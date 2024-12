Il coinvolgimento della Corea del Nord nel conflitto russo-ucraino rappresenta un nuovo capitolo in una guerra che sta ridefinendo l’ordine globale. Sullo sfondo di un mondo sempre più polarizzato, Pyongyang si schiera al fianco di Mosca, offrendo sostegno militare e consolidando un’alleanza che mescola interessi economici e geopolitici. Questo intervento, dettato dalla necessità di entrambe le parti di rafforzare la propria posizione in uno scenario internazionale instabile, non solo contribuisce a un’escalation pericolosa, ma pone nuove sfide alla sicurezza globale, con implicazioni che si estendono ben oltre i confini dell’Europa.

Origini della guerra russo-ucraina

Il conflitto russo-ucraino attuale affonda le sue radici nella Rivoluzione ucraina del 2014, che portò alla destituzione di un governo filorusso, e nell’annessione russa della Crimea, seguita dalla guerra nel Donbass tra le forze ucraine e i separatisti sostenuti da Mosca. Questi eventi hanno anticipato l’invasione su vasta scala del febbraio 2022. La decisione di Mosca di invadere l’Ucraina è stata giustificata con motivazioni legate alla sicurezza nazionale e alla protezione delle comunità russofone nel Donbass, ma molti analisti la considerano un tentativo di ripristinare l’influenza russa nello spazio post-sovietico.

La reazione dell’Occidente allo scoppio del conflitto è stata immediata: Stati Uniti, Unione Europea e NATO hanno imposto importanti sanzioni economiche contro Mosca e fornito supporto all’Ucraina con aiuti finanziari, armi avanzate e addestramento per le truppe ucraine. Questi interventi hanno trasformato quella che doveva essere una guerra lampo in un conflitto di logoramento che continua ancora oggi.

Implicazioni globali del conflitto

Il conflitto russo-ucraino ha ridefinito le relazioni internazionali, accentuando la divisione tra due blocchi contrapposti. Da un lato, l’Occidente, guidato dalla NATO e dall’Unione Europea, ha consolidato la propria alleanza attraverso un supporto politico, economico e militare senza precedenti all’Ucraina. Dall’altro, Paesi come Cina, Iran e Corea del Nord hanno rafforzato i loro legami con la Russia, configurando un fronte alternativo che sfida apertamente l’ordine mondiale dominato dalle potenze occidentali.

Le sanzioni economiche imposte contro Mosca da Stati Uniti, UE e altri Paesi alleati hanno isolato la Russia dai mercati globali, ma hanno anche generato effetti collaterali a catena. L’aumento dei prezzi energetici ha destabilizzato economie emergenti, aggravando la povertà e le crisi alimentari in regioni vulnerabili come l’Africa e l’Asia. Allo stesso tempo, l’interruzione delle forniture di grano dall’Ucraina, uno dei maggiori esportatori al mondo, ha contribuito a una crisi alimentare globale che ha colpito duramente i Paesi in via di sviluppo.

Dal punto di vista strategico, il conflitto ha trasformato l’Ucraina in un banco di prova per le guerre del futuro. L’uso intensivo di droni, cyber-attacchi e sistemi di difesa avanzati come i lanciarazzi M142 HIMARS e i carri armati Leopard forniti dall’Occidente ha ridefinito le dinamiche del campo di battaglia. Queste tecnologie non solo hanno migliorato la capacità di resistenza di Kiev, ma hanno anche stimolato una corsa agli armamenti tecnologici su scala globale.

Parallelamente, Mosca ha intensificato la cooperazione con i suoi partner storici. Droni iraniani sono stati utilizzati nelle operazioni sul campo, mentre la Cina, pur mantenendo una posizione ambigua, ha offerto un sostegno economico cruciale alla Russia attraverso l’acquisto di energia e la fornitura di componenti tecnologici. Anche la Corea del Nord, con il suo esercito e la sua retorica di sfida alle potenze occidentali, è diventata un tassello fondamentale per il Cremlino.

M142 HIMARS (fonte: Wikimedia Commons)

L’entrata in scena della Corea del Nord

Recentemente la Corea del Nord ha intensificato il proprio coinvolgimento nella guerra, inviando circa 10.000 soldati per supportare la Russia. Fonti autorevoli, come la NATO e il Pentagono, hanno confermato che i militari nordcoreani si stanno addestrando nella regione di Kursk prima di essere schierati sul fronte orientale.

Questa mossa è il risultato di un accordo stretto tra Kim Jongun e Vladimir Putin durante un incontro bilaterale. Il trattato, firmato a Pyongyang il 19 giugno 2024, obbliga entrambi i paesi a fornire assistenza militare immediata l’uno all’altro utilizzando «tutti i mezzi necessari se uno dei due è vittima di un’aggressione». Questo patto è stato facilitato da una comunanza di interessi: Mosca ha bisogno di risorse umane e tecnologie per continuare la guerra, mentre Pyongyang cerca un sostegno economico e militare per rafforzare il regime di Kim, duramente colpito dalle sanzioni internazionali.

L’inserimento di truppe nordcoreane potrebbe rappresentare un vantaggio tattico per la Russia, offrendo un supporto numerico significativo e consentendo al Cremlino di risparmiare risorse strategiche per operazioni future. Le forze armate di Pyongyang, note per la loro disciplina estrema e la capacità di resistere in condizioni difficili, si trovano però a confrontarsi con un conflitto caratterizzato da un uso intensivo di tecnologie avanzate. Resta quindi incerto il loro adattamento a un ambiente ad alta intensità tecnologica, in cui droni, sistemi di sorveglianza e armi di precisione giocano un ruolo cruciale. Tuttavia, la disponibilità di un grande numero di soldati potrebbe fare la differenza in un conflitto prolungato, contribuendo a mantenere una pressione costante sulle linee ucraine.

Un aspetto strategico rilevante riguarda l’addestramento sul campo delle truppe nordcoreane offerto dal coinvolgimento nel conflitto russo-ucraino. Questa esperienza potrebbe risultare fondamentale per preparare le forze nordcoreane a eventuali futuri conflitti nella penisola coreana, rafforzandone la capacità di affrontare eserciti tecnologicamente avanzati come quello sudcoreano e potenziali interventi delle forze occidentali. Per Pyongyang, dunque, l’invio di truppe in Ucraina non rappresenta solo un gesto di sostegno a Mosca, ma anche un’occasione per accrescere le proprie competenze militari e affinare tattiche utili in scenari bellici futuri.

Soldati della Corea del Nord durante un addestramento (fonte: KCNA)

La reazione della comunità internazionale

L’invio di truppe nordcoreane in Ucraina ha suscitato una reazione tempestiva e ferma da parte della comunità internazionale, soprattutto da parte degli Stati Uniti e dell’Unione Europea. L’ex presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha definito l’alleanza tra Russia e Corea del Nord «una minaccia diretta alla pace e alla sicurezza globale», mentre l’Unione Europea ha ampliato la già lunga lista di sanzioni alla Corea del Nord.

In seguito all’entrata nel conflitto della Corea del Nord, la Corea del Sud ha intensificato i suoi legami con l’Occidente. Nel maggio 2023 la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e il presidente sudcoreano Yoon Sukyeol si sono incontrati a Seoul per discutere di un rafforzamento della cooperazione in ambito di sicurezza. A tale incontro sono seguite una serie di telefonate, l’ultima risalente allo scorso ottobre, in cui il governo di Seoul ha fatto pressioni affinché fosse lanciato un partenariato per la sicurezza e la difesa a livello globale. La Corea del Sud, inoltre, sta prendendo in considerazione l’idea di fornire aiuti militari a Kiev. Questa eventualità segna un cambiamento importante nella politica estera della Corea del Sud, che finora aveva mantenuto una posizione defilata rispetto al conflitto.

Anche il Giappone ha intensificato la sua collaborazione con gli alleati per contrastare l’espansione dell’influenza russa e nordcoreana, preoccupato dalla crescente militarizzazione di entrambi gli Stati della penisola coreana. In particolare, il Giappone ha annunciato l’intenzione di intensificare la cooperazione militare con gli Stati Uniti e la Corea del Sud, attraverso esercitazioni congiunte e scambi di intelligence, nel tentativo di contenere qualsiasi tentativo di destabilizzare ulteriormente l’area dell’Asia orientale.

Yoon Sukyeol e Ursula von der Leyen durante l’incontro a Seoul del 22 maggio 2023 (fonte: Ufficio stampa del presidente della Repubblica di Corea)

Una guerra sempre più globale

L’alleanza tra Russia e Corea del Nord ha implicazioni che vanno oltre i confini del conflitto russo-ucraino. Gli analisti avvertono che la cooperazione tra Mosca e Pyongyang rischia di inasprire ulteriormente le tensioni nella penisola coreana. Le esercitazioni congiunte tra Stati Uniti e Corea del Sud, unite alla retorica aggressiva di Kim Jongun, alimentano un clima di tensione che potrebbe degenerare in un conflitto armato. Inoltre, il rafforzamento delle relazioni tra Russia, Corea del Nord e altri Paesi come l’Iran e la Cina segna una crescente polarizzazione del sistema internazionale, con il consolidamento di un asse autoritario che sfida apertamente l’influenza occidentale.

In questo contesto, il coinvolgimento nordcoreano in Ucraina appare come un segnale della progressiva globalizzazione del conflitto, che si intreccia con dinamiche di potere in altre aree del mondo. L’Europa e l’Asia orientale rischiano di diventare epicentri di tensioni capaci di trasformare guerre regionali in crisi su scala planetaria.

Con la guerra che si espande e si intensifica, la comunità internazionale si trova di fronte a una scelta difficile: continuare a supportare Kiev o cercare un compromesso con Mosca e i suoi alleati. Qualsiasi sarà la scelta, le conseguenze delle alleanze strette durante il conflitto influenzeranno l’ordine mondiale per decenni.

Matthew Andrea D’Alessio