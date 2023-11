Dopo gli orsi, Fugatti mette nel mirino anche i cervi del Trentino

Maurizio Fugatti (Lega) è stato rieletto Presidente della Provincia Autonoma di Trento, ottenendo il secondo mandato da governatore provinciale con il 51,82% delle preferenze. Tuttavia la sua posizione riguardo alla gestione degli orsi e dei cervi ha suscitato molte preoccupazioni e molte critiche da parte di associazioni ambientaliste e animaliste. La sua proposta di ridurre la presenza di orsi e cervi sul territorio del Trentino, affermando che rappresentano una minaccia per le attività umane e per la sicurezza delle persone, ha suscitato, infatti, indignazione in coloro che si battono per la tutela degli animali e la conservazione delle specie selvatiche.

All’interno del territorio del Trentino, per gli animalisti e per tutte le persone che hanno a cuore la tutela ed il rispetto per gli animali, gli orsi e i cervi non sono un fastidioso problema da risolvere, ma delle specie preziose che devono essere tutelate e gestite in modo sostenibile. Ne consegue che essi considerano l’uccisione di orsi e cervi come un atto di crudeltà e si oppongono fermamente alla visione del Presidente Maurizio Fugatti che tende, invece, a considerare gli animali selvatici come una minaccia da eliminare. D’altra parte, gli ambientalisti sono preoccupati per l’impatto che questa decisione potrebbe avere sull’equilibrio ecologico della regione. Gli orsi, infatti, ricoprono un ruolo fondamentale nell’ecosistema delle montagne dell’Alto Adige, contribuendo al mantenimento della biodiversità e della flora selvatica.

Da sempre gli orsi del Trentino sono sotto tiro dei cacciatori

La rielezione di Fugatti è stata dunque oggetto di dibattito e di proteste da parte di gruppi animalisti e ambientalisti che chiedono una politica di conservazione e protezione degli orsi, invece di un’eliminazione sistematica. La questione sollevata da Fugatti riguardo agli orsi evidenzia il conflitto tra diverse visioni di gestione del territorio e delle risorse naturali. Mentre alcuni sostengono la priorità delle attività umane e della sicurezza delle persone, altri mettono in risalto l’importanza di preservare l’habitat naturale e la conservazione delle specie animali. La convivenza tra gli orsi e gli abitanti di questa attraente regione è possibile, grazie a un’adeguata gestione del territorio e alla consapevolezza dell’importanza di preservare l’ambiente che ci circonda.

Gli orsi sono animali selvatici cruciali per l’equilibrio degli ecosistemi in cui vivono. Nel Trentino, dovrebbero essere considerati un patrimonio naturale da preservare, motivo per cui andrebbero di conseguenza adottate politiche di protezione e di promozione delle loro popolazioni. La gestione degli orsi nel Trentino dovrebbe basarsi su un approccio olistico che miri a garantire il benessere degli animali stessi, ma anche la sicurezza delle comunità locali. Attraverso la messa in pratica di strategie mirate, come la sensibilizzazione dei cittadini, la promozione di tecniche di difesa delle greggi e la creazione di aree protette, si favorirebbe un’armoniosa coesistenza tra abitanti ed orsi.

Le persone dovrebbero imparare a rispettare gli orsi nel Trentino, dato che questi animali sono di fatto una parte integrante dell’ecosistema locale. Prima di tutto, è fondamentale ricordare che gli orsi sono animali selvatici e che la loro presenza nel nostro territorio è un segno di salute ambientale. Ciò significa che possiamo considerare la presenza dell’orso come un indicatore di una natura ricca e in equilibrio. Inoltre, è di fondamentale importanza evitare di interferire con gli orsi o di creare situazioni pericolose per loro o per noi stessi. Gli orsi sono creature timide e preferiscono evitare il contatto con gli esseri umani. Pertanto, è essenziale mantenere una distanza di sicurezza da questi animali e non cercare mai di avvicinarli o di alimentarli.

Altrettanto importante è rispettare le loro aree vitali e non invadere il loro territorio. Gli orsi hanno bisogno di spazio per cercare cibo e riprodursi. Pertanto, è fondamentale evitare di disturbare le loro aree di riposo o di danneggiare le risorse naturali di cui si nutrono. Infine, ma non in ordine di importanza, è essenziale educare soprattutto le nuove generazioni sul rispetto e la consapevolezza degli orsi. Insegnare ai bambini l’importanza di prendersi cura degli animali selvatici e rispettarli è fondamentale per garantire un futuro più armonioso per gli orsi e per noi stessi.

L’importanza di proteggere gli orsi e favorire la loro convivenza con l’ambiente e il territorio rende necessaria una buona gestione delle risorse naturali. Questo significa garantire la conservazione delle foreste, delle aree selvagge e degli spazi vitali per gli orsi, così da non limitarne la libertà di movimento e i comportamenti tipici della loro specie. Inoltre, è fondamentale promuovere il monitoraggio della popolazione degli orsi, individuare potenziali conflitti con gli esseri umani e adottare misure preventive adeguate. Solo attraverso un costante aggiornamento delle conoscenze e l’impiego di tecnologie innovative, si potrà implementare una gestione efficace degli orsi nel Trentino.

La speranza è che in futuro si possa trovare un equilibrio tra le esigenze umane e la conservazione delle specie selvatiche perché è nel migliore interesse di tutti preservare la presenza degli orsi nel Trentino. Questo rappresenta di fatto un tesoro naturalistico che arricchisce il territorio e solo attraverso una visione responsabile, che promuova la coesistenza tra esseri umani, orsi e ambiente, si potrà garantire il futuro di questa specie e la conservazione del patrimonio naturale.

Dal 7 novembre, anche i cervi sono in pericolo di vita

Inoltre, è notizia di pochi giorni fa, che in Trentino è stata presa la decisione della caccia ai cervi nel Parco nazionale dello Stelvio. L’Associazione animalista Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA) si è subito mobilitata per proteggere questi ungulati che si aggirano tra i 1500 e i 3000 esemplari, mentre tante persone che hanno a cuore la tematica animalista stanno protestando contro questa decisione voluta dalla Giunta regionale Fugatti.

L’argomento dell’apertura della caccia ai cervi nel Parco dello Stelvio è un tema controverso che ha suscitato nuovamente le proteste degli animalisti. Da un lato, ci sono coloro che sostengono che la gestione controllata della popolazione dei cervi attraverso la caccia sia necessaria per prevenire danni agli ecosistemi e alle attività umane. D’altra parte, ci sono coloro che credono che gli animali debbano essere protetti e salvaguardati, soprattutto all’interno di un parco naturale. È importante considerare che il Parco dello Stelvio è una vasta area naturale protetta che ospita un’ampia varietà di flora e fauna, inclusi per l’appunto i cervi.

Il parco è stato istituito proprio per conservare e proteggere l’ambiente e gli habitat naturali presenti. Pertanto, la questione dell’apertura della caccia ai cervi dovrebbe essere attentamente valutata, prendendo in considerazione gli obiettivi di conservazione del parco e il benessere degli animali presenti. Alcune persone potrebbero considerare la caccia come una forma di regolamentazione della popolazione dei cervi, ma ci sono alternative più efficaci per gestire la loro presenza in aree sovrappopolate o per prevenire danni agricoli.

Educare quindi le persone sulla coesistenza pacifica con la fauna selvatica e promuovere il rispetto per tutti gli esseri viventi è fondamentale. I cervi sono animali simbolo del mondo naturale trentino e va assolutamente preservato il loro ruolo all’interno dell’ecosistema in cui vivono.

Sara Spiniello