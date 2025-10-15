Tra il 2015 e il 2025 Napoli ha cambiato faccia: un'evoluzione economica e sociale, a volte anche politica; e poi gli scudetti, la gentrificazione, una città che si sta ampliando - e non è sempre un bene. 10 anni di Napoli, 10 anni di Libero Pensiero.
Foto di Enzo Abramo da Pixabay

Dieci anni non sono un’eternità, ma a Napoli valgono come secoli. Dal 2015 al 2025 la città ha vissuto trasformazioni che hanno scosso le sue fondamenta e acceso nuove luci sul suo volto antico. Ed è in questo decennio che Libero Pensiero ha camminato accanto a lei, raccogliendo voci, contraddizioni e sogni.

Dieci anni fa Napoli sembrava gridare al mondo la sua voglia di riscatto: una città ribelle, orgogliosa, che non voleva piegarsi. Oggi Napoli è diventata meta globale, desiderata, fotografata, consumata da milioni di sguardi. I vicoli un tempo nascosti si sono riempiti di lingue straniere, i balconi hanno visto passare fiumi di turisti, e interi quartieri hanno cambiato pelle. È stata una rinascita, ma anche una perdita: la bellezza si è moltiplicata, ma talvolta a scapito dell’anima.

Eppure, Napoli non smette di sorprendere. Ha pianto le sue ferite sociali e ambientali, ha visto giovani partire e poi tornare, ha trasformato dolore e marginalità in arte e resistenza. Ha gridato di gioia nello scudetto del 2023, quando un popolo intero si è ritrovato unito, come raramente accade nella vita di una città. E ha saputo indicare la via della dignità civile nei momenti decisivi, come accadde nei referendum sull’acqua, quando Napoli si fece portavoce di un bene comune universale, difendendo un diritto che appartiene a tutti.

Napoli resta l’inesplicabile: sa farsi amare e odiare nello stesso istante, respinge e accoglie, ferisce e consola. È una città che non si lascia definire, che rinasce ogni giorno dalle proprie contraddizioni, come lava che non smette di scorrere sotto i nostri piedi.

Libero Pensiero, in questi dieci anni, ha provato a darle voce, a raccontarla senza veli, con la consapevolezza che Napoli non è mai soltanto cronaca o notizia: è emozione, è identità, è destino.

Quest’anno festeggiamo il nostro anniversario guardando a lei, Napoli, che ci ha insegnato una lezione semplice e immortale: nulla muore davvero se continua a vivere nel cuore di chi sa raccontarlo. La sfida degli anni che verranno sarà la stessa: continuare a osservare, analizzare e dare voce a chi, più di ogni altra, chiede di essere capita nella sua interezza, senza mai smettere di sorprendere.

Pasquale De Laurentis

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui