Vademecum per la tutela degli animali durante le festività

Con l’avvicinarsi delle varie festività è fondamentale ricordare che questi giorni non devono essere solo un momento di gioia per gli esseri umani, ma anche un’occasione per proteggere e rispettare i nostri amici a quattro zampe. Ecco, dunque, un piccolo ma utile vademecum per garantire un Natale sereno e sicuro per gli animali domestici.



Partiamo subito dalle decorazioni natalizie che possono presentare rischi per gli animali. Assicuriamoci sempre di posizionare le decorazioni in luoghi inaccessibili o difficili da raggiungere. Attenzione particolare ai fili elettrici: un animale curioso potrebbe morderli. Gli ornamenti fragili, le palline dell’albero e le ghirlande possono diventare pericoli di ingestione: optiamo per delle decorazioni più sicure e resistenti.



Durante le festività, le tavole si riempiono di delizie, ma non tutti i cibi sono adatti per gli animali. Cioccolato, uva, cipolla e aglio sono solo alcuni degli alimenti che possono risultare tossici. È meglio tenere i resti delle festività lontani da loro, e se si ha l’intenzione di viziare i propri animali, facciamo con snack specifici per loro.



Le tante visite di amici e di parenti possono confondere gli animali domestici, portando a situazioni di stress. Se il nostro amico a quattro zampe è timido o ansioso, consideriamo di creare uno spazio tranquillo e sicuro dove possa ritirarsi, lontano dal trambusto. È importante anche spiegare agli ospiti come interagire correttamente con gli animali, per garantire il loro benessere e la loro armonia.



Quando si scelgono i regali di Natale per i propri animali, è meglio optare per giocattoli sicuri, resistenti e adatti alla taglia dell’animale. Eviiamo sempre dei prodotti con piccole parti che possono essere facilmente ingerite. Un buon esempio sono i giochi di corda o i peluche specifici per animali, che possono offrire ore di divertimento.



Infine, non dimentichiamo di programmare i controlli veterinari anche in prossimità delle festività. Assicuriamo che l’animale sia in buona salute e in regola con le vaccinazioni. In questo periodo dell’anno, è particolarmente importante monitorare il benessere degli animali, poiché lo stress e i cambiamenti di routine possono influenzarli.



Con attenzione e precauzioni, il Natale può diventare una festa gioiosa per tutta la famiglia, animali inclusi.



di Sara Spiniello