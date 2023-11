La vita urbana dell’Amazona viridigenalis, comunemente nota come Amazzone capirossa, è un tema avvincente che riguarda la convivenza di una specie selvatica all’interno di un ambiente urbano. Questo uccello è un tipo di pappagallo originario delle regioni tropicali dell’America Centrale e del Sud. L’amazone capirossa vive prevalentemente nelle foreste pluviali e nelle aree boschive e si caratterizza per il suo piumaggio vivace, colorato principalmente di verde e rosso, dal becco poderoso e dalla coda lunga. L’attuale distribuzione negli Stati Uniti dei pappagalli dalla corona rossa è stata stimata in 18.965 km2-11.890 km2 (2,9% dello stato), e precisamente in California, 3573 km2 (0,5%) in Texas e 3502 km2 (2,4%) in Florida.

A causa dell’espansione delle città e della distruzione dell’habitat naturale, numerose specie di animali sono in via di estinzione. Non è il caso dell’amazone capirossa che si sta talmente adattando alla vita urbana, da finire con il prosperare soprattutto in parchi e giardini metropolitani. Soprannominata anche Amazona autumnalis, questo uccello in via di estinzione all’interno del suo areale nativo, si è naturalmente introdotto alcuni decenni fa in due città messicane, quali Monterrey e Tampico. Da allora, sono stati condotti sondaggi visivi per rilevare la presenza dei pappagalli e per monitorarne il numero e la distribuzione all’interno delle suddette città. I risultati hanno mostrato che i pappagalli dalla corona rossa sono presenti in entrambe le città, ma con diverse dinamiche.

A Monterrey, la popolazione di amazzone capirossa è stabile e si è diffusa in diverse aree urbane, mentre è in aumento a Tampico dove sembra preferire gli habitat urbani al di fuori della città. L’analisi genetica è stata anche condotta per valutare la diversità genetica delle popolazioni urbane rispetto a quelle nativa. Questi studi pubblicati sulla rivista scentifica Diversity, hanno rivelato che le popolazioni urbane presentano una diversità genetica inferiore rispetto alle popolazioni native, indicando una possibile perdita di variabilità genetica durante l’introduzione urbana. Nonostante ciò, le popolazioni urbane sembrano tollerare bene gli ambienti urbani e hanno successo riproduttivo. La disponibilità di risorse alimentari, come alberi da frutto e semi, e la mancanza di predatori naturali potrebbero essere fattori che favoriscono la loro prosperità. Tale lavoro evidenzia l’importanza delle città come habitat per specie in via di estinzione e la necessità di considerare le opportunità di conservazione e ricerca offerte dagli ambienti urbani. Il monitoraggio e la gestione delle popolazioni urbane di specie in via di estinzione possono contribuire alla loro sopravvivenza a lungo termine e alla conservazione della biodiversità.

Ad ogni modo, con il passare degli anni, la presenza dell’Amazzone capirossa nelle aree urbane si sta trasformando da risultato positivo in una nuova sfida da affrontare. Questi pappagalli sono colorati e rumorosi, e molti li considerano una bella presenza nel paesaggio urbano. Tuttavia, il loro canto elevato può disturbare il sonno dei residenti e i loro forti becchi possono danneggiare gli alberi e le strutture circostanti. Per questa ragione, molte città hanno adottato misure per regolamentare la presenza dei pappagalli urbani, al fine di proteggere l’ecosistema urbano e garantire la convivenza pacifica tra umani e animali. Ad esempio, alcune città si sono dotate di parchi appositamente dedicati ai pappagalli, in cui essi possono vivere liberamente senza causare disturbi.

L’Amazzone capirossa è così diventata oggetto di studi scientifici per comprendere meglio il suo adattamento alla vita urbana e per valutare l’impatto della coesistenza tra esseri umani e animali selvatici. Gli studiosi cercano di capire come queste specie riescano ad adattarsi a un ambiente così diverso da quello a cui sono abituate e come possano sopravvivere e riprodursi con successo. La ricerca ha esaminato diversi aspetti dell’adattamento dell’Amazzone capirossa alla vita urbana. Uno dei principali focus è stato l’analisi del suo comportamento alimentare e delle sue preferenze in ambito di nutrizione. Gli studiosi hanno studiato se l’uccello riesce ad adattarsi a una dieta composta principalmente da cibo fornito dall’uomo, come ad esempio semi, frutta e alimenti presenti nelle aree urbane. Inoltre, è stato analizzato il modo in cui l’Amazzone capirossa si riproduce nelle città, indagando se la specie è in grado di formare coppie riproduttive e di nidificare con successo negli ambienti urbani, nonostante le potenziali sfide rappresentate dalla presenza umana e dalle modificazioni dell’habitat.

Sono stati osservati i successi riproduttivi, come la sopravvivenza dei nidacei e dei pulli, per valutare l’effetto dell’urbanizzazione sul ciclo di vita della specie. La ricerca ha anche preso in considerazione l’adattamento delle abilità comunicative dell’Amazzone capirossa all’ambiente urbano. Gli studiosi hanno analizzato se l’uccello sia in grado di continuare a comunicare con altri membri della sua specie, nonostante il rumore e le interferenze sonore presenti nelle città. Sono stati esaminati i cambiamenti nel canto degli uccelli e le strategie che adottano per attirare l’attenzione degli altri individui.

La coesistenza tra esseri umani e animali selvatici è un tema importante discusso nella ricerca scientifica su questa specie. Gli scienziati hanno valutato le interazioni tra l’Amazzone capirossa e l’uomo, esaminando i modi in cui l’uccello si adatta alla presenza umana e le possibili conseguenze per la sua sopravvivenza. Sono state considerate le misure di conservazione e gestione dell’habitat urbano per favorire la sopravvivenza della specie e ridurre gli impatti negativi della coesistenza. Comprensione del modo in cui le specie si adattano all’ambiente urbano è cruciale per la conservazione della biodiversità e per promuovere una coesistenza sostenibile tra esseri umani e animali selvatici.

La ricerca sull’Amazzone capirossa offre importanti informazioni su come le specie possano trovare modi per adattarsi a nuovi ambienti e su come possiamo creare delle condizioni favorevoli per la loro sopravvivenza nelle nostre città. La vita urbana dell’Amazzone capirossa rappresenta quindi un’importante sfida di coesistenza tra natura e ambiente costruito. Questo tema offre l’opportunità di approfondire l’importanza della conservazione delle specie selvatiche e della necessità di adottare misure sostenibili per garantire un equilibrio tra la crescita urbana e la preservazione dell’ambiente naturale.

Sara Spiniello