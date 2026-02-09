Roma – Sabato 31 gennaio 2026 è nato a Roma il coordinamento permanente “Roma Città Antifascista”, una alleanza di forze associative, sindacali e politiche impegnata nella lotta contro le organizzazioni e le aggressioni neofasciste. Promosso dall’ANPI provinciale di Roma, vi hanno sinora aderito oltre settanta realtà della società civile.

L’assemblea cittadina di lancio, molto partecipata nonostante la pioggia, si è svolta sabato 31 gennaio nei Giardini di Piazza Vittorio Emanuele.

Ha detto nel proprio intervento la presidente dell’ANPI Roma Marina Pierlorenzi:

Il 2025 è stato un anno pieno di episodi squadristi, razzisti, omofobi, sessisti raccolti in un dossier curato dalla Rete No Bavaglio.

Abbiamo voluto ricordarli oggi per renderci conto che non possiamo restare indifferenti e che dobbiamo costruire una rete pluralista e insieme fortemente unitaria che si basa sui valori costituzionali che dice nona chi pensa di sostituire lo stato di diritto con autocrazie con dittature che pensano che solo la forza conti. Che comandano, non governano. Che non hanno rispetto per le persone e per la loro dignità.

Nasce oggi il coordinamento permanente Roma città antifascista, formato da tante associazioni, partiti, sindacati, movimenti, che non si piega alle barbarie di un fascismo che cerca di trovare spazio nelle pieghe di una società sempre più privata di diritti sociali e di cittadinanza.

Siamo tanti e siamo orgogliosi di essere cittadini di Roma, città medaglia d’oro della Resistenza.

L’obbiettivo principale della nuova rete è dunque monitorare per contrastare le organizzazioni neofasciste presenti sul territorio romano e le loro attività.

Assieme al coordinamento è nato infatti un Osservatorio, che raccoglierà e documenterà tutto ciò. Prendendo le mosse dall’importantissimo lavoro realizzato dalla ReteNoBavaglio, che ha mappato e riportato in un dossier gli episodi di violenza squadrista e neofascista avvenuti nell’ultimo anno.

Importante e apprezzata è stata inoltre la partecipazione delle istituzioni.

Massimiliano Smeriglio, assessore del Comune di Roma alla Cultura, e diversi presidenti e assessori dei municipi, tra cui Adriano Labbucci, Maurizio Rossi, Mauro Calliste, Francesco Laddaga, Amedeo Ciaccheri, Paola Angelucci, Mario Falconi, Gianluca Lanzi, Sabrina Giuseppetti. Presenti anche i Consiglieri regionali Mario Ciarla PD e Claudio Marotta Sinistra civica ecologista.

È nato un nuovo stabile un punto di riferimento per i cittadini antifascisti città di Roma!

