We Africans U Night: una serata per celebrare le culture dell'Africa a Milano

We Africans United è tornato con una nuova iniziativa: la serata milanese We Africans U Night si preannuncia come luogo d’incontro delle culture d’Africa. Avevamo già parlato del progetto fondato dalla giornalista Sarah Kamsu che, insieme al suo team di scrittori e collaboratori di origine africana, ha lo scopo di unire ragazzi e ragazze afrodiscendenti raccontando la storia del continente e della sua diaspora al di là di stereotipi e pregiudizi. Nel 2020 è stata creata la pagina di Instagram che, in poco tempo, è riuscita a dare vita a una vera e propria comunità, tanto che il progetto è approdato in televisione: Sarah, infatti, è diventata la conduttrice della trasmissione francese “Afrik Story” in cui racconta la vita dei personaggi che hanno segnato la storia del continente africano con le loro gesta. Il programma, nato dalla collaborazione con Telesud, viene trasmesso in 40 diversi paesi africani. Inoltre, il team ha dato vita al podcast di Spotify “Xam Xam” in collaborazione con Radio Activia.

Il progetto – che punta a valorizzare i talenti afrodiscendenti e le loro attività – compirà due anni e, per l’occasione, ha deciso di organizzare un evento per celebrare la cultura africana: We Africans U Night. La serata, oltre a essere un’opportunità per incontrarsi e festeggiare con musica dal vivo e dj set, vuole creare un momento di scambio e dialogo. L’obiettivo è ispirare le nuove generazioni a prendere coscienza delle proprie origini, con fierezza, e di condividere le storie di persone che possano diventare un modello per i più giovani, insegnando loro a non dubitare delle proprie capacità. Per questo motivo ci saranno diversi ospiti che, durante i talk, racconteranno le loro esperienze.

Tra questi saranno presenti Paul Biligha, cestista che milita nell’Olimpia Milano e che ha fondato un’associazione dedicata al basket nel suo paese d’origine, il Camerun, con lo scopo di trasmettere la passione per lo sport alle nuove generazioni. L’imprenditore Junior Serge, fondatore di Mobbi, ovvero un servizio di powerbank sharing che funziona come una sorta di car sharing ma per il noleggio di un carica batterie portatile. Angela Adamou, imprenditrice specializzata nella cura di capelli afro e ricci, nonché fondatrice della linea di prodotti e accessori Naturangi, che lo scorso anno ha inaugurato la sua Academy, aperta a chiunque voglia approfondire la conoscenza dei capelli ricci e afro con corsi e consulenze. Il fisico Alan Omam, fondatore della pagina social Ujaama, nella quale racconta le culture e la storia dell’Africa. Nogaye Ndiaye, creatrice della pagina Instagram Le regole del diritto perfetto, dove tratta di razzismo affrontando diversi temi tra cui rappresentazione, appropriazione culturale e colorismo, che durante il talk parlerà del suo viaggio in Senegal alla scoperta delle sue origini. Infine ci sarà lo scrittore e regista, oltre che fondatore della rivista dedicata alla cultura urban Esse Magazine, Antonio Dikele Distefano. Discuterà sulla sua visione dell’Angola, il suo paese d’origine, e di come sia cambiato da quando lo ha lasciato per trasferirsi in Italia al giorno d’oggi. Inoltre sarà possibile assistere alla proiezione del suo nuovo film “Autumn Beat”, incentrato sulla storia di Tito e Paco, due fratelli nati e cresciuti a Milano sognando di farsi strada nella scena rap. I partecipanti avranno occasione di parlare del mondo del cinema con il regista e di come questo possa essere utilizzato come strumento per cambiare la narrazione tradizionale e portare una rappresentazione nuova e più inclusiva.

Il talk, dal titolo “Le nostre azioni contano”, sarà seguito da un’installazione in onore delle culture africane: una mostra dedicata a 14 personaggi che hanno lasciato il segno nella storia del continente. Nel programma dell’evento di We Africans United sono compresi anche una cena/aperitivo con piatti tipici africani ed esibizioni dal vivo di cantanti emergenti insieme a un dj set. La serata ha anche un dress code: elegante afro, per celebrare ulteriormente la bellezza e lo stile delle diverse culture africane. L’evento si terrà presso la Cascina Casotello di Milano, il 9 dicembre, a partire dalle ore 18.00.

Cindy Delfini