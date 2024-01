Trasporti Internazionali e Clausola Ex Works

Il termine “Ex Works”, spesso abbreviato in EXW, si riferisce a un accordo internazionale di vendita in cui il venditore rende disponibile la merce presso la propria sede (fabbrica, magazzino, ecc.), senza però caricarla sui veicoli del compratore, né occuparsi delle formalità doganali all’esportazione. È il compratore che s’incarica di tutto il processo di raccolta, trasporto e sdoganamento delle merci.

Ex Works Incoterms

Nel contesto dei commerci internazionali, “Ex Works” è uno dei termini standard definiti dagli Incoterms (International Commercial Terms), che sono un insieme di regole pubblicate dalla Camera di Commercio Internazionale. Gli Incoterms EXW definiscono le responsabilità del venditore e dell’acquirente nel processo di consegna delle merci. Specificamente, la clausola Ex Works stabilisce che il venditore ha compiuto il proprio dovere di consegna quando mette la merce a disposizione dell’acquirente nella propria struttura.

Acquirente nel contratto Ex Works

In un contratto Ex Works, l’acquirente è responsabile per tutti i costi e i rischi legati al trasporto delle merci dalla sede del venditore alla destinazione finale. Ciò include ogni costo di trasporto, assicurazione, le spese doganali (sia all’esportazione che all’importazione) e qualunque altra tassa o dazio. L’acquirente paga anche per qualsiasi ispezione o documentazione necessaria per l’esportazione.

EXW e passaggio di proprietà

Il passaggio di proprietà da venditore a compratore, di solito, avviene al momento della consegna delle merci in conformità ai termini del contratto di vendita stipulato tra le parti. Nella formula EXW, il passaggio di proprietà può avvenire nel momento in cui la merce viene messa a disposizione dell’acquirente presso la sede del venditore, ma ciò dipende da come viene redatto il contratto. È importante precisare che il trasferimento della proprietà è un concetto giuridico separato da quello del trasferimento dei rischi.

EXW franco fabbrica

Con l’espressione “Franco Fabbrica” si vuole indicare che tutte le successive spese e rischi legati al trasporto sono a carico dell’acquirente. Il venditore ha l’obbligo soltanto di rendere la merce pronta per la raccolta presso la propria sede.

Contrario di Ex Works

All’opposto di Ex Works ci sono termini Incoterms come Delivery Duty Paid (DDP), in cui il venditore è responsabile per aver conseguito la merce alla destinazione designata, aver pagato tutti i costi e commissionato tutte le procedure doganali necessarie per l’importazione nel paese di destinazione. Qui, i ruoli di venditore e acquirente per quanto concerne trasporto e spese sono essenzialmente invertiti rispetto a EXW.

Ex Works porto assegnato

Non vi è un termine Incoterm specifico che si riferisca a “Ex Works porto assegnato“, in quanto i termini Ex Works presuppongono che il venditore metta a disposizione la merce presso la propria sede. Tuttavia, un’interpretazione liberale potrebbe considerare che l’acquirente incarichi un porto come punto di raccolta, anche se il trasporto fino a quel punto rimane sempre di responsabilità dell’acquirente, e non del venditore.

In tutti i casi, quando si elaborano contratti di compravendita internazionale, è cruciale assicurarsi che entrambe le parti abbiano una comprensione chiara delle terminologie usate, delle responsabilità reciproche e di come i termini di consegna influenzino l’assetto complessivo del contratto e le relative obbligazioni assicurative e di trasporto.