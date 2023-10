L’acquisto di un’auto rappresenta un momento molto delicato per il potenziale compratore che deve valutare ogni singolo aspetto collegato per poter prendere una decisione giusta e accuratamente ponderata. Oltre alle esigenze personali e familiari, ovviamente, l’elemento che può fare la differenza tra un modello e un altro è quello relativo al prezzo e al budget a disposizione, che potrebbe portare a ridurre drasticamente il portafoglio di opzioni percorribili.

In questo contesto, pur di poter guidare il veicolo che meglio risponde ai nostri bisogni in presenza di risorse economiche limitate, è possibile tralasciare il mercato delle auto nuove e interessarsi ad altre tipologie di mezzi, non solo quelli usati ma anche quelle categorie che negli ultimi anni stanno prendendo sempre più piede in Italia. Vediamole.

Auto Aziendali

Tra le tipologie di acquisto di un’auto che stanno riscontrando un interesse crescente tra gli acquirenti troviamo senza dubbio le auto aziendali. Questi veicoli, come suggerisce il nome, sono di proprietà di realtà imprenditoriali che, solitamente, le comprano in flotte per essere destinati all’uso da parte dei dipendenti e del management per trasferte di lavoro e incontri con clienti e fornitori. Essendo di fatto auto usate, risultano essere meno costose delle nuove in una misura percentuale che può arrivare anche al 40% rispetto al valore di listino. Questo risparmio però non è collegato a una minore qualità o condizioni più scadenti. Proprio per l’utilizzo che se ne fa, infatti, le auto aziendali sono in buone condizioni e soggette periodicamente a manutenzione e controlli, per garantire ai lavoratori un alto grado di sicurezza. Inoltre, sono spesso dotate di tecnologie all’avanguardia, come navigatore GPS. Come intuibile, essendo macchine chiavi in mano, la scelta del colore e del modello è collegata a una disponibilità non molto ampia.

Auto a KM 0

Simili alle auto aziendali, le auto a km 0 rientrano sempre nella categoria di auto usate ma, a differenza di quelle per le aziende, hanno un chilometraggio molto ridotto e condizioni ottimali, assimilabili a quelle delle auto nuove appena uscite dalla fabbrica. Il motivo è direttamente collegato alla destinazione d’uso. Le auto a km 0, infatti, vengono utilizzate solo per scopi dimostrativi all’interno dei concessionari e dei rivenditori, o per effettuare le prove su strada. Proprio in virtù del fatto che devono essere mostrate ai clienti, inoltre, questi veicoli sono dotati di molti optional e pronte per essere guidate, senza dover attendere la produzione da parte dei costruttori. Il prezzo da sostenere può essere ridotto anche del 25% ma, anche in questo caso, i colori e i modelli a disposizione non consentono una scelta così vasta.

Noleggio a lungo termine

Pur non rappresentando un acquisto a tutti gli effetti, anche il noleggio auto a lungo termine può essere una soluzione per avere un’auto, anche molto recente e di prestigio, a prezzi scontati rispetto alla compravendita classica con finanziamento o prestito. Il canone per poter guidare le auto a noleggio, infatti, è più basso delle rate da sostenere mensilmente, e permette di risparmiare anche sui costi accessori, come assicurazione, manutenzione e riparazioni, in quanto comprese nel prezzo. Questa pratica sta prendendo sempre più piede in Italia, come testimoniato dai report dedicati che mostrano una crescita esponenziale di questo mercato.

Auto d’importazione

Altro mercato che sta facendo registrare ormai da anni performance più che positive è quello delle auto d’importazione. Questa tipologie di veicoli provenienti dall’estero, costano meno rispetto all’Italia per tutta una serie di motivi collegati sia alle politiche dei costruttori locali, sia al cambio valuta vantaggioso che può portare a un risparmio fino al 20% rispetto al prezzo di listino.