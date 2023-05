Fondi immobiliari: definizione e vantaggi

Nell’ambito del risparmio gestito, sono disponibili varie soluzioni pensate per offrire a tutti i clienti servizi e prodotti in grado di generare valore dagli investimenti, come ad esempio la partecipazione ai fondi immobiliari.

Questi fondi consentono di convertire investimenti, che normalmente richiedono tempi più lunghi, in quote di attività finanziaria che possono produrre liquidità più rapidamente, senza dover acquisire direttamente la proprietà.

In Italia, l’investimento in fondi immobiliari è possibile dal 1998 e rappresenta un’alternativa attraente agli investimenti tradizionali, in particolare durante le fasi di mercato in cui si osserva una progressiva diminuzione dei tassi di interesse, rendendo l’investimento più allettante.

Fondi immobiliari: normativa

Un fondo immobiliare a Milano, ad esempio, può essere un buon investimento se realizzato in conformità con la legge italiana. I fondi devono investire almeno due terzi del patrimonio nel valore dell’immobile, dei diritti reali immobiliari e delle partecipazioni in società immobiliari.

I fondi sono investimenti chiusi e hanno diritto a rimborsi anticipati della quota sottoscritta solo al termine del periodo prefissato dal contratto. La durata minima di un investimento in questo settore è di 10 anni, mentre la durata massima è di 30 anni.

La scadenza del fondo segna il momento in cui il patrimonio viene ripartito e distribuito come indicato nel prospetto. In genere, sono previsti anche obiettivi di rendimento che devono essere distribuiti attraverso dividendi a conto.

Con il DL n. 351 del 2001 e il DM n. 47 del 2003 è stata introdotta l’opzione di emissione successiva delle quote e di rimborsi anticipati per aumentare la liquidità del fondo.

I fondi sono classificati in base ai destinatari, se investitori al dettaglio o qualificati, o in base alla politica di distribuzione dei dividendi, che può essere ad accumulazione o distribuzione.

Come accedere a un fondo immobiliare

Per entrare in un fondo immobiliare il primo passo da fare è la sottoscrizione, per raccogliere vari investitori che possano partecipare all’investimento utilizzando il denaro per la gestione del portafoglio.

Le sottoscrizioni rimangono aperte fino al raggiungimento di un importo specifico. Una volta raggiunto il capitale necessario, le sottoscrizioni vengono chiuse e il fondo si occupa di selezionare gli immobili da acquistare e successivamente gestisce le quote in base agli investimenti.

A seconda delle quote possedute e dei guadagni ottenuti dal fondo, è possibile ricevere dividendi durante il periodo dell’investimento oppure il pagamento della quota alla fine del periodo stabilito dal contratto che può variare dai 10 ai 30 anni al massimo.

Vantaggi principali

Uno dei principali vantaggi di questo tipo di investimento è l’accesso a uno strumento diverso rispetto a quelli tradizionali quali fondi comuni, polizze, obbligazioni e azioni legate a indici e mercati.

I fondi immobiliari pur essendo uno strumento a lungo termine, non sono soggetti a specifici indici. Alcuni fondi sono quotati in borsa e possono essere negoziati prima della scadenza, ma rimangono comunque uno strumento meno liquido rispetto alle azioni.

Svantaggi dei fondi immobiliari

Esistono alcuni potenziali svantaggi dei fondi immobiliari che è bene valutare prima di optare per questa tipologia di investimento. Innanzitutto, il fondo immobiliare è un investimento a medio e lungo termine della durata minima di 10 anni e una massima di 30.

Un altro inconveniente riguarda le elevate commissioni associate. Inoltre, i fondi immobiliari possono essere illiquidi, in altre parole significa che potrebbe essere difficile vendere l’investimento quando lo si desidera o al momento del bisogno. I fondi immobiliari possono essere rischiosi e volatili, questo significa che potrebbero perdere valore rapidamente a seconda delle condizioni di mercato.

È evidente che i fondi immobiliari non sono adatti a tutti: gli investitori dovrebbero considerare attentamente tutti i potenziali rischi e svantaggi prima di procedere. Tuttavia, i fondi immobiliari rappresentano ancora opportunità vantaggiose per coloro che desiderano diversificare il loro portafoglio.