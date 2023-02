Il Festival di Sanremo sta prendendo forma: la 73esima edizione del Festival della canzone italiana prenderà il via a partire da martedì 7 febbraio e si concluderà sabato 11. Direttore artistico e conduttore sarà Amadeus, che con Sanremo 2023 raggiunge il suo quarto Festival – ed è stato rinconfermato anche per il 2024.

La lista ufficiale dei cantanti in gara è stata annunciata dallo stesso conduttore: 28 artisti in gara – 22 “big” e 6 vincitori di Sanremo Giovani – con 28 canzoni inedite.

fonte immagine: cittadisanremo.it

Sanremo 2023: i big e le canzoni in gara

I cantanti in gara nella 73esima edizione di Sanremo sono stati annunciati da Amadeus domenica 4 dicembre 2022 durante l’edizione delle 13 e 30 del Tg1.

fonte immagine: eurofestivalnews.it

I big di quest’anno sono:

Anna Oxa – “Sali (Canto dell’anima)”

Ariete – “Mare di guai”

Articolo 31 – “Un bel viaggio”

Colapesce Dimartino – “Splash”

Colla Zio – “Non mi va”

Coma_Cose – “L’addio”

Elodie – “Due”

Gianluca Grignani – “Quando ti manca il fiato”

Gianmaria – “Mostro”

Giorgia – “Parole dette male”

I Cugini di Campagna – “Lettera 22”

Lazza – “Cenere”

LDA – “Se poi domani”

Leo Gassmann – “Terzo cuore”

Levante – “Vivo”

Madame – “Il bene nel male”

Mara Sattei – “Duemilaminuti”

Marco Mengoni – “Due vite”

Modà – “Lasciami”

Mr. Rain – “Supereroi”

Olly – “Polvere”

Paola & Chiara – “Furore”

Rosa Chemical – “Made in Italy”

Sethu – “Cause perse”

Shari – “Egoista”

Tananai – “Tango”

Ultimo – “Alba”

Will – “Stupido”

Quest’anno all’Ariston ci saranno più artisti in gara; questo significa anche che il rush finale non sarà tra 3 artisti ma tra 5. Il livello delle canzoni in gara è molto alto, probabilmente anche grazie al ritorno sul palco dell’Ariston di cantanti come Giorgia, Marco Mengoni, Anna Oxa. Ma se l’anno scorso Brividi di Blanco e Mahmood è apparsa subito come la canzone vincitrice (e infatti ha vinto), quest’anno i pronostici sono più confusi. Si sa però che gli sfavoriti sono I Cugini di Campagna, mentre tra i papabili vincitori i nomi fatti sono quelli di Giorgia, Mengoni, Elodie e Ultimo. Dopo i primi ascolti le quote sono cambiate: tra le probabili vincitrici c’è anche Madame.

La conduzione

Amadeus è il conduttore di Sanremo 2023,e sarà affiancato alla conduzione da Gianni Morandi (tutte le sere). Le co-conduttrici sono: Chiara Ferragni (prima serata e finale), Francesca Fagnani (seconda serata), Paola Egonu (terza serata) e Chiara Francini (quarta serata).

Gli ospiti

Mahmood e Blanco apriranno la prima serata del Festival tornando su palco che li ha incoronati vincitori lo scorso anno e cantando, ovviamente, Brividi.

La prima serata vedrà ritornare anche i Pooh, 6 anni dopo la loro ultima esibizione insieme.

Al Bano e Massimo Ranieri saranno ospiti nella seconda serata del Festival, assieme a Gianni Morandi.

Mercoledì 8 febbraio si esibiranno i Black Eyed Peas, i super ospiti internazionali. Giovedì 9 febbraio invece si esibiranno i Måneskin.

Come negli anni passati, ci sarà il “palco sul mare” a bordo della Costa Smeralda ancorata al largo di Sanremo. Si esibiranno Salmo, Fedez, Takagi & Ketra e Guè. Torna anche il palco di Piazza Colombo, in collegamento tutte le sere con l’Ariston, sul quale si esibiranno Piero Pelù, Francesco Renga e Nek, Achille Lauro, Annalisa e La Rappresentante di Lista.

Giuria e… Fantasanremo

Nella prima e seconda serata a votare sarà la giuria della sala stampa, tv, radio e web: un terzo per tv e carta stampata, un terzo per quella radio e un terzo per la giuria web. Nella terza serata il voto sarà affidato per il 50% al televoto e per l’altro 50% alla giuria demoscopica. Nel corso della quarta serata la votazione sarà tripartita: il 34% affidato al televoto, il 33% alla giuria sala stampa, tv, radio, web e il 33% alla giuria demoscopica, mentre nella quinta i cantanti saranno giudicati dal solo televoto, che andrà a sommarsi alle precedenti classifiche. Al termine della quinta serata per decretare il vincitore del 73° Festival di Sanremo tra i 5 finalisti nuova votazione da parte di televoto, giuria sala stampa, tv, radio, web e giuria demoscopica.

E quest’anno torna prepotentemente protagonista della gara canora il Fantasanremo: partito come un gioco, è diventato una lotta stile Hunger Games ma senza morti. Record di partecipanti: sono già un milione gli iscritti. Le regole: 100 “baudi”, 5 artisti per squadra, 100 punti a chi vince, 50 a chi arriva ultimo, i bonus e i malus sul palco e fuori dal palco.

E sì, anche quest’anno ci saranno i bonus speciali: se Tananai si classifica Ultimo prende 100 punti, se gli Articolo 31 totalizzano 31 punti nella serata ne ricevono altri 31 in bonus, se un artista esibisce un abbigliamento che può essere considerato un cosplay dei Maneskin guadagna 20 punti, se il pubblico si alza e fa partire un trenino durante l’esibizione di un cantante scatta per quest’ultimo il “bonus Maracaibo” (+50 punti), mentre il “bonus rave” arriva se più di 49 persone invadono il palco (perché, ricordiamo: tutto è politica. Sempre:) . Cinque punti vanno all’artista scalzo sul palco, 10 punti per la “scapezzolata“. C’è anche il bonus ‘Vessicchio’ (se dirige lui l’orchestra +25 punti). Altri bonus e altri malus arriveranno durante il Festival.

Stay tuned e buon Sanremo!

Valentina Cimino