C’è una fotografia che riassume meglio di qualunque analisi il senso dell’accordo commerciale sui dazi siglato a Turnberry tra Stati Uniti e Unione Europea: Donald Trump troneggia, sicuro e soddisfatto, accanto a una Ursula von der Leyen che sfoggia un sorriso di circostanza, affaticata, quasi prigioniera di una scena che non ha contribuito a scrivere. Non è una semplice immagine: è il simbolo stesso di una diplomazia che ha abdicato al ruolo di mediazione per trasformarsi in puro spettacolo, in cui chi gestisce la regia detta non solo i tempi ma anche le regole dell’intera rappresentazione.

Ciò che si è consumato in Scozia va ben oltre la cornice di un accordo sui dazi: rappresenta il manifesto evidente di un nuovo equilibrio, dove a prevalere è la logica del presidente-performer. In questa dinamica, minacce pubbliche, tweet roboanti e conferenze stampa studiate diventano strumenti di conquista, molto più che di autentico confronto. Dall’altro lato, l’Europa si presenta ancora una volta divisa, fragile e priva di una narrazione coerente e incisiva.

L’intesa siglata – con dazi al 15% sulle esportazioni europee negli USA, impegni UE a investire oltre 600 miliardi di dollari sul suolo americano, acquisti energetici per 750 miliardi e concessioni che penalizzano più Bruxelles che Washington – sancisce la fine della vecchia diplomazia comunitaria. E consacra la vittoria della diplomazia performativa, marchio di fabbrica di Trump, dove la costruzione scenica, la minaccia orchestrata e la strategia mediatica precedono e, di fatto, sostituiscono la sostanza stessa del negoziato.

I dazi di Trump: un accordo sbilanciato

Sotto il profilo tecnico, l’intesa raggiunta lascia ben pochi dubbi: gli Stati Uniti impongono dazi del 15% su gran parte delle esportazioni europee, compresi automobili, farmaci e beni manifatturieri. Sull’acciaio, inoltre, si resta con dazi al 50%. Per i dettagli, occorrerà attendere la definizione di “tariffe settoriali”, come le ha chiamate il Presidente americano e alcuni “dazi in sospeso“. In cambio, l’Unione Europea ottiene la rimozione di alcuni dazi su aerei, semiconduttori e chimica fine, ma si impegna ad acquistare volumi ingenti di energia (750 miliardi) e ad aumentare i propri investimenti negli Stati Uniti (600 miliardi).

Non si tratta di un compromesso: si tratta di una capitolazione negoziata, secondo molti osservatori, inclusi analisti transatlantici ed economisti industriali. Rispetto ai precedenti dazi del 2,5% (prima dell’era Trump), il salto è abissale. La Germania, maggiore esportatrice UE verso gli USA, ha ottenuto soltanto un rinvio sulla questione dell’automotive, mentre settori come la farmaceutica – storicamente centrali – sono rimasti dentro l’accordo a condizioni sfavorevoli.

A colpire non è solo il contenuto, ma il metodo. Trump ha costruito l’accordo su un ultimatum performativo: minacce pubbliche, lettere formali, un’agenda compressa (“90 accordi in 90 giorni”) e un’impostazione da show televisivo. Ha alzato il livello del conflitto, ha messo pressione sui mercati e ha poi offerto una “via di uscita” mediaticamente vantaggiosa, ma sostanzialmente unilaterale.

Dall’altra parte, l’Unione Europea è apparsa paralizzata. Mancava una linea comune, mancava una leadership autorevole e mancava, soprattutto, un racconto. Ursula von der Leyen ha cercato di salvare la faccia parlando di “bilanciamento” e “scambi vantaggiosi su alcuni settori strategici”, ma la realtà è che i nodi principali sono rimasti irrisolti – su acciaio, farmaci, automotive – o risolti a senso unico. Il risultato è un nuovo assetto commerciale che redistribuisce vantaggi agli USA e lascia all’Europa il compito di giustificare l’ingiustificabile: un’asimmetria che poteva – e doveva – essere negoziata diversamente.

Quando il soft power diventa soft war: Trump e la diplomazia performativa

La partita tra Unione Europea e Stati Uniti non si è giocata solo sulle tabelle delle tariffe o sulle clausole dell’intesa, ma è stata una dimostrazione di come il potere oggi passi prima di tutto dal controllo della narrazione. Donald Trump ha dato prova, ancora una volta, della sua maestria nella diplomazia performativa: una pratica che mescola pressioni pubbliche, simboli forti e una regia mediatica in grado di indirizzare le percezioni prima ancora che i fatti.

Con questa strategia, l’obiettivo non era tanto trovare un equilibrio tra le parti, quanto conquistare la scena e dettare il racconto. Invece di sedersi a una trattativa alla pari, Trump ha costruito un ambiente in cui era lui a scegliere la trama, a dettare i tempi, a orchestrare ogni sviluppo. La tensione, i messaggi lanciati a distanza, la sequenza di minacce e concessioni, tutto è servito a ribadire chi deteneva il vero potere.

Nel frattempo, l’Europa è rimasta impigliata nelle sue consuete formule prudenti, incapace di uscire dalla comfort zone di un multilateralismo sempre più astratto. In questo nuovo scenario, la Commissione Europea si è limitata a reagire, lasciando a Trump l’iniziativa e la capacità di plasmare la percezione pubblica. Così, la presidente Ursula von der Leyen si è trovata in una posizione marginale, costretta a inseguire invece che guidare, relegata nel ruolo di comprimaria.

La vera posta in gioco, però, non riguarda solo chi vince o perde una specifica partita commerciale. Sta nella capacità di usare lo storytelling strategico come leva di potere reale: oggi sono i leader più abili a presidiare la scena – da Modi a Xi, da Putin a Trump – a riscrivere le regole del confronto globale. La diplomazia classica arranca, mentre quella performativa impone il proprio ritmo e stabilisce cosa conta davvero. Per non essere relegata a spettatrice, l’Europa dovrà imparare a muoversi anche su questo terreno, dove la forza delle idee e delle immagini pesa quanto le decisioni concrete.

La crisi di rappresentanza strategica dell’Unione Europea

LIl vertice di Turnberry non è stato solo teatro di un accordo commerciale svantaggioso, ma anche lo specchio di una fragilità istituzionale e politica che si annida da anni nel cuore dell’Unione Europea. Non si tratta solo di errori di strategia negoziale o di carenza di leadership personale, ma di una crisi di rappresentanza e mandato che affligge la governance comunitaria nel suo insieme.

La Commissione Europea, per statuto e per prassi, non ha mai avuto il vero potere di decidere in autonomia la linea della politica estera europea. Gli Stati membri hanno sempre gelosamente custodito la titolarità delle grandi scelte strategiche, preferendo utilizzare Bruxelles come foro di mediazione piuttosto che come centro direttivo. Questo assetto rende ogni mandato negoziale fragile, ogni iniziativa facilmente impallinabile dalle riserve dei singoli governi, ogni tentativo di strategia comune una corsa a ostacoli fra veti incrociati e priorità nazionali.

Nel caso di Ursula von der Leyen, questa assenza di mandato forte si è tradotta in una trattativa portata avanti quasi “in solitaria”, senza il peso concreto di un sostegno pieno da parte delle principali capitali europee. Francia, Italia e Germania hanno adottato linee diverse: Parigi propensa al muro contro muro, Berlino attenta a salvare la propria industria automobilistica, Roma schiacciata fra cautela diplomatica e debolezza politica interna. In questo scenario, la Commissione ha potuto solo amministrare le emergenze e tentare di ridurre i danni, senza mai imporsi come soggetto politico vero e proprio.

Da qui nasce la tesi che “meglio di così non si poteva fare”. Un’interpretazione che regge proprio in virtù delle limitazioni strutturali dell’UE: se il mandato è incerto, se gli Stati non accettano una vera cessione di sovranità, se ogni mediazione deve essere costruita sul fragile equilibrio delle singole agende nazionali, allora davvero la Commissione non può che “salvare il salvabile”. Non sorprende quindi che l’esito finale sia stato accettato come “miglior accordo possibile” — non perché sia soddisfacente, ma perché non si dispone degli strumenti per fare di meglio.

A rendere il quadro ancora più complesso c’è il fatto che Cina e Russia non giocano la stessa partita di Trump, né sul piano della comunicazione né su quello strategico. Pechino costruisce la propria influenza attraverso una diplomazia silenziosa, fatta di investimenti, accordi bilaterali e strategie di lungo termine che puntano a ridisegnare gli equilibri globali senza mai esporsi direttamente alla scena pubblica occidentale. Mosca, invece, agisce prevalentemente tramite strumenti di disinformazione, pressione indiretta e destabilizzazione mirata, privilegiando l’ombra allo scontro frontale. Entrambe queste potenze, insomma, si muovono su binari diversi rispetto alla logica performativa americana: non cercano il consenso mediatico, ma la creazione di condizioni favorevoli ai propri interessi nel tempo. E proprio questa diversità di approccio rende l’Unione Europea ancora più vulnerabile, perché la costringe a inseguire più logiche di potere contemporaneamente, senza avere né la coesione né la visione strategica necessaria per affrontarle davvero.

Questa consapevolezza, però, rischia di trasformarsi in un alibi. L’Unione Europea, se continua a giustificare ogni compromesso sulla base dei propri limiti istituzionali, finirà per rassegnarsi a un ruolo di secondo piano nello scenario internazionale. L’assenza di un vero mandato politico, di una voce unitaria e di una capacità di leadership strategica spiega molto del perché a Turnberry – come in tante altre occasioni – l’UE abbia subito più che agito. Ed è proprio su questo terreno che la diplomazia performativa di attori come Trump trova il suo massimo vantaggio: una controparte senza mandato pieno è, di fatto, una controparte già indebolita.

Perciò la domanda che rimane, dopo ogni “miglior accordo possibile”, è se l’Europa intenda davvero vivere eternamente all’ombra dei suoi limiti, o se sia arrivato il momento di superare la propria incompiutezza politica e costruire finalmente una capacità negoziale degna del suo peso economico e culturale.

Donatello D’Andrea