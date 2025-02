Anche quest’anno al Teatro Ariston di Sanremo ci sarà il Festival della Canzone Italiana, nella sua settantacinquesima edizione. Si svolgerà infatti dall’11 al 15 febbraio 2025 condotto da Carlo Conti, e sarà trasmesso, come di consueto, da Rai1 come emittente televisiva, e da Rai Radio 2 come emittente radiofonica. Come di consueto, il vincitore o la vincitrice del Festival parteciperà all’Eurovision Song Contest 2025 in Svizzera, in rappresentanza dell’Italia. C’è fermento, c’è attesa, c’è voglia di musica, anche se non mancano già le prime voci di gossip. Come ogni anno, anche noi ne parliamo.

Ma partiamo con ordine. Il settantacinquesimo Festival di Sanremo sarà condotto, appunto, da Carlo Conti, affiancato nelle cinque serate da co-conduttori e co-conduttrici di alto livello, stiamo parlando di: Gerry Scotti e Antonella Clerici nella prima serata; Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica nella seconda serata; un trio di donne nella terza serata con Katia Follesa, Miriam Leone ed Elettra Lamborghini; Mahmood e Geppi Cucciari nella penultima serata; e infine Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan saranno i co-conduttori della finale del Festival.

Quest’anno con la conduzione di Carlo Conti si torna alla divisione tra Big in gara e Nuove Proposte. Infatti, se con la conduzione di Claudio Baglioni prima e di Amadeus poi, il cantante vincitore o vincitrice della sezione Giovani entrava di diritto nella gara dei big, quest’anno non è più così. Infatti i big in gara saranno 29 (30 in origine, ma poi diventati 29 dopo il ritiro di Emis Killa nella sua prima partecipazione al Festival); in più ci sarà separatamente la gara delle Nuove Proposte.

Sanremo: i partecipanti

Le Nuove Proposte in finale sono 4: Alex Wyse (ex allievo della scuola di Amici di Maria De Filippi) con Rockstar; Maria Tomba con Goodbye (voglio good vibes); Settembre (il favorito) con Vertebre e infine Vale LP e Lil Jolie con Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore. Le nuove proposte si esibiranno all’inizio della seconda serata (quella di mercoledì 12 febbraio), con sfide dirette con due cantanti in ogni sfida. i due o le due più votati/e andranno alla finale che si terrà nella terza serata (quella di giovedì 13 febbraio).

I Big in gara, invece, sono 29. Stiamo parlando di: Achille Lauro con Incoscienti Giovani, Bresh con La tana del granchio, Brunori Sas (un esordio che ha reso contenti molti ascoltatori) con L’albero delle noci, Clara con Febbre, Coma_Cose con Cuoricini, Elodie con Dimenticarsi alle 7, Fedez con Battito, Francesca Michielin con Fango in Paradiso, Francesco Gabbani con Viva la vita, Gaia con Chiamo io chiami tu, Giorgia con La cura per me, Irama con Lentamente, Joan Thiele con Eco, Lucio Corsi con Volevo essere un duro, Marcella Bella con Pelle diamante, Massimo Ranieri con Tra le mani un cuore, Modà con Non ti dimentico, Noemi con Se t’innamori muori, Olly con Balorda nostalgia, Rkomi con Il ritmo delle cose, Rocco Hunt con Mille vote ancora, Rose Villain con Fuorilegge, Sarah Toscano con Amarcord, Serena Brancale con Anima e core, Shablo feat. Gué, Joshua & Tormento con La mia parola, Simone Cristicchi con Quando sarai piccola, The Kolors con Tu con chi fai l’amore, Tony Effe con Damme ‘na mano, e Willy Peyote con Grazie ma no grazie. Infine, alla gara era stato ammesso anche Emis Killa con Demoni ma si è ritirato dalla gara annunciandolo il 29 gennaio 2025, dopo aver appreso dai media di esser stato iscritto nel registro degli indagati dalla procura di Milano per associazione a delinquere.

La serata cover

La serata delle cover di Sanremo è la quarta serata (quella di venerdí 14) in cui gli artisti in gara si esibiranno accompagnati da altri artisti su brani italiani o internazionali. Al termine della serata verrà stilata la classifica di serata: l’esibizione più votata sarà proclamata vincitrice della serata cover. Tra i duetti abbiamo anche chi ha deciso di non invitare ulteriori cantanti, ma di eseguire la cover con un altro concorrente in gara, è il caso di Elodie con Achille Lauro che faranno un tributo a Roma con medley di canzoni, o ancora Francesca Michielin e Rkomi che canteranno La nuova stella di Broadway di Cesare Cremonini, e infine Noemi e Tony Effe con Tutto il resto è noia di Franco Califano.

Per quanto riguarda gli altri artisti in gara, sono tanti gli ospiti con cui duetteranno: Bresh con Cristiano De André, Brunori Sas con Riccardo Senigallia e Dimartino, Clara con Il Volo, Coma_Cose con Johnson Righeira, Fedez con Marco Masini, Francesco Gabbani con Tricarico, Gaia con Toquinho, Giorgia con Annalisa, Irama con Arisa, Joan Thiele con Frah Quintale, Lucio Corsi con Topo Gigio, Marcella Bella con i Twin Violins, Massimo Ranieri con I Neri per caso, Modà con Francesco Renga, Olly con Goran Bregović e la Wedding & Funeral Band, Rocco Hunt con Clementino, Rose Villain con Chiello, Sarah Toscano con gli Ofenbach, Serena Brancale con Alessandra Amoroso, Shablo feat. Guè, Joshua e Tormento con Neffa, Simone Cristicchi con Amara, The Kolors con Sal Da Vinci e infine Willy Peyote con i Tiromancino e Ditonellapiaga.

I grandi ospiti

Come in ogni edizione del Festival di Sanremo non possono mancare grandi ospiti per ogni serata. Stiamo parlando di Lorenzo Jovanotti, Noa e Mira Awad per la prima serata. Mercoledì 12 ci sarà Damiano David. nella terza serata vedremo i Duran Duran. Infine saranno consegnati i premi alla carriera a Iva Zanicchi e Antonello Venditti.

Annamaria Biancardi