Iran: proteste, guerra asimmetrica e il punto di rottura del regime

La Repubblica Islamica dell’Iran non sta attraversando una semplice fase di instabilità sociale. È entrata in una zona grigia di transizione conflittuale, in cui la protesta ha superato la dimensione politica tradizionale e ha assunto caratteristiche para-militari, incidendo direttamente sul rapporto di forza tra Stato, apparati coercitivi e società.

Le mobilitazioni che attraversano Teheran, Isfahan, Shiraz, Bandar Abbas e le province periferiche non sono più episodiche né reattive. Si muovono secondo una logica di persistenza, saturazione dello spazio urbano e logoramento sistematico del controllo statale. La repressione, sempre più violenta e indiscriminata, non produce deterrenza stabile: segnala piuttosto che il regime opera in modalità di sopravvivenza, privo di strumenti politici alternativi all’uso della forza.

In questo quadro, la variabile internazionale conta non per ciò che fa, ma per quando sceglie di non fare. La presenza di Donald Trump nello scenario globale incide sulla temporalità strategica della crisi iraniana: Washington osserva, minaccia, calibra. Non interviene apertamente, ma mantiene una pressione costante che aumenta il costo dell’opzione repressiva e riduce i margini di errore del regime. È una postura coerente con un’attesa precisa: la maturazione della frattura decisiva all’interno degli apparati coercitivi.

Il punto, oggi, non è stabilire se il sistema iraniano sia indebolito. Lo è, in modo strutturale.

La questione centrale è comprendere quando e attraverso quali meccanismi una protesta civile diventa un evento di rottura sistemica. È su questo terreno che l’analisi deve spostarsi: dal piano politico a quello della guerra asimmetrica, dove la piazza funziona come moltiplicatore di pressione, la repressione come fattore di erosione interna, e la lealtà delle forze armate come variabile decisiva di esito.

La protesta come arma: quando il collasso diventa militare

In termini di guerra asimmetrica, ciò che sta accadendo in Iran ha superato la soglia della protesta ciclica ed è entrato nella fase della mobilitazione strategica non armata. Non siamo ancora di fronte a un’insurrezione classica, ma a una forma avanzata di conflitto interno a bassa intensità, in cui la piazza agisce come dispositivo di logoramento sistemico dello Stato.

La letteratura sulle rivoluzioni e sui crolli di regime mostra che la caduta non avviene per accumulo emotivo, ma quando si combinano cinque condizioni strutturali. L’Iran, oggi, le presenta quasi tutte in forma avanzata.

1. Crisi fiscale e collasso della capacità redistributiva

Il regime iraniano è colpito da una crisi fiscale terminale. Inflazione alimentare superiore al 70%, svalutazione strutturale della moneta, contrazione del potere d’acquisto e incapacità dello Stato di garantire beni primari. In chiave militare, questo significa una cosa precisa: la repressione diventa costosa. Ogni giorno di mobilitazione aumenta il costo marginale della sopravvivenza del regime, riducendo la sua capacità di sostenere stipendi, bonus e fedeltà degli apparati coercitivi.

2. Isolamento e frammentazione dell’élite politica

La Repubblica Islamica non è più un blocco ideologico compatto, ma un sistema di potere competitivo, in cui fazioni clericali, Pasdaran, presidenza e burocrazia si osservano con crescente diffidenza. Le divergenze tra Pezeshkian e l’ala giustizialista non sono un dettaglio politico, ma un segnale di crisi verticale della catena decisionale. In dottrina insurrezionale, quando le élite iniziano a preparare vie di fuga, il regime ha già interiorizzato la possibilità della sconfitta.

3. Opposizione sociale trasversale e interclassista

Le proteste coinvolgono donne, studenti, lavoratori, bazaaris, minoranze etniche e classi urbane. Questo elemento è cruciale: rende impossibile una repressione selettiva. Il regime non può isolare un singolo gruppo senza alimentare il risentimento degli altri. Dal punto di vista operativo, la protesta diventa diffusa, reticolare, resiliente, esattamente come una forza irregolare che non offre un centro di gravità chiaro da colpire.

4. Narrazione unificante e post-ideologica della resistenza

Il ritorno di slogan nazionalisti e l’emergere della figura di Reza Pahlavi non vanno letti come un progetto monarchico, ma come costruzione di una cornice simbolica alternativa. In guerra asimmetrica, la narrazione è un moltiplicatore di forza. “No Gaza, No Lebanon – My life for Iran” segna il collasso dell’ideologia rivoluzionaria e la nascita di una narrazione nazionale concorrente, capace di dare senso, orizzonte e prospettiva di vittoria.

5. Isolamento internazionale e pressione esterna credibile

L’Iran è oggi strategicamente isolato: i proxy regionali sono indeboliti, gli alleati distratti o caduti, e gli Stati Uniti – soprattutto dopo il precedente venezuelano – hanno ristabilito la credibilità della minaccia indiretta. Questo non significa intervento immediato, ma creazione di una finestra strategica in cui il regime sa di non poter contare su protezioni esterne.

L’unico pilastro che ancora regge il sistema è l’ultimo e decisivo: la tenuta degli apparati coercitivi. Finché non avverrà una defezione significativa, la repressione può continuare. Ma non può ricostruire la legittimità.

Trump, l’attesa strategica e il momento giusto

Ogni rivoluzione fallisce o vince non in piazza, ma nelle caserme. In Iran, il vero campo di battaglia è la catena di comando degli apparati repressivi, oggi sottoposta a uno stress crescente.

Il sistema coercitivo iraniano è strutturalmente duale. Da un lato i Pasdaran (IRGC), ideologizzati, economicamente integrati nel regime e beneficiari diretti dello status quo. Dall’altro polizia, Basij e forze regolari, più esposte al contatto quotidiano con la popolazione e al logoramento morale e operativo.

Dal punto di vista militare, il regime sta entrando in una fase di overstretch repressivo. La richiesta di presidiare simultaneamente più città, più quartieri, più nodi urbani frammenta le forze e riduce l’efficacia del controllo territoriale. La repressione “per terrorizzare” funziona nel breve periodo, ma accelera il consumo politico degli apparati.

Il passaggio chiave è la contesa dello spazio urbano. Quando l’opposizione inizia a parlare di occupazione e mantenimento delle aree centrali, la protesta smette di essere simbolica e diventa competizione territoriale. È qui che entrano in gioco scioperi nei settori energetici, dei trasporti e delle infrastrutture: una forma di warfare economico interno che colpisce direttamente la capacità operativa dello Stato.

Il blackout informativo imposto dal regime è un classico strumento difensivo, ma segnala debolezza strutturale. Spegnere Internet non elimina la protesta: ne ritarda la sincronizzazione. L’eventuale introduzione di sistemi alternativi di comunicazione rappresenterebbe un moltiplicatore insurrezionale capace di trasformare la mobilitazione in coordinamento strategico.

È in questo quadro che si inserisce il calcolo americano. Washington, e in particolare Donald Trump, non agisce per impulso ideologico, ma per timing strategico. Come in Venezuela, l’obiettivo non è intervenire subito, ma capire quando spingere. Le sanzioni, le minacce e i briefing sulle opzioni servono a due scopi: aumentare la pressione e comprare tempo per valutare la frammentazione reale del regime.

Il tassello mancante resta lo stesso: la rottura degli apparati. Quando comandanti intermedi capiranno che il regime non garantisce più sicurezza personale, patrimoniale e politica, la repressione si trasformerà in disgregazione. È in quel momento che una spallata esterna diventa efficace. Prima, sarebbe controproducente.

Iran: punto di non ritorno

L’Iran si trova in una fase avanzata di instabilità strutturale, in cui la tenuta del regime dipende quasi esclusivamente dalla capacità degli apparati coercitivi di mantenere il controllo dello spazio urbano e della popolazione. Le condizioni classiche di collasso sono ormai largamente presenti: crisi fiscale profonda, perdita di legittimità delle élite, opposizione socialmente trasversale, narrazione alternativa riconoscibile e isolamento esterno. L’unico fattore che continua a impedire una transizione è l’assenza di una frattura significativa all’interno delle forze armate e delle forze dell’ordine.

Le proteste in corso non sono più un fenomeno episodico, ma una pressione cumulativa che incide direttamente sui costi di mantenimento dell’ordine. Ogni ciclo repressivo riduce la sostenibilità operativa del sistema, aumenta il rischio di defezioni individuali e accentua le tensioni tra livelli politici e apparati esecutivi. In questo quadro, il regime non dispone di strumenti riformistici credibili né di risorse economiche sufficienti per ricostruire consenso.

Il ruolo degli Stati Uniti va letto in termini di gestione del tempo e delle opzioni, non di intervento immediato. Washington osserva l’evoluzione delle proteste, valuta il grado di frammentazione interna e calibra la pressione – sanzionatoria, diplomatica e informativa – in funzione del comportamento degli apparati iraniani. L’obiettivo non è accelerare artificialmente il collasso, ma evitare di intervenire prima che la struttura del potere mostri segni irreversibili di rottura.

Finché le forze di sicurezza continueranno a percepire il regime come il miglior garante dei propri interessi materiali e della propria sopravvivenza, la repressione resterà lo strumento dominante. Quando questo equilibrio verrà meno, la caduta del sistema non dipenderà più dalla capacità di mobilitazione della piazza, ma dalla perdita del monopolio della forza. In quel momento, la transizione non sarà il risultato di una rivoluzione improvvisa, ma l’esito prevedibile di un processo già in atto.

Donatello D’Andrea







