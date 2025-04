Rappresenti una piccola impresa, un libero professionista o un imprenditore e non riesci a provvedere alla parte finanziaria come vorresti? Nessun problema, c’è Finom: una startup interessante e in rapida espansione! La crescita così rapida, con investimenti sostanziosi come quelli da 16,8 milioni di euro nel 2020, è un segnale forte della fiducia che il mercato ha nel suo modello di business. È anche un dato che dimostra la solidità del progetto, visto che si sta espandendo in più paesi europei come Francia, Germania e Italia.

Finom ti aiuta a gestire con la massima efficacia il lato finanziario della tua attività, così tu potrai concentrarti su ciò che conta di più: il tuo business, i tuoi valori, i tuoi prodotti. Come? Basta aprire un conto business online e dopo averlo fatto potrai usufruire di numerosi servizi. Finom, ad esempio, genera nomi aziende, dato che è stato pensato con il preciso obiettivo di eliminare gli ostacoli finanziari che spesso rallentano il lavoro quotidiano di chi si dedica al proprio business.

Un conto business intelligente e completamente online

Finom è una piattaforma che unisce diversi servizi legati alla gestione aziendale, focalizzandosi su contabilità, gestione delle finanze e attività bancarie. La caratteristica distintiva di Finom è la sua natura mobile-first, pensata per essere utilizzata comodamente su dispositivi mobili, rendendo così facile l’accesso a tutti questi strumenti da qualsiasi luogo.

Uno dei tanti aspetti interessanti di Finom è l’inclusione di un generatore di nomi per aziende basato sull’intelligenza artificiale (AI). Questo generatore aiuta gli imprenditori a trovare nomi originali e creativi per le loro startup o aziende, facilitando la fase di branding. L’uso dell’AI rende questo processo più rapido e personalizzato, ed è gratuito, il che può essere un grande vantaggio per chi sta cercando di lanciare una nuova attività e vuole un nome distintivo senza dover investire in consulenti esterni.

In pratica, Finom cerca di semplificare la gestione aziendale offrendo una serie di strumenti integrati che supportano le piccole e medie imprese, ma allo stesso tempo anche funzionalità innovative, come quella del generatore di nomi, che va a coprire un bisogno più creativo ma altrettanto importante.

Aprire un conto business su Finom sembra perciò davvero conveniente! Quello che è interessante è che offre un periodo gratuito senza commissioni nascoste, il che la rende un’opzione attraente per le piccole imprese o le startup. Inoltre, la velocità nel completare il processo, in meno di 15 minuti, è sicuramente un suo punto di forza.

Finom è vantaggiosa soprattutto per chi ha bisogno di velocità nelle transazioni e di accesso facile ovunque si trovi. Una volta aperto il nuovo conto, otterrai un IBAN italiano in meno di 24 ore per trasferimenti locali e internazionali e potrai gestire tutto comodamente dal tuo smartphone, grazie all’app che permette di gestire le finanze, completare le transazioni, consultare gli estratti conto e spedire le fatture quando vuoi e ovunque tu sia.

Finom offre un servizio molto ben strutturato e orientato alla sicurezza e al supporto, che è fondamentale per chi gestisce un’attività. La crittografia sicura e l’assistenza disponibile 7 giorni su 7 sono sicuramente un grande punto a favore, soprattutto se si tratta di operazioni sensibili o urgenti. E l’idea di avere un personal manager nei piani avanzati è un plus non da poco, per chi ha bisogno di un supporto più personalizzato o di una gestione dedicata.

Si tratta di una banca?

Con il lavoro da remoto che continua a crescere, strumenti che permettono di gestire facilmente le finanze senza necessità di una banca tradizionale possono davvero fare la differenza. Finom è di fatto uno strumento pensato anche per aprire un business da casa, dato che offre servizi finanziari digitali, gestione delle transazioni, e l’accesso a strumenti per semplificare la contabilità, dimostrando così di essere una soluzione ideale per professionisti e piccole imprese che operano a distanza.

Tuttavia Finom non è una banca tradizionale, ma una società fintech innovativa. È importante sottolineare la differenza con una banca tradizionale, poiché questo fa parte di quello che la rende così interessante per le imprese moderne. Essendo una società fintech e un istituto di moneta elettronica (EMI), Finom non segue la tradizionale struttura bancaria. Invece, si concentra su soluzioni più moderne, rapide e scalabili, adattate alle esigenze delle imprese e dei professionisti di oggi.

Finom ha una licenza bancaria? Sì, Finom possiede una licenza di istituto di moneta elettronica (EMI) rilasciata dalla Banca Centrale Olandese (De Nederlandsche Bank NV – DNB). Questo è un aspetto da tenere in considerazione, perché conferisce a Finom una legittimità ufficiale e le consente di operare legalmente nell’Unione Europea (UE) e nello Spazio Economico Europeo (SEE), offrendo servizi finanziari elettronici tra cui, ad esempio, l’emissione di moneta elettronica e l’elaborazione di transazioni di pagamento, che sono una parte essenziale della piattaforma.

Finom offre tre piani principali, adatti alle diverse esigenze aziendali:

– Solo (0 euro/mese): Questo piano è ideale per i freelance o per chi ha un’attività piccola e cerca un conto aziendale con funzionalità essenziali, senza complicazioni. Include un conto aziendale con IBAN personale, strumenti di base per la contabilità e la fatturazione e soluzioni di pagamento, ma prevede costi per la gestione delle carte SEPA (2 euro) e delle carte fisiche (3 euro/mese). Supporta 1 utente.

– Start (14 euro/mese + IVA): Consigliato per le aziende in crescita, che iniziano a necessitare di funzionalità più avanzate rispetto al piano “Solo”, ma non vogliono ancora passare a piani con costi troppo elevati. Questo piano aggiunge funzioni come 2 utenti, 2% di cashback, transazioni SEPA gratuite, gestione gratuita delle carte fisiche, funzioni di contabilità/fatturazione più avanzate come la fatturazione intelligente e la riconciliazione, e integrazioni. Include una prova di 30 giorni.

– Premium (34 euro/mese + IVA): Pensato per imprenditori e aziende che hanno bisogno di funzionalità avanzate, una maggiore flessibilità e la possibilità di gestire un numero maggiore di utenti. Supporta fino a 5 utenti, offre il 3% di cashback, la gestione gratuita delle carte SEPA e fisiche e include funzioni come i pagamenti programmati e di massa, oltre a tutti i vantaggi di contabilità/fatturazione del piano Start. Include, anche in questo caso, una prova di 30 giorni.