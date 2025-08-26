La tecnologia ha un ruolo centrale, oggigiorno, nella quotidianità di milioni di studenti. Il ritorno sui banchi dopo la fine delle vacanze estive vuol dire, per molti giovani e le loro famiglie, affrontare la spesa per l’acquisto di nuovi device, laptop in primis.

Si tratta, infatti, del dispositivo principe quando si parla di utilizzo assiduo della tecnologia, in quanto permette di studiare, di preparare presentazioni, di visionare contenuti multimediali.

Dato che i prodotti tecnologici, nonostante la loro oggettiva diffusione, rappresentano ancora una voce di spesa importante, è il caso di partire fin da subito puntando su una qualità soddisfacente, onde evitare di trovarsi a dover aprire di nuovo il portafoglio.

Nel caso dei laptop, tra i modelli più interessanti al proposito troviamo una chicca ideale per gli studenti con esigenze basilari (per esempio quelli del primo anno delle medie).

Si tratta dell’HP 255 G9 9M3L3AT. Con fotocamera HD integrata e funzioni AI molto preziose quando si studia – una delle più importanti è la riduzione del rumore di fondo – ha anche il vantaggio di essere molto leggero, il che è il massimo quando è necessario portarlo a scuola.

Indispensabile è anche una stampante performante. In questo caso – come in quello del laptop – è possibile approfittare dei codici sconto utilizzabili online per ottimizzare la spesa.

I coupon Mediaworld per risparmiare disponibili su Topnegozi sono facili da utilizzare e sempre verificati, per non farti mai perdere tempo. Sono disponibili codici per il giorno del proprio compleanno, offerte sui prodotti ricondizionati e premi aggiuntivi se ti iscrivi al programma fedeltà.

L’inizio della scuola, soprattutto quando si tratta del ciclo delle medie, è un’occasione per responsabilizzare i figli regalando loro uno smartphone. Tra i modelli di fascia media di cui si può valutare l’acquisto troviamo il Galaxy A16. Tra i suoi punti forti vanta un display Super AMOLED FHD+ 6.7″, che garantisce massima nitidezza dei contenuti, così come la tripla fotocamera.

Da non dimenticare sono anche le cuffie, che possono rivelarsi fondamentali quando in casa regna la confusione e il giovane ha bisogno di ascoltare la registrazione di una lezione.

Un ottimo compromesso tra qualità e prezzo è il modello Corsair Void Elite di Carbon, che spicca per la presenza di driver audio ad alta densità, che consentono di percepire anche i suoni più ovattati. Indispensabile è pure il tablet. Il modello Lenovo M11, perfetto per lo studio grazie a dettagli come la batteria che dura tutto il giorno e alla modalità di lettura con bassa emissione di luce blu.