Buon Ponte dell'Arcobaleno, Night Spirit

Con grande dolore, alcuni giorni fa, la Polizia di Stato ha annunciato la scomparsa, all’età di quattordici anni, di Night Spirit, il pastore australiano che per tanti anni ha incarnato il coraggio, l’altruismo e l’amore incondizionato. Accanto alla sua inseparabile conduttrice, l’ispettore Laura Bisio, Night Spirit ci ha lasciato lasciando un’impronta indelebile nel cuore di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo anche solo attraverso i racconti, le foto e i video.



Questo straordinario cane da salvataggio ha dimostrato un coraggio senza pari, diventando protagonista di una delle operazioni di soccorso più significative della storia recente: tra le macerie del crollo del Ponte Morandi, a Genova, Night Spirit ha salvato sei vite umane, rischiando la propria vita con dedizione e umanità. La sua carriera è stata onorata con numerosi riconoscimenti ufficiali, tra cui il prestigioso premio “Fedeltà del cane” ed il riconoscimento “San Francesco”. Inoltre, la sua storia è stata immortalata nel libro della Polizia di Stato “Cani & Eroi”, testimonianza di un percorso straordinario di servizio e dedizione.



Ma oltre ai premi e alle varie onorificenze, ciò che ha reso Night Spirit davvero speciale era qualcosa di più semplice e profondo: la carezza di Laura. La sua amata Laura. Dopo ogni intervento aspettava con pazienza e fiducia quella carezza, il gesto che per lui rappresentava tutto il mondo. Per Night Spirit, l’approvazione della sua conduttrice era, dunque, il più grande riconoscimento, il segno tangibile che il suo lavoro aveva fatto la differenza nella vita di qualcuno o più.



La perdita di Night Spirit rappresenta un grande lutto, ma anche un’occasione per riflettere sull’importanza di questi meravigliosi animali che dedicano la loro vita al servizio, salvando vite umane e portando speranza nei momenti più difficili. Sono veri eroi a quattro zampe, dotati di un’umanità e di un valore che vanno oltre ogni riconoscimento ufficiale.



Il suo esempio di coraggio, amore e devozione resterà per sempre nel cuore di tutti, testimoniando che il vero valore di un cane da salvataggio risiede nel suo cuore generoso e nella sua capacità di amare senza riserve. Addio, Night Spirit. La tua eredità vivrà per sempre, ispirando nuove generazioni di cani e operatori al servizio del bene comune.

di Sara Spiniello