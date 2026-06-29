Gruppo San Marco è un’azienda con sede a Soleto (LE), attiva dal 2002 e specializzata in piscine, arredo casa e giardino e soluzioni per il riscaldamento domestico. Nel corso degli anni, ha dato forma a un catalogo completo, che annovera prodotti dedicati al benessere, agli spazi esterni e al comfort abitativo, affiancando alle piscine una vasta gamma di accessori, componenti tecnici e articoli per la manutenzione.

L’offerta, da scoprire online anche sul sito ufficiale www.grupposanmarco.eu, si estende inoltre all’arredo outdoor e alle soluzioni per il riscaldamento della casa, con l’obiettivo di rispondere a esigenze diverse attraverso un unico punto di riferimento online. Gruppo San Marco, così, si propone come una realtà specializzata, capace di integrare in un’unica offerta tantissime categorie dedicate al mondo dell’home living.

Qual è il ruolo di Gruppo San Marco nel settore e-commerce dedicato alla casa e agli spazi outdoor?

Nel panorama dell’e-commerce, Gruppo San Marco ha sviluppato un’offerta che abbraccia diversi ambiti legati alla casa e agli spazi esterni. Accanto alle piscine, che rappresentano una delle categorie più apprezzate, trovano spazio numerose soluzioni dedicate al comfort abitativo e alla valorizzazione degli ambienti outdoor.

Il catalogo copre categorie diverse ma complementari: piscine, accessori per piscine, prodotti chimici, robotica, arredo esterno, stufe a pellet, pompe di calore, pannelli solari e alcune soluzioni per living e ufficio. Il risultato? La continuità tra acquisto, gestione e utilizzo degli spazi domestici ed esterni.

Quale spazio occupano piscine e accessori nell’offerta di Gruppo San Marco?

Le piscine rappresentano una delle principali categorie del catalogo di Gruppo San Marco, affiancate da una vasta selezione di accessori e prodotti dedicati alla gestione e alla manutenzione degli impianti. L’offerta comprende diverse tipologie di piscine, tra cui modelli con idromassaggio, fuori terra e da giardino, insieme alle soluzioni necessarie per garantirne il corretto funzionamento nel tempo.

Accanto alle vasche trovano spazio prodotti per il trattamento dell’acqua, componenti tecnici, robot pulitori e numerosi accessori destinati alla cura dell’impianto. A completare la proposta vi sono inoltre servizi specialistici dedicati alla manutenzione delle piscine e alla riparazione della robotica, a conferma di un approccio che accompagna il cliente anche nelle fasi successive all’acquisto.

Come si sviluppa l’offerta outdoor di Gruppo San Marco?

Accanto alle piscine, l’offerta di Gruppo San Marco annovera anche arredi dedicati agli spazi outdoor. L’azienda propone infatti una selezione di prodotti pensati per valorizzare giardini, terrazzi e spazi aperti, contribuendo a creare ambienti funzionali e accoglienti.

Il catalogo include barbecue, gazebi, pergole e altre soluzioni dedicate alla vita all’aperto. Una proposta che si integra naturalmente con il mondo delle piscine, offrendo ai clienti la possibilità di progettare e organizzare i propri spazi outdoor attraverso categorie complementari – riunite in un unico e-commerce.

Come si inseriscono le soluzioni per il riscaldamento nel catalogo di Gruppo San Marco?

Accanto alle piscine e ai prodotti dedicati agli spazi esterni, Gruppo San Marco propone una selezione di soluzioni per il riscaldamento domestico. L’obiettivo è rispondere a esigenze diverse legate al comfort abitativo, mettendo a disposizione prodotti destinati all’efficienza energetica e al benessere della casa.

In questo caso, s’incontrano stufe a pellet, pompe di calore e pannelli solari, categorie che affiancano l’universo outdoor e consentono all’azienda di rivolgersi a chi cerca soluzioni per la gestione degli ambienti domestici durante tutto l’anno. A completare la proposta vi sono anche servizi di supporto dedicati alle pratiche per il Conto Termico, gestite attraverso partner specializzati.

A chi si rivolge Gruppo San Marco tra privati, professionisti, B2C e B2B?

Gruppo San Marco si rivolge a privati e professionisti nei mercati B2C e B2B, in Italia e nei Paesi UE. L’ampiezza del catalogo consente infatti di rispondere a esigenze differenti, che spaziano dall’acquisto di prodotti per la casa e il giardino fino a soluzioni più specifiche legate alle piscine, alla manutenzione degli impianti e al riscaldamento domestico.

Un’offerta trasversale che permette all’azienda di dialogare con target diversi mantenendo un focus costante su casa, giardino e comfort abitativo.

Quali sono le radici e il percorso di crescita di Gruppo San Marco?

Con sede a Soleto, in provincia di Lecce, Gruppo San Marco opera dal 2002 nel settore dell’e-commerce dedicato alla casa, alle piscine e agli spazi esterni. Un percorso sviluppato in oltre vent’anni che ha portato l’azienda ad ampliare progressivamente il proprio catalogo, integrando nuove categorie e servizi in linea con l’evoluzione delle esigenze dei clienti.

Oggi, l’offerta comprende prodotti dedicati alle piscine, all’outdoor e al riscaldamento domestico, rivolgendosi sia ai privati sia ai professionisti in Italia e nei Paesi dell’Unione Europea. Un’evoluzione, infine, che riflette la crescita dell’azienda e la progressiva specializzazione in ambiti complementari legati alla casa e al comfort abitativo.

About Gruppo San Marco

Gruppo San Marco, con sede a Soleto (LE), è un’azienda specializzata in piscine, arredo casa e giardino e soluzioni per il riscaldamento domestico. Attiva dal 2002, si rivolge a privati e professionisti in Italia e nei Paesi UE e affianca all’attività online alcuni servizi specialistici, tra cui manutenzione piscine in loco, assistenza e riparazione dei prodotti Gruppo San Marco e gestione delle pratiche conto termico tramite intermediari.