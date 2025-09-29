Su richiesta del pubblico e dopo il grande successo di critica, il Fellini Museum annuncia la proroga della mostra “Antonio D’Agostino. Fluxus Images – Fotografie degli anni ’70”, allestita negli spazi del Palazzo del Fulgor a Rimini. Un percorso visivo che restituisce l’energia e l’impatto del movimento Fluxus attraverso lo sguardo di Antonio D’Agostino (1938–2025), fotografo e artista sperimentale che immortalò performance e happening degli anni Settanta, documentando protagonisti come Nam June Paik, Charlotte Moorman e Takako Saito.

30 agosto – 14 ottobre 2025 (prorogata grazie alle numerose richieste dei visitatori)

Geoffrey Hendricks, Antonio D’Agostino, Saitō Takako, 1973

Sede

Palazzo del Fulgor – Piazzetta San Martino, Rimini

Ingresso: incluso nel biglietto del Fellini Museum

Orari di apertura: da martedì a domenica, 11:00 – 17:00; chiuso il lunedì non festivo

La mostra

Il Palazzo del Fulgor ospita la mostra Antonio D’Agostino. Fluxus Images – Fotografie degli anni ’70*, un omaggio al compianto artista sperimentale italiano Antonio D’Agostino (1938–2025).



L’esposizione restituisce la vitalità del movimento Fluxus attraverso lo sguardo di D’Agostino, che documentò momenti fondamentali di performance e happening negli anni Settanta, tra cui le azioni ad Art Basel 1974.



Il successo riscosso dall’iniziativa, sia dal pubblico che dalla critica, ha portato il Fellini Museum, sotto la direzione di Marco Leonetti, a prolungare l’apertura della mostra fino al 14 ottobre 2025.

Opere in mostra

Circa 40 fotografie in bianco e nero, di vari formati

Video d’arte storici degli anni ’60 e lavori recenti selezionati

Protagonisti rappresentati: Nam June Paik, Charlotte Moorman, Giuseppe Chiari, Takako Saito, Joe Jones, Geoffrey Hendricks e altri.

Catalogo

“Antonio D’Agostino. Fluxus Images”

Pubblicato da ArtonWorld.com – Green Luxury Edition



Il volume raccoglie testi a cura di:

– Carmelita Brunetti

– Enrico Gusella

– Marco Leonetti

– Emiliano Zucchini



Il catalogo offre una lettura critica e storica dell’opera di D’Agostino, arricchita da un saggio commemorativo che celebra la sua eredità artistica e la sua visione sperimentale.

Omaggio all’artista

Scomparso nel gennaio 2025, Antonio D’Agostino lascia un’importante eredità visiva e sperimentale che viene celebrata attraverso questa mostra e la pubblicazione del catalogo, concepiti come tributo conclusivo alla sua ricerca e al suo ruolo nella scena dell’avanguardia internazionale.

Ufficio stampa e contatti

Fellini Museum – Ufficio Stampa

museofellini@comune.rimini.it

Tel. +39 0541 793781 – Comune di Rimini

www.fellinimuseum.it



Culturalia – Ufficio Stampa e Comunicazione

info@culturaliart.com

www.culturaliart.com