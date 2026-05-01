Primo Maggio, il rito stanco di una piazza sbiadita

C’era una volta una piazza che tremava. Non era il tremore indotto dai subwoofer di un impianto audio di ultima generazione, né quello provocato dai saltelli coordinati di una folla ammaestrata dai tormentoni estivi. Il Concertone del Primo Maggio era il battito all’unisono di migliaia di cuori che credevano, fermamente, che il lavoro fosse l’architrave della dignità umana, non un inciampo burocratico tra un sussidio e l’altro. Piazza San Giovanni, a Roma, non era solo un indirizzo geografico o un set televisivo; era l’altare laico di un’Italia che, tra una nota e l’altra, rivendicava diritti, urlava contro le ingiustizie, pretendeva un futuro che non fosse scritto con l’inchiostro simpatico dei contratti a termine.

Oggi, voltandoci indietro e guardando le impalcature del Primo Maggio, la sensazione è quella di un lento, inesorabile sbiadimento verso il pastello. Mentre le casse sparano l’ultima hit programmata dagli algoritmi di Spotify, il mondo dell’occupazione vera cola a picco sotto il peso di una crisi che non fa sconti. E la politica, con un tempismo che oscilla tra il cinismo e l’opportunismo elettorale, anziché varare scialuppe di salvataggio degne di questo nome, si limita a lanciare qualche salvagente bucato sotto forma di bonus temporanei, decontribuzioni “una tantum” e mance spacciate per riforme strutturali proprio in occasione della ricorrenza.

Primo Maggio oggi: la fiera delle mance sulle macerie dei diritti

Il paradosso di questo Primo Maggio moderno è tutto qui: da una parte c’è lo sfarzo dello spettacolo, dall’altra la miseria della propaganda. L’esecutivo di turno, puntuale come l’esibizione del “big” in cerca di rilancio, approfitta della data simbolica per mettere sul tavolo il solito decreto “spezzatino”. Bonus in busta paga che evaporano nel giro di una stagione, sgravi fiscali che sono pannicelli caldi su una ferita sociale che richiederebbe punti di sutura chirurgici. È l’estetica dell’elemosina: si vendono come conquiste epocali quegli spiccioli che l’inflazione ha già divorato prima ancora che il lavoratore possa effettivamente incassarli.

È la politica del “poco e subito” che maschera una drammatica assenza di visione a lungo termine. Milioni di persone, dai rider della gig economy agli operai delle crisi industriali mai risolte, versano in condizioni disastrose. Viviamo in un Paese dove la sicurezza sul lavoro somiglia sempre più a una roulette russa, dove il salario minimo è diventato un tabù ideologico, invece che una necessità di civiltà. Di fronte a questo scenario, il bonus è un’offesa alla dignità; è il tentativo maldestro di comprare il silenzio di una piazza che dovrebbe, invece, ruggire contro l’ipocrisia di chi celebra il Primo Maggio dopo aver reso l’occupazione un miraggio precario per trecentosessantaquattro giorni l’anno.

Quando la musica era un’arma: da De André agli Area

Il confronto con il passato non è solo un esercizio di nostalgia, è una denuncia di smarrimento. C’è stata un’epoca in cui il palco del Primo Maggio non era una passerella per influencer della nota, bensì un avamposto culturale di resistenza. Come dimenticare l’intensità di Fabrizio De André, che portava il soffio degli ultimi e degli sfruttati nel cuore della capitale, trasformando la canzone d’autore in un manifesto politico senza tempo? O la carica radicale degli Area di Demetrio Stratos, capaci di scardinare i linguaggi precostituiti per urlare il disagio di una classe operaia che voleva sia il pane che le rose?

In quegli anni, la presenza di artisti come Francesco Guccini o i Gang non serviva a riempire un vuoto tra due stacchi pubblicitari o a compiacere uno sponsor. Serviva a dare una voce, nonché una forma a un sentimento collettivo. Persino la satira degli Elio e le Storie Tese, con la loro capacità di mettere a nudo le bassezze del potere, la rabbia viscerale e anti-sistema dei CCCP, avevano un peso specifico che oggi sembra essere evaporato nel rassicurante, anestetizzato abbraccio del mainstream. Erano artisti che non avevano bisogno di contare i “like”, perché la loro legittimazione arrivava direttamente dal fango delle strade, dal sudore delle fabbriche. Oggi, quel sacro fuoco è stato spento da una gestione manageriale dell’evento, dove l’importante è che nulla disturbi troppo il manovratore di turno.

L’anestesia del pop e la necessità di un nuovo conflitto

In questo contesto, il Concertone odierno rischia di trasformarsi nel braccio armato di una distrazione di massa. Siamo passati dai testi che nascevano dal conflitto sociale a performance patinate, studiate a tavolino per non urtare la sensibilità di nessuno. Dove sono finite le canzoni che parlavano della polvere dei cantieri, del rumore dei macchinari, della solitudine di chi perde il posto di lavoro a cinquant’anni? Oggi si preferisce l’astrazione, l’emozione universale, il messaggio “peace and love” spendibile ovunque, purché sia condivisibile in una storia sui social.

Si parla di diritti, certo, però lo si fa con la distanza asettica di chi legge un copione, privandoci di quel brivido di autenticità che rendeva il Primo Maggio, un tempo, un vero momento di rottura sociale. La celebrazione istituzionale è diventata una vetrina dove la parola “lavoro” risuona come un mantra svuotato di senso, un rito stanco utile solo a lavare la coscienza collettiva per ventiquattro ore.

Poi, spenti i riflettori, ci si risveglia nella giungla reale: quella di una precarietà contrattuale che non accenna a diminuire, dove si moltiplicano le forme di lavoro nero o irregolare che sottraggono diritti e tutele. La fotografia è impietosa e ci consegna un’Italia fanalino di coda dell’Unione: il tasso di occupazione complessivo si ferma al 62,5%, con un abissale ritardo rispetto alla media UE. A pesare è soprattutto il divario di genere: l’occupazione femminile langue al 53,8% — la più bassa in Europa — confermando una discriminazione sistemica che relega le donne ai margini.

A questo si aggiunge la piaga dei salari fermi da oltre trent’anni, erosi da un’inflazione che ha trasformato milioni di lavoratori in working poor: il 10,2% degli occupati è a rischio di povertà lavorativa. In questo deserto di opportunità, sguazza l’esercito dei NEET: oltre 1,7 milioni di giovani esclusi da studio e lavoro, una generazione sospesa nel vuoto. A questo si aggiungono le oltre centocinquantamila partenze annue di talenti che fuggono all’estero in cerca di dignità e, soprattutto, l’emorragia quotidiana di vite spezzate nei luoghi di lavoro — una strage che conta costantemente oltre mille vittime l’anno, un prezzo di sangue inaccettabile che quotidianamente viene pagato sull’altare del profitto.

È in questo divario, tra la liturgia di queste vuote manifestazioni e la tragedia della cronaca quotidiana, che si consuma il fallimento del Primo Maggio contemporaneo.

Per un Primo Maggio di nuovo “pericoloso”

Il declino del significato profondo del Primo maggio romano è lo specchio fedele della decadenza del nostro dibattito pubblico. Se la politica trasforma il futuro dei giovani in un tweet, se il sindacato accetta di barattare la stabilità con qualche sgravio fiscale da spendere entro il prossimo Natale, il concerto non può che adeguarsi a questo grigiore generale. Ma non possiamo permetterci questo lusso.

C’è un disperato bisogno di ritrovare il coraggio dell’intransigenza. Bisogna smettere di rincorrere il format televisivo, bisogna restituire la piazza alla sua funzione originaria: essere il megafono di una classe sociale che non vuole più essere presa in giro da mance elettorali spacciate per progresso. Serve molto di più di un decreto firmato all’ultimo minuto per far tacere le polemiche, mentre oltre 5,7 milioni di persone vivono in povertà assoluta e circa 4,3 milioni di cittadini sopravvivono con contratti indecorosi.

Il Primo Maggio deve tornare a essere una giornata “pericolosa”, nel senso più nobile del termine. Deve essere la giornata in cui chi detiene il potere, guardando la folla, sente che là fuori c’è un’Italia che non ha nessuna voglia di ballare sulle macerie dei propri diritti, che pretende rispetto, stabilità, una vita che non sia solo un intervallo tra un bonus e l’altro. Solo quando smetteremo di considerare questa occorrenza come una scampagnata musicale e torneremo a viverla come un momento di mobilitazione reale, allora la musica tornerà a essere un’arma. Altrimenti, seguiterà a essere solo un fastidioso rumore di fondo mentre il lavoro, quello vero, continua inesorabilmente ad affondare sotto il peso di una politica miope e sorda alle istanze del Quarto Stato, che non sa più che farsene di un cielo sempre più blu se la terra sotto i suoi piedi continua a mancare.

Vincenzo Nicoletti