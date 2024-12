Un regalo è un gesto d’affetto e non c’è modo migliore di stupire chi ci è accanto se non rivolgendo la propria generosità verso chi ha delle necessità concrete e urgenti: bambini malati, famiglie sfollate, animali abbandonati o in via di estinzione in un pianeta che soffre sempre più per l’incuria dell’uomo. Con l’avvicinarsi del Natale, sono tante le organizzazioni impegnate a promuovere le proprie idee regalo eco-solidali i cui ricavati possono concretamente far sperare in un futuro migliore per l’ambiente e l’umanità. La gamma è davvero ampia, permettendo di andare incontro alle disponibilità economiche di tutti, da pochi a centinai di euro. Scegliere un regalo eco-solidale significa innanzitutto rispettare l’ambiente. La maggior parte di essi, infatti, riduce al minimo gli scarti e l’inquinamento. Sono realizzati con materiali sostenibili e da lavoratori i cui diritti sono stati rispettati. Il ricavato si trasforma in un gesto d’amore capace di garantire cure, acqua potabile, cibo, coperte e sostenere la ricerca. La scelta per un dono natalizio ad hoc può essere rivolta sia ad oggetti materiali che digitali.

Regali materiali per l’uomo e l’ambiente

Che si tratti di panettoni, giocattoli, accessori, libri o vestiti, sono tante le possibilità di scelta per chi vuol trasformare un regalo di Natale in un vero gesto d’altruismo.

La casa editrice indipendente Mar dei Sargassi ha avviato un progetto dal nome “Avventura di latta”. L’intento è quello di promuovere l’inclusione di rifugiati politici, richiedenti asilo e persone a rischio mediante la formazione e l’inserimento lavorativo. Per sostenere l’iniziativa è sufficiente acquistare un libro a scelta della casa editrice stessa e un segnalibro realizzato a mano al costo di 25 euro.

La fondazione AIRC, che da oltre cinquant’anni sostiene la ricerca per rendere i tumori più curabili, ha aggiunto al suo shop per i più golosi panettoni, biscotti e cioccolatini all’interno di una raccolta fondi trasparente e costante che offre bigliettini, bomboniere o giochi per bambini. Se invece i regali sono stati già acquistati, si può pensare di confezionarli con il kit da incarto firmato AIRC.

Immancabile è l’impegno della fondazione Telethon, da sempre dedita alla ricerca sulle malattie genetiche rare. Che si voglia abbellire casa o favorire la lettura da parte dei bambini, lo shop della fondazione permette di spaziare sufficientemente.

Per un Natale solidale con chi soffre per le epidemie, catastrofi naturali o conflitti, Medici Senza Frontiere ha realizzato T-shirt, sacche, quaderni e gadget di ogni tipo. Per ogni euro speso, 80 centesimi vengono destinati alla realizzazione di progetti e alla sensibilizzazione, mentre i restanti per sostenere la raccolta fondi e l’organizzazione.

Per gli amanti della tecnologia, lo shop della fondazione La Lega del Filo d’Oro mette a disposizione una serie di prodotti tecnologici in cambio di un contributo per aiutare le persone con disabilità sensoriali multiple.

Infine, si può sostenere la natura e i suoi abitanti mediante l’acquisto di prodotti ecologici di associazioni che da sempre lottano per un futuro verde e di pace. Greenpeace, ad esempio, permette di scegliere di sostenere diverse campagne: nell’artico, negli oceani, nelle foreste o per il clima. Per ognuno sono realizzati oggetti dalla cui vendita sono ricavati fondi utili a finanziare i relativi progetti.

Regali virtuali o a distanza

Se per amici e parenti la necessità di un oggetto materiale non è davvero tale, esiste un modo di manifestare il proprio affetto con un regalo digitale o a distanza.

Nella sezione regali virtuali, le organizzazioni precedenti offrono anche la possibilità di compiere delle donazioni singole, che possono essere testimoniate da mail, bigliettini o E-card che li certifica congiuntamente agli auguri di Natale da inviare a chi vogliamo bene.

In aggiunta esistono dei regali di Natale straordinari che possono raggiungere posti lontani e soddisfare esigenze urgenti come acqua potabile, medicine, lettini pediatrici e altro. Save The Children, da sempre impegnata nel promuovere un futuro sereno ai bambini più bisognosi, propone idee regalo eco-solidali di emergenza come un kit neonato, visite di primo soccorso o caprette per l’alimentazione.

Similmente fanno anche Emergency, UNHCR e UNICEF, sui cui siti si può pensare di aiutare una donna in Afghanistan, un bambino in Sudan o a Gaza, regalare medicine, culle e generi di prima necessità.

Per coloro che hanno a cuore l’ambiente e gli animali, il WWF, oltre a proporre idee regalo a impatto zero, permette di compiere donazioni finalizzate all’acquisto di una recinzione salva-orso, un drone anti-bracconaggio, cure per tartarughe marine o studi sui cetacei.

Esistono tanti modi per scegliere un regalo, ma solo uno può far felici contemporaneamente se stessi, chi ci ama, chi ci circonda e chi verrà in futuro: donare.

Alessio Arvonio