stagione. In vetta, invece, la situazione è equilibrata dove l’Audace Cerignola guida la classifica a 61 punti, ma solo a tre lunghezze dall’inseguitrice Avellino. Terzo posto per il Monopoli che come ogni anno si giocherà i playoff fino in fondo. Nove i punti che distanziano la quarta dalla decima con la situazione che resta ancora aperta proprio sull’ultimo posto disponibile per i playoff, dove potrebbero rientrare Sorrento e Cavese, a soli tre punti dal decimo posto.