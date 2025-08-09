La “Bibbia del Diavolo”, o Codex Gigas, è molto più di un semplice manoscritto medievale: è un enigma avvolto in un profondo mistero, intriso di leggende e simbolismo.

Un’impresa monumentale

La stesura del Codex Gigas è un’impresa straordinaria. Gli studiosi stimano che ci sarebbero voluti almeno 20-30 anni per completarlo, considerando l’uniformità della calligrafia e la quantità di testi inclusi. L’autore, secondo la tradizione, sarebbe stato un monaco solitario. La coerenza nella scrittura suggerisce che lo scriptor abbia dedicato buona parte della sua vita al progetto, lasciandoci un’opera che sfida le capacità umane e riflette un’incredibile dedizione.

Oltre al lavoro scrittorio, il materiale stesso è notevole: la pergamena usata proviene da circa 160 pelli di animali, probabilmente asini. Questo sottolinea non solo l’immenso lavoro manuale necessario, ma anche le risorse e i costi coinvolti. Il Codex Gigas è una raccolta che unisce la sacralità della Bibbia a trattati pratici, mostrando il dualismo della cultura medievale. Contiene:

L’intera Bibbia Vulgata latina , che occupa una parte significativa del manoscritto.

, che occupa una parte significativa del manoscritto. Cronache storiche , tra cui opere di Giuseppe Flavio e la “Cronaca Boema.”

, tra cui opere di Giuseppe Flavio e la “Cronaca Boema.” Trattati medici , con rimedi per malattie e guide alla salute.

, con rimedi per malattie e guide alla salute. Formule magiche e incantesimi, che riflettono le credenze popolari dell’epoca.

e incantesimi, che riflettono le credenze popolari dell’epoca. Regole monastiche, che danno un quadro della vita all’interno dei monasteri.

Questa combinazione di sacro e profano rende il Codex Gigas un riflesso della mentalità medievale, dove religione e scienza, fede e superstizione coesistevano.

Tavole esemplificative di vari alfabeti sulla prima pagina del Codex Gigas, tra cui un campione di glagolitico e uno di cirillico (incollati in un secondo momento), accanto all’incipit del Libro della Genesi. Fonte: Wikimedia Commons.

L’iconografia del diavolo nel Codex Gigas

Il disegno del diavolo è il dettaglio più famoso e controverso. L’illustrazione occupa una pagina intera, raffigurando una figura spaventosa con corna, occhi rossi e artigli. Questo disegno non ha paralleli diretti nei manoscritti dell’epoca ed è stato interpretato come un simbolo di ammonimento contro il peccato o come un richiamo alle paure dell’inferno. Accanto all’immagine del diavolo c’è una rappresentazione del Paradiso Celeste, che crea un contrasto visivo e concettuale. Questa dualità potrebbe simboleggiare il costante conflitto tra bene e male, luce e oscurità.

L’iconografia del diavolo. Fonte: Wikimedia Commons

I misteri irrisolti del Codex Gigas

Uno degli aspetti più intriganti del Codex Gigas riguarda le pagine mancanti. Si stima che circa 12 pagine siano state rimosse, e non si sa cosa contenessero. Alcuni ipotizzano che includessero testi eretici o conoscenze troppo pericolose per essere divulgate.

Inoltre, la leggenda dell’origine demoniaca solleva domande su come e perché questa storia sia nata in primo luigi. Potrebbe essere stata una trovata per aumentare il prestigio del manoscritto o un modo per spiegarne la grandezza apparentemente sovrumana.

Impatto culturale e moderno

Oggi, il Codex Gigas è conservato nella Biblioteca Nazionale di Svezia a Stoccolma, dove attira visitatori e studiosi da tutto il mondo. È stato oggetto di documentari, libri e studi accademici, diventando una fonte di ispirazione per racconti e opere di fantasia. Il fascino del Codex Gigas risiede non solo nelle sue dimensioni e nella sua leggenda, ma anche nella sua capacità di riflettere il mondo medievale in tutte le sue contraddizioni. È una testimonianza della dedizione umana, delle paure collettive e della complessità culturale dell’epoca. La “Bibbia del Diavolo” continua a essere un ponte tra il passato e il presente, stimolando curiosità e meraviglia.

Gianluca De Santis