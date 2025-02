Dal canile al cuore di Mario: la storia di Persio

Abbiamo intervistato Mario, il compagno di vita del Staffordshire bull terrier di nome Persio affetto da lesmaniosi. Persio è una star di TikTok ed ultimamente è stato lanciato proprio dal suo profilo un tour finalizzato a raccogliere dei soldi per aprire una fondazione che si impegnerà nel sociale per i più bisognosi. Ma andiamo per ordine e cerchiamo di conoscere la storia di Persio e Mario.

Chi è Persio? Ti va di raccontarci la sua storia dall’adozione ad oggi?



«Persio è un piccolo Staffordshire bull terrier. Nel periodo di pandemia mi apparve una sua foto su Facebook, con un gran sorrisone e sotto la richiesta di adozione. Io in quel momento ero a due passi dal canile dove era Persio, e mi sono precipitato li per volerlo tirare fuori. Il suo sguardo e quel bel sorrisone mi avevano conquistato. Ci vollero due giorni per poterlo adottare , ma poi finalmente lo portai a casa. Portandolo in clinica per fargli fare subito dei controlli scoprii che è affetto da lesmaniosi. Un’anno dopo si aggiunse una encefalite necrotizzante, una malattia neuro degenerativa con prospettive di vita di 4/6 mesi. Da allora è tutto un alto e bassi di salute ma siamo arrivati a superare abbondantemente i due anni e mezzo di malattia».



Com’è nata l’idea del sorrisone e del porcellino e come funziona il porcellino?



«Nasce per gioco, per poter mettere contenuti nelle nostre pagine social. Le persone adorano Persio e mettono molti euro nel suo porcellino. E tutti i soldi raccolti vengono spesi per le sue cure mediche molto costose e per le spese di tutti i giorni per cibo, cuscinetti, giochi».



Da Tiktok è nata l’idea del Sorrisone Tour: ti va di parlarcene?



«Il sorrisone tour ha molteplici finalità. La prima è quella di voler incontrare tutti i nostri follower sparsi per tutta Italia, la seconda ora che Persio ancora è in forse prima che la malattia lo debiliti, di fargli vivere un’esperienza unica».



Qual è lo scopo principale del tour?



«Il tour servirà per raccogliere più fondi possibili per poter aprire la fondazione io e Persio. La fondazione servirà per dare trasparenza a tutti i soldi donati e per dare il via a vari progetti che stiamo sviluppando, tutti mirati per il sociale e per i più bisognosi».



I partecipanti possono aspettarsi delle sorprese?



«I partecipanti del tour avranno due belle sorprese che stiamo preparando per tutti quelli che ci accoglieranno nella loro città».



Qual è il messaggio che vuoi trasmettere attraverso il Sorrisone Tour e cosa vuoi che le persone portino a casa dopo aver partecipato?



«Il messaggio che vogliamo trasmettere e quello che anche se la vita ti calpesta. Un sorriso al giorno può fare la differenza per poter andare avanti Vorrei che le persone dopo averci incontrato restino felici e portino con sé un bel ricordo».



Hai un aneddoto particolare legato a Persio che vorresti condividere, qualcosa che rappresenti il vostro legame speciale?



«Il nostro legame speciale nasce il secondo giorno che lo andai a prendere in canile. Il primo giorno siamo stati nell’aria cani del canile una mezz’oretta per fare conoscenza, il secondo giorno lui era nel suo box, appena girai l’angolo per andare da lui…Lui mi vise e i suoi occhi diventarono enormi si mise seduto scodinzolando…Aveva capito che ero tornato per tirarlo fuori da lì».



Cosa significa per te e per Persio questo tour?



«Per noi il tour significa la possibilità di vivere un’esperienza unica. Il valore che attribuisco a questa esperienza è il bene e l’amore profondo che nutro verso Persio e che mi spinge a fare cose che gli permettano di vivere tutti i suoi giorni sempre al meglio è il valore personale che attribuisci a questa esperienza».



di Sara Spiniello