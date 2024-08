Alfonso Restivo, il noto ritrattista dei VIP già Direttore Artistico della galleria Concept Art Brera, apre 29thArtDistrict, la sua nuova sede espositiva situata nel cuore pulsante della moda milanese, il Quadrilatero della moda. L’appuntamento è il 26 ottobre 2024 alle 17:30 in Corso Venezia, 29 a Milano. Qui potrete immergervi in un’esperienza artistica senza precedenti, con 40 artisti internazionali che vi aspettano per presentarvi le loro opere più suggestive, accompagnati dalle note musicali del compositore Luciano D’Addetta. Tra i super ospiti attesi lo storico e critico d’arte prof. Giorgio Gregorio Grasso.

«Il motivo che mi ha spinto ad aprire questa nuova sede espositiva è la voglia di creare cultura e bellezza in una società orientata ai social, dove molti giovani artisti hanno solo lo spazio della propria pagina Instagram per far vedere le loro creazioni», spiega il Direttore Artistico Alfonso Restivo, che aggiunge: «Ho scelto come location il Quadrilatero della moda perché la moda stessa è arte, e vorrei creare all’interno della sede espositiva un connubio tra pittura, scultura, musica e moda sartoriale italiana».

Un progetto ambizioso, quello di 29thArtDistrict, un luogo dedicato all’avanguardia, all’arte pensata come oggetto di lusso, di design, di arredamento, e per questo rivolta a tutti coloro che la amano, dai collezionisti ai semplici visitatori o turisti di passaggio.

Lo scopo di Restivo è quello di contribuire in maniera decisiva a far conoscere l’arte italiana al grande pubblico internazionale: «Non ho obiettivi a lungo termine. Ho solo voglia di diffondere l’arte pura, quella fatta con il cuore, attraverso progetti artistici di forte impatto emozionale. Vorrei trasmettere al pubblico la voglia di venire a toccare le pennellate sulla tela, respirare la fragranza del colore, guardare la bellezza di ogni singola opera creata sapientemente dalle mani dell’artista».

Non perdere l’appuntamento! Il 26 ottobre la 29thArtDistrict, insieme con il suo Direttore Artistico Alfonso Restivo, ti aspettano per un viaggio straordinario nel mondo dell’arte italiana.

Mariella Rivelli