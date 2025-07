Molti italiani si stanno avvicinando al mondo degli investimenti finanziari, con l’obiettivo di incrementare il proprio reddito o magari di mettere da parte un tesoretto per la pensione o semplicemente per un progetto personale. In questo contesto stanno trovando ampio spazio i cosiddetti portafogli modello, cioè asset allocation “preconfezionate” da professionisti del settore che vengono propost e ai clienti che desiderano investire, generalmente a lungo termine.

Per tutti gli strumenti finanziari è opportuno interrogarsi sui rischi, una buona norma da seguire sia da parte dei neofiti del settore sia da parte di chi già mastica della materia. Come in tutti gli strumenti finanziari anche nel portafoglio modello esistono dei rischi, che in un certo modo possono essere gestiti o quanto meno contenuti.

È importante sapere che ogni portafoglio modello comprende diversi prodotti di investimento, e ognuno può avere un determinato livello di rischio. Tendenzialmente si preferisce alternare investimenti più rischiosi, che però potrebbero generare rendimenti maggiori, e investimenti più sicuri che hanno un rendimento più basso. La selezione tra prodotti più sicuri e prodotti più rischiosi dipende dal tipo di portafoglio modello che l’investitore propone al cliente, che a sua volta decide qual è il livello di tollerabilità al rischio.

Il portafoglio modello ha però il vantaggio di essere un prodotto piuttosto facile da usare, quindi è indicato per chi sta muovendo i primi passi nel settore degli investimenti. La selezione dei vari strumenti di investimento è un’operazione che viene svolta dall’investitore, tenendo chiaramente conto dell’obiettivo finale che il cliente intende perseguire. Il cliente quindi può scegliere il prodotto che preferisce, orientando la sua scelta secondo le sua propensione al rischio.

Un altro grande vantaggio del portafoglio modello è la diversificazione. Diversificare nel mondo degli investimenti è una delle prime regole da apprendere, poiché consente di contenere e limitare i rischi. Proprio per questo motivo un portafoglio modello contiene più tipologie di prodotti, così da poter giocare su più tavoli e ridurre le percentuali di rischio. Allo stesso tempo è importante sottolineare che questi investimenti non sono personalizzati e, di conseguenza, potrebbero non rappresentare la scelta più adatta per chi ha necessità particolari.

Altro aspetto importante, che non riguarda direttamente l’investimento di per sé, è il rapporto di fiducia che si viene a creare tra l’investitore e il cliente. L’investitore deve avere una comunicazione onesta e trasparente nei confronti del cliente, mettendo subito in chiaro che ci sono sempre e comunque dei rischi in ogni tipo di investimento.