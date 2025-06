È arrivato il gran caldo anche per gli animali

Con l’arrivo delle temperature estive elevate, già in questi giorni di giugno, torna anche il rischio di malessere e di insidie per i nostri amici a quattro zampe e per gli animali randagi. Le alte temperature, infatti, possono mettere a dura prova la salute ed il comfort di animali domestici e di strada, rendendo indispensabile adottare alcune semplici ma fondamentali precauzioni per la loro protezione ed il loro benessere psico fisico.



Per proteggere i nostri animali, è importante assicurare loro un ambiente fresco e ombreggiato, preferibilmente in casa o in zone all’ombra durante le ore più calde della giornata. L’accesso all’ acqua fresca e pulita deve essere garantita in modo continuo, per evitare disidratazione e surriscaldamento.



Per gli animali randagi e i cani e gatti che vivono in strada, è fondamentale mettere a disposizione ciotole con acqua fresca in punti strategici e facilmente accessibili. Questa semplice azione può fare la differenza tra la vita e la morte durante le giornate più torride. Le associazioni animaliste ogni estate invitano i cittadini tutti a collaborare, assicurandosi che le ciotole siano sempre pulite e rifornite di acqua.



Tra i rischi più comuni durante il gran caldo ci sono, come ogni anno, i colpi di calore, la disidratazione e le ustioni da esposizione al sole. È importante, dunque, riconoscere tempestivamente i segnali di disagio: ansia, salivazione eccessiva, debolezza, respirazione affannosa o perdita di coscienza.



In questi casi, l’intervento rapido può salvare la vita all’animale. Se si sospetta un malessere causato dal caldo, è fondamentale rivolgersi immediatamente al proprio veterinario di fiducia o, se si è in vacanza, bisogna in breve tempo cercarne uno. Solo un professionista può fornire le cure adeguate e consigliare eventuali trattamenti specifici. Non tentate mai di somministrare farmaci senza una giusta consulenza medica, per evitare qualunque tipo di complicazioni.



Il ritorno del gran caldo rappresenta una sfida per la tutela degli animali tutti, ma anche un’occasione per sensibilizzare tutti sull’importanza di rispettare e di proteggere i nostri amici a quattro zampe. Con piccoli gesti quotidiani e attenzione alle loro esigenze, possiamo contribuire a rendere questa stagione estiva più sicura per tutti.



di Sara Spiniello