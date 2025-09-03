Dragone ed Elefante: come Trump ha avvicinato Cina e India

A Tianjin, alla vigilia del vertice SCO, il messaggio è chiaro: il Dragone vuole danzare con l’Elefante. Xi Jinping propone a Narendra Modi una normalizzazione strategica. Minimizza la disputa di confine. Offre cooperazione economica e coordinamento politico in un sistema internazionale che scivola verso la competizione a blocchi.

Nel frattempo, Trump ha alzato i dazi al 50% contro l’India. Ha incrinato anni di paziente avvicinamento indo-americano costruito per bilanciare la Cina nell’Indo-Pacifico. New Delhi risponde con una mossa simbolica e concreta: ripristina i voli diretti con Pechino dopo cinque anni. Riattiva canali di contatto che servono alla sua crescita industriale e alla gestione della frontiera himalayana.

La Cina sfrutta la finestra. Propone a Modi di separare il dossier di confine dal resto dell’agenda. Promette accesso a catene del valore, investimenti e coordinamento in sede SCO. L’India non cerca un’alleanza, cerca un’alternativa, invia messaggi.

Questa convergenza è opportunistica ma reale. Nasce dagli errori tattici di Trump e dalla capacità di Pechino di sfruttare i margini della crisi occidentale per offrire delle alternative, in linea con l’elevata capacità cinese di leggere la politica.

Tali dinamiche segnano un punto di svolta: le mosse di Trump hanno accelerato un riavvicinamento tra Cina e India che sembrava impensabile fino a pochi anni fa. La cornice della SCO fornisce gli strumenti e i simboli per trasformare una rivalità storica in una competizione regolata, con la Russia sullo sfondo in cerca di ossigeno strategico. Le conseguenze toccano l’intero Indo-Pacifico, ridisegnando gli equilibri fra Occidente e Asia.

Il Dragone e l’Elefante, per il nuovo ordine mondiale

La relazione fra Cina e India è uno dei nodi centrali del sistema internazionale contemporaneo. Il primo incontro fra Xi Jinping e Narendra Modi dopo sette anni, avvenuto a Tianjin durante il vertice della SCO, rappresenta più di un semplice gesto diplomatico. È il tentativo di ricomporre un equilibrio dopo anni di tensioni di confine e guerre commerciali. Xi ha evocato l’immagine del “Dragone e dell’Elefante che danzano insieme”, segnale che Pechino vuole presentarsi come partner, non solo come rivale.

L’incontro cade in un momento strategico. La Cina affronta un rallentamento economico e ha bisogno di stabilizzare i rapporti con il vicino più popoloso del mondo. L’India, colpita dai dazi americani e preoccupata per le ripercussioni interne, cerca alternative che le garantiscano margini di manovra. Per entrambe, il vertice della SCO è stato un palcoscenico per mostrare che una nuova stagione di cooperazione è possibile.

Il punto più sensibile resta la questione dei confini himalayani. Dal 2020, con gli scontri nella valle di Galwan, la fiducia reciproca era crollata. Il riavvio dei voli diretti, sospesi da cinque anni, e la semplificazione dei visti sono gesti concreti che segnalano la volontà di distensione. Non cancellano però le tensioni militari, che rimangono latenti e potenzialmente esplosive. Pechino e Nuova Delhi sanno che un nuovo conflitto sarebbe catastrofico per entrambi.

Sul piano economico, la dipendenza dell’India dalla Cina è strutturale. Le industrie indiane importano materie prime e componenti essenziali da Pechino. La Cina, dal canto suo, guarda all’India come a un mercato da conquistare, indispensabile per compensare il rallentamento interno. È un rapporto ambivalente: cooperazione e concorrenza si intrecciano, e nessuno dei due attori può permettersi una rottura definitiva.

La cornice multilaterale della SCO fornisce a Pechino un vantaggio narrativo. Presentarsi come promotrice di un ordine alternativo consente a Xi di attrarre partner, sfruttando le difficoltà dell’Occidente. Per l’India, la presenza nello stesso foro con Cina e Russia ha un duplice valore: evitare l’isolamento e conservare il ruolo di ago della bilancia tra blocchi rivali. L’adesione indiana è quindi un atto di pragmatismo, non di allineamento totale.

La propaganda cinese descrive l’incontro come l’inizio di una “nuova amicizia”. Ma dietro la retorica resta il dato geopolitico: Cina e India sono due potenze rivali nello stesso spazio asiatico. Pechino ha in Pakistan un alleato naturale, Nuova Delhi continua a guardare con sospetto alla Belt and Road Initiative. Nonostante i gesti concilianti, le divergenze strategiche sono destinate a restare.

Eppure, il simbolo conta. L’immagine di Modi accolto da Xi a Tianjin manda un messaggio chiaro: la diplomazia può riaprire spazi dove la geopolitica li chiude. L’India si dimostra flessibile, pronta a negoziare se le condizioni globali lo richiedono. Xi Jinping sfrutta l’occasione per erodere la fiducia indiana negli Stati Uniti. L’incontro non risolve i nodi di fondo, ma li ricolloca in un quadro in cui il dialogo diventa parte integrante del gioco di potere.

L’errore strategico di Trump con l’India

L’amministrazione Trump ha commesso un errore strategico che potrebbe avere effetti di lungo periodo sugli equilibri globali: spingere l’India verso la Cina. I dazi del 50% imposti sulle esportazioni indiane hanno avuto un impatto devastante sul commercio bilaterale. Washington ha colpito un partner che negli ultimi vent’anni era stato avvicinato proprio per contenere l’espansione cinese nell’Indo-Pacifico. Modi ha letto quelle misure come un tradimento politico e una prova di inaffidabilità americana.

L’India è un Paese che ha sempre difeso la propria autonomia strategica. La tradizione del “non allineamento” ha radici profonde. Tuttavia, con Barack Obama e Joe Biden, Nuova Delhi aveva intravisto la possibilità di un partenariato strategico con gli Stati Uniti. Trump ha minato questa prospettiva. La decisione di colpire indiscriminatamente l’India, mentre stringeva intese con Russia e Cina, ha mostrato l’imprevedibilità della Casa Bianca.

Il contesto energetico ha amplificato la rottura. L’India importa grandi volumi di gas e petrolio dalla Russia a prezzi scontati. Trump ha tollerato queste relazioni per mesi, poi ha deciso di punirle con misure pesanti. Una scelta incoerente: invece di ridurre la dipendenza indiana da Mosca, ha rafforzato la percezione che gli Stati Uniti non fossero partner affidabili. Pechino ha colto l’occasione e ha rilanciato il dialogo con Modi.

Il paradosso è che Trump, che si presentava come un difensore dell’America First, ha aperto spazi di manovra a Pechino. Xi Jinping ha sfruttato i dazi americani come argomento politico. Ha offerto all’India la prospettiva di un’alternativa multipolare, basata sulla SCO e su una cooperazione pragmatica. Modi non può fidarsi ciecamente di Xi, ma non può neppure ignorare i segnali di apertura cinese.

L’errore di Trump è anche comunicativo. La politica estera americana, trasformata in show, ha reso difficile distinguere la tattica dall’improvvisazione. In Asia, l’affidabilità conta più della forza militare. Un partner che cambia linea ogni mese è percepito come debole. L’India ha interpretato i dazi come il sintomo di un potere americano incapace di offrire stabilità. Da qui la decisione di guardare altrove.

Gli effetti si vedono chiaramente nella cornice della SCO. Modi si è presentato al vertice di Tianjin proprio mentre entravano in vigore i dazi americani. La coincidenza non è casuale: è il segnale che l’India cerca alternative. Se Washington intende davvero considerare Nuova Delhi un pilastro della sua strategia indo-pacifica, dovrà invertire questa percezione di ostilità. Altrimenti rischia di perdere un partner chiave.

Trump ha scelto di trattare l’India come un concorrente, non come un alleato. È un errore che compromette decenni di diplomazia americana. Per contenere la Cina, gli Stati Uniti hanno bisogno dell’India. Senza Nuova Delhi, l’Indo-Pacifico diventa uno spazio incontrollabile. L’approccio protezionista e incoerente di Trump ha trasformato questa necessità in una fragilità strutturale.

Il risultato è sotto gli occhi di tutti: l’India si siede oggi allo stesso tavolo con Cina e Russia, proprio mentre l’Occidente appare più diviso che mai. Xi Jinping ha capitalizzato la frattura, Putin ne trae ossigeno economico, Modi rafforza il suo margine di autonomia. E gli Stati Uniti, che volevano guidare il contenimento della Cina, rischiano di trovarsi senza partner affidabili nella regione.

La traiettoria che emerge dal vertice della SCO a Tianjin non è soltanto il riflesso di una nuova fase nei rapporti tra Cina e India, ma il sintomo di una trasformazione più ampia dell’ordine internazionale. Quando due giganti che hanno attraversato decenni di rivalità trovano un terreno comune, anche limitato, il sistema globale subisce inevitabilmente un assestamento.

L’elemento dirompente non è tanto l’avvicinamento tra Pechino e Nuova Delhi, quanto la constatazione che questo avviene in un contesto di errori strategici statunitensi. I dazi di Trump hanno incrinato la fiducia indiana nella solidità dell’alleanza con Washington e aperto spazi che Xi Jinping ha saputo colmare con abilità diplomatica e coerenza narrativa.

Il risultato è che oggi la SCO appare più che mai un laboratorio di multipolarismo. Nonostante le contraddizioni interne, dalla rivalità indo-pakistana alle divergenze tra Mosca e Pechino, la capacità di riunire attori storicamente contrapposti è già una forma di potere. È un potere che non si esprime solo in termini militari o economici, ma anche narrativi: la promessa di un’alternativa all’ordine occidentale.

La geografia, la demografia e l’economia indicano che l’asse Cina-India-Russia rimarrà centrale nei prossimi decenni. Non è detto che produca un nuovo ordine stabile, ma ha già incrinato quello esistente. La SCO, da forum percepito come marginale, si è trasformata in una piattaforma che ridisegna gli equilibri globali. Per l’Occidente la lezione è chiara: il multipolarismo non è un’ipotesi, è già realtà.

Donatello D’Andrea



