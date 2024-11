Alla scoperta della Macelleria Vegana di Gennaro Gagliano

A Napoli, e più precisamente nel quartiere Vomero, è stata aperta diversi anni fa la prima “Macelleria Vegana”, grazie all’intraprendenza di Gennaro Gagliano. Un luogo innovativo e accogliente, dove si possono acquistare o prenotare una varietà di cibi, pensati per soddisfare i palati di tutti, che siano vegani o semplicemente curiosi di provare qualcosa di nuovo. Abbiamo avuto il piacere di chiacchierare con Gennaro, che ci ha raccontato la sua passione per la cucina vegetale e il desiderio di creare un’alternativa gustosa e sana per tutti.



Cosa ti ha portato ad aprire una Macelleria Vegana, e quali erano le tue motivazioni principali?



«Io arrivai al cambiamento quando ebbi la consapevolezza di che cosa c’era nei macelli, sebbene facessi il macellaio. Da lì vedevo la carne già macellata, già a pezzi e in quegli anni furono gli anni che incominciavano a girare i primi video sui vari social in merito a cosa accadeva realmente nei macelli e iniziai a riflettere. Il punto di non ritorno fu quando arrivarono i primi agnelli quindici giorni prima della Pasqua, da quel momento iniziai a non mangiare più carne».



Puoi raccontarci che tipo di prodotti offri nella tua macelleria vegana?



«Noi offriamo una vastissima scelta di verdure fatte ad hamburger, partiamo dal biologico quindi senza stabilizzanti noi creiamo sapore, colore, grazie alla barbabietola, consistenza grazie alle varie lavorazioni che gli diamo. creiamo, quindi, dei prodotti che sono un’ottima alternativa alla produzione industriale che si trova in giro. Inoltre, offriamo una vastissima scelta di prodotti di rosticceria e di pasticceria».

Quali sono i prodotti più richiesti dai tuoi clienti e perché pensi che piacciano tanto gli alimenti della Macelleria Vegana?



«I prodotti più richiesti della Macelleria Vegana sono tutte le specialità che noi vendiamo, perché in otto anni noi vendiamo solo quello che piace. Quindi c’è chi sceglie una sana alimentazione e va a prodotti tipo di legumi, chi sceglie la rosticceria come alternativa da introdurre come antipasto, chi va su prodotti proteici tipo i burger, e poi specialità di soia come polpette da fare col ragù o la salsiccia».



Come vedi il futuro della cucina vegana a Napoli e in Italia?



«Il futuro della cucina vegana, sia a Napoli che altrove, lo vedo come ad un cane che si morde la coda. Questo perché oggi il mercato offre prevalentemente prodotti industriali vegani e tutti vanno verso questo tipo di alimenti, in pochie puntano sul fresco industriale. Poche realtà scelgono la vera cucina del fresco, e non lo dico perché lo produciamo noi ma perché questo tipo di prodotto è ciò che porta avanti la cucina. Il prodotto industriale a lungo andare, crea dei problemi gastrointestinali. Di conseguenza se uno è arrivato all’obiettivo di fare meno del consumo di carne, ad un certo punto entrerà in merito la questione salutare e lì sceglierà di mettere fine nella scelta vegana».

Qual è la tua ricetta vegana preferita e perché?



«La mia ricetta preferita è il nostro casatiello, una pizza tradizionale delle festività, oltre alla genovese che è un ottima alternativa al sugo pronto per la posta. Poi la Macelleria vegana produce anche fat meat che è un’ottima alternativa al classico di carne».



Hai qualche aneddoto particolare dal tuo lavoro che vorresti condividere?



«Uno è quando è venuta la prima mamma e ha svezzato il primo bambino con le nostre specialità. Lei diceva “Genny, tu facendo una vera e propria cucina senza additivi e conservanti vari. Sono contenta di dare al mio bambino un’ottima alternativa alla carne” e si sedette all’interno del mio negozio per dargli da mangiare. Ecco questo è stato un momento meraviglio che conservo anche attraverso un video che realizzai. E poi tutte le persone over 50, mangiatori di carne che decidono di venire da noi perché è un’ottima alternativa. Questa è un’altra soddisfazione per noi della Macelleria Vegana!».



Quali sono i tuoi piani futuri per la tua Macelleria Vegana? Hai in programma di aprire delle nuove sedi altrove?



«Si. I piani futuri sono di aprire vari store in giro o anche partneship con chi vuole offrire prodotti di qualità alla sua clientela al tempo stesso dare un’alternativa salutare e sfiziosa soprattutto saporita, perché quando offri in giro un prodotto saporito e salutare, succede che le persone possano tranquillamente mangiarne quanto ne vogliono senza avere problemi fisici o problemi gastrointestinale».

Come si evince dall’intervista, la missione di Gennaro e della Macelleria Vegana è quella di dimostrare che il cibo vegano può essere straordinariamente saporito e accessibile, senza compromettere il gusto. Ogni prodotto è pensato per esaltare i sapori e garantire un’esperienza culinaria unica finalizzata a far capire a chi non è vegano che anche coloro che scelgono di non mangiare carne, pesce e derivati, posso mangiare bene.

Sara Spiniello