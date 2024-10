Halloween e gatti neri: una festa problematica

Festeggiamo Halloween in modo responsabile, proteggendo i gatti neri e tutti gli animali che condividono il nostro mondo. Ricordiamoci che ogni vita è preziosa e merita sempre di essere vissuta con dignità e rispetto. Halloween è una festa che porta con sé un’atmosfera di mistero e di magia, ricca di maschere, costumi stravaganti, dolcetti e scherzetti. Tuttavia, per i gatti neri, purtroppo questo periodo dell’anno può rivelarsi particolarmente pericoloso in quanto sfortunatamente.



Nonostante siamo nel 2024, esistono persone ignoranti e malintenzionate che, in occasione del giorno di Halloween, si divertono a perseguitarli e a volte ad ucciderli gatti neri a causa di miti e di superstizioni. La paura dei gatti neri risale a antiche credenze, in particolare nell’Europa medievale, dove si pensava che fossero legati a streghe e pratiche occulte. Queste credenze sono infondate e spesso derivano da ignoranza e paura.



I gatti neri meritano il nostro rispetto e amore perché, così come tutti gli altri gatti, sono creature senzienti, capaci di provare affetto, paura e gioia proprio come noi. Per questo motivo durante Halloween si consiglia di tenere i gatti neri, e gli animali domestici in generale, al sicuro all’interno delle nostre case.



È fondamentale mostrarci solidali e protettivi specialmente per i gatti neri randagi che vivono nei nostri quartieri: se possiamo offriamo loro un riparo almeno durante quei giorni che precedono la festività di Halloween. Inoltre, è importante combattere le credenze errate tramite l’educazione, a partire dai più piccoli e anche di parlare con amici e familiari per sfatare miti e condividere informazioni sui gatti neri e il loro comportamento.



Ricordiamo che ogni gatto, indipendentemente dal suo colore, ha una storia da raccontare e che non portano sfortuna, anzi, sono un simbolo di protezione e di fortuna per molte culture. Ad esempio, in Giappone si crede che un gatto nero porti prosperità, mentre in Scozia l’arrivo di un gatto nero a casa è considerato un segno di fortuna.



Facciamo in modo di essere la voce di chi non può difendersi e facciamo di questo Halloween un momento di amore e protezione per i nostri amici felini. Amare e rispettare i gatti neri è un gesto di civiltà e compassione.

Sara Spiniello