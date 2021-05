Fino in fondo al via la quinta edizione del concorso di poesia

Sono aperte le iscrizioni alla quinta edizione del concorso di poesia “Fino in fondo”, indetto da Libero Pensiero News in memoria di Francesca Voi e in favore dell’associazione “Susan G. Komen Italia”.

Il premio nasce dalla volontà di ricordare la giovane Francesca Voi, scomparsa a causa di un raro tumore a soli 28 anni, ma che ha lasciato a tutti un insegnamento prezioso: lottare sempre “fino in fondo”. Insegnamento che il concorso vuole raccogliere, devolvendo l’intero ricavato in favore dei progetti dell’associazione “Susan G. Komen Italia” per la lotta ai tumori del seno, e ricordando Francesca Voi attraverso la poesia.

Komen Italia è una organizzazione basata sul volontariato, in prima linea da vent’anni nella lotta ai tumori del seno su tutto il territorio nazionale, con questi obiettivi:

tenere alta l’attenzione sul tema dei tumori del seno e più in generale della salute femminile e promuovere in modo concreto la prevenzione nelle sue diverse forme;

sostenere le donne che vivono l’esperienza del tumore del seno;

potenziare la ricerca e le opportunità di cura, di formazione permanente e di educazione alla salute;

aiutare altre Associazioni a mettere meglio in gioco idee virtuose.

Anche questa edizione di “Fino in fondo” coniuga l’importanza della prevenzione con il valore terapeutico della scrittura poetica, che nelle passate edizioni del concorso ha creato condivisione e comunicazione. Attraverso il potere della parola, in cui credeva fermamente anche Francesca Voi, si possono elaborare il dolore e la malattia, dando vita a una nuova esperienza che unisce tutti nel segno della poesia.

Il concorso è aperto a tutti, senza distinzioni di sesso, età, nazionalità, e prevede due sezioni: la prima generale, a tema libero; la seconda a tema «Ho resistito “Fino in fondo”, perché?». Il bando e la locandina del concorso sono consultabili sul sito di “Concorsi letterari”, o sulla pagina Facebook di “Susan G. Komen Italia”. Il termine di scadenza è il 30 settembre 2021.

Non ci resta che augurarvi buona partecipazione!

Arianna Saggio