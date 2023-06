Il mercato più grande e più liquido del pianeta è il mercato FX. Il trading di valuta ora ha una nuova dimensione intrigante grazie a criptovalute come Bitcoin, come se FX non fosse già abbastanza dinamico. Molti broker forex hanno iniziato a prendere Bitcoin negli ultimi anni e alcuni accettano anche una varietà di altre valute digitali.

Un commercio Forex standard

È utile capire come funziona un tipico accordo forex prima di decidere se negoziare forex usando Bitcoin. Un semplice cambio di valuta al tasso corrente è ciò che costituisce un accordo forex. I commercianti di Forex tentano di trarre profitto dai cambiamenti in corso nel valore effettivo di una valuta rispetto a un'altra, a differenza dei turisti che scambiano la loro valuta di casa con denaro di spesa locale.

Pro e contro del trading Forex con Bitcoin:

Leva alta: la leva per il trading di Bitcoin è ampiamente disponibile dai broker FX. I trader con esperienza possono trarne vantaggio. Tali enormi margini dovrebbero essere utilizzati con notevole cautela, in quanto aumentano la possibilità di perdite.

Contro dell’utilizzo di Bitcoin per il trading Forex:

Lo scambio a tassi di cambio diversi: le persone scambiano Bitcoin a tassi di cambio diversi. I trader devono capire i tassi di cambio Bitcoin che il broker forex impiegherà.

Considerazioni finali

Sebbene le criptovalute come Bitcoin stiano diventando sempre più popolari, numerosi rischi sono ancora coinvolti. Trattare in una valuta decentralizzata che consente transazioni in tutto il mondo senza costi è vantaggioso nel forex trading. Tuttavia, il compromesso consisteva nell’introdurre una terza valuta in quella che era una coppia di trading. I trader dovrebbero utilizzare solo broker forex con licenza locale se vogliono assumersi tale rischio.