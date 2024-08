Le reazioni del mondo politico all'uccisione dell'orsa Kj1

La mattina del 30 luglio 2024, l’orsa Kj1 è stata, purtroppo, uccisa. L’orsa Kj1, che in precedenza aveva ferito lo scorso 16 luglio un turista francese, era stata dichiarato “pericolosa” dall’Ispra. A seguito di questa valutazione, il Governatore della provincia autonoma di Trento, dottor Maurizio Fugatti, esponente della Lega, aveva disposto il suo abbattimento, un’operazione che è stata successivamente eseguita dai forestali.

L’ultima ordinanza è stata approvata dopo che due precedenti sono state bocciate entrambe dal Tar. Questa nuova ordinanza che ha portato alla morte di mamma orsa si basa, invece, su una legge regionale, del 2018, che permette di abbattere otto esemplari all’anno, ma solo dopo aver ricevuto il parere favorevole dell’Ispra, l’istituto che si occupa della protezione ambientale. L’orsa Kj1 aveva 22 anni e partorito recentemente tre cuccioli, avvistati ultimamente insieme a lei nei boschi.



Unanime il grido di dolore e di rabbia da parte delle opposizioni, a cominciare dal Deputato Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi e Sinistra), il quale sulla sua pagina Facebook ha scritto: «L’uccisione dell’orsa Kj1 da parte del Presidente della provincia di Trento Fugatti è un vero e proprio omicidio premeditato. Anziché predisporre tutte le misure per mettere in sicurezza la vita degli orsi e la convivenza con gli umani, Fugatti sta uccidendo tutti gli orsi come soluzione finale di un problema che lui non ha mai risolto. Il ministro Pichetto Fratin, Anziché esprimere frasi inutili e di circostanza, tolga la licenza di uccidere a Fugatti immediatamente».



Alle dichiarazioni di Borrrelli si è allineato, poi, il Vice Presidente della Camera ed ex Ministro dell’Ambiente Sergio Costa (Movimento 5 Stelle) che ha espresso la sua rabbia attraverso per l’uccisione dell’orsa Kj1 sui canali social: «Ieri sera l’ordinanza di abbattimento e questa mattina l’uccisione. Queste sono le politiche di Fugatti e della Lega. Questa è l’autonomia. Ormai sono all’ordine del giorno queste crudeltà in Trentino. KJ1 aveva 3 cuccioli, ora sicuramente moriranno anche loro. È accusata di aggressione nei confronti di un turista francese, ma – ha continuato Costa – ancora prima di accertarne gli avvenimenti e contro anche la recente sentenza del Tar, che bocciava l’ordinanza di abbattimento, il presidente decide di ucciderla. Ormai – ha sottolineato l’ex Ministro – basta una passeggiata nei boschi vicino a un centro abitato, in una montagna sempre più affollata, a far emettere sentenze di morte», ha affermato l’ex Generale di brigata dei Carabinieri Forestali.

Motivo per cui Sergio Costa si è appellato a Ministro dell’Ambiente per provare a scongiurare altri provvedimenti da parte di Fugatti, come quello che ha portato alla morte orsa Kj1: «Il ministro Pichetto ricordi di essere anche il ministro dell’ambiente e affronti la questione con una consapevolezza: la provincia di Trento non riesce a gestire la ricchezza di cui è portatrice. Oggi è morta un’altra mamma orsa, ma tutti gli orsi trentini sono in pericolo ormai!».

Amarezza e dolore che è stata espressa anche dalla deputata pentastellata Carmen Di Lauro, la quale ha dichiarato che un’altra vita innocente è stata spezzata dalla furia omicida del presidente leghista e trentino Maurizio Fugatti, sostenendo che ancora una volta la natura è stata calpestata dalla vergogna umana. Di Lauro che, poi, lasciandosi andare, ha esternato il suo stato d’animo in merito all’uccisione dell’orsa Kj1: «Raramente divento una persona che prova odio, è un sentimento che non mi appartiene. Ma, verso quell’individuo, oggi e sempre, proverò un odio profondo e viscerale».

Sara Spiniello