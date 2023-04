Kim Ju-ae, la figlia del leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, ha da poco fatto la sua prima comparsa sui media statali. In seguito, ha anche attirato l’attenzione durante alcune apparizioni pubbliche. Tali eventi rappresentano una significativa rottura rispetto alla consueta prassi della famiglia Kim, da sempre restia al mostrare pubblicamente i propri membri, soprattutto quelli più giovani (come in questo caso). Ad esempio, la prima foto ufficiale di Kim Jong-un è stata resa pubblica solo quando aveva già compiuto 27 anni, nel 2010, un anno prima della morte di suo padre, Kim Jong-il.

L’inaspettata presentazione pubblica di Kim Ju-ae ha suscitato molti dubbi e speculazioni sul futuro erede del leader coreano, soprattutto considerando che tale posizione è tradizionalmente riservata a un figlio maschio. Il governo non ha né confermato né smentito alcuna informazione su di lei. Ciò non stupisce siccome la dinastia Kim rimane uno dei misteri più impenetrabili del mondo politico contemporaneo. Nonostante sia al potere da oltre 70 anni, le informazioni affidabili sulla loro vita privata sono poche. La Corea del Nord è il Paese più chiuso del mondo, con uno dei regimi più restrittivi e totalitari della storia e, in generale, la trasparenza non è uno dei punti di forza del “regno eremita”.

Cosa si sa della figlia di Kim Jong-un?

Kim Jong-un e sua figlia, Kim Ju-ae, si recano in visita ai soldati dell’esercito della Corea del Nord il 27 novembre (fonte: Kcna.kp)

La notizia dell’esistenza della figlia di Kim Jong-un è stata rivelata per la prima volta da Dennis Rodman, un ex giocatore dell’NBA che incontrò Kim Jong-un a Pyongyang nel febbraio del 2013. Il leader della Corea del Nord, infatti, ha una grandissima passione per il basket e ha sviluppato un insolito rapporto di amicizia con lui. Rodman ha definito Kim Jong-un «un ragazzo meraviglioso» e «un amico per la vita», suscitando molte critiche a livello internazionale a causa delle sue dichiarazioni pubbliche a sostegno del regime nordcoreano.

In un’intervista al The Guardian, Rodman ha rivelato di aver tenuto in braccio Kim Ju-ae, la figlia di Kim Jong-un e sua moglie Ri Sol-ju. Secondo Rodman, Kim Jong-un è «un bravo padre e ha una bellissima famiglia». L’ex giocatore ha poi dichiarato di aver trascorso del tempo con la famiglia del leader nordcoreano al mare durante il suo viaggio in Corea del Nord.

Il servizio di intelligence nazionale sudcoreano ha affermato che Kim Ju-ae è nata intorno al gennaio 2013, ciò significa che attualmente ha 10 anni. Questa informazione confermerebbe quanto affermato da Rodman. Inoltre, si presume che sia la secondogenita di Kim Jong-un e Ri Sol-ju. Secondo l’emittente statunitense CNN, il loro primo figlio potrebbe essere un maschio nato nell’estate del 2010, mentre un terzo figlio potrebbe essere nato all’inizio del 2017, ma in entrambi i casi queste informazioni restano incerte.

L’esistenza di Kim Ju-ae è stata confermata solo nel novembre del 2022, quando ha fatto la sua prima apparizione pubblica accanto a suo padre durante il lancio di un missile balistico intercontinentale (ICBM) denominato Hwasong-17. In seguito, Kim Ju-ae ha fatto diverse apparizioni pubbliche, tra cui alcune comparse alle parate militari e alle cene con alti comandanti militari. Nel febbraio 2023, Kim Jong-un e sua figlia hanno partecipato a un banchetto per commemorare il 75° anniversario della fondazione dell’Armata del Popolo Coreano. Pochi giorni dopo, Kim Ju-ae è stata al centro di una grande parata militare, suscitando molta attenzione mediatica. In ogni apparizione pubblica sembra essere molto vicina al padre e gli dimostra un forte affetto.

Kim Ju-ae sarà il futuro leader della Corea del Nord?

Kim Jong-un e sua sorella, Kim Yo-jong (fonte: Wikipedia Commons)

Da quando Kim Ju-ae ha fatto il suo debutto sulla scena politica internazionale, ci sono state diverse ipotesi su chi possa essere il successore designato dal leader nordcoreano. Soprattutto in passato, si riteneva che uno dei probabili candidati potesse essere la sorella minore di Kim Jong-un, Kim Yo-jong. Attualmente lei è l’unica donna presente nella Commissione per gli Affari di Stato, l’organo politico del Paese. Secondo il servizio di intelligence nazionale sudcoreano, Kim Yo-jong potrebbe essere il “secondo in comando de facto” della Corea del Nord.

Gli esperti di politica internazionale temono che questa situazione possa portare a una guerra di successione tra i membri della famiglia, come è già avvenuto in passato. David Straub, un ex diplomatico dell’ambasciata americana a Seoul, ha dichiarato al Daily Beast che la recente esposizione pubblica di Ju-ae potrebbe essere un segnale preoccupante per Kim Yo-jong. Riferendosi agli omicidi di Jang Song-thaek e Kim Jong-nam, Straub ha affermato: «Kim [Yo-jong] ha visto assassinare lo zio e il fratellastro. […] Scommetto che tutti i membri del clan dei Kim lo ricordano, forse soprattutto Yo-jong.»

Come potrebbe avvenire per Kim Ju-ae, anche l’ascesa al potere di Kim Jong-un non è stata lineare. L’attuale leader è succeduto a suo padre, Kim Jong-il, nel dicembre 2011. Inizialmente, si credeva che il successore sarebbe stato Kim Jong-nam, il fratello maggiore di Kim Jong-un. Tuttavia, è stato escluso dalla successione perché considerato “disobbediente” dopo aver criticato apertamente il regime. Nel febbraio 2017, Kim Jong-nam è stato assassinato con un agente nervino chimico all’aeroporto di Kuala Lumpur, in Malesia, presumibilmente per ordine di Kim Jong-un. Da allora, l’attuale leader ha consolidato il suo potere eliminando i suoi reali e potenziali avversari.

Nel dicembre 2013 ha ordinato anche l’esecuzione di suo zio, Jang Song-thaek, considerato il secondo uomo più potente del Paese. La sua esecuzione è stata vista come l’eliminazione dell’ennesimo contendente per rafforzare la sua posizione di leader supremo. Dunque, la sopravvivenza di Kim Yo-jong potrebbe essere in serio pericolo nel caso in cui rappresenti una minaccia per l’ascesa di Kim Ju-ae.

Ma sebbene alcuni sostengano che la partecipazione della figlia agli eventi pubblici confermi la volontà del leader di designarla come erede, altri, come l’ex generale sudcoreano Chun In-bum, credono che sia solo una strategia per riportare l’attenzione della stampa internazionale sulla forza militare della Corea del Nord. «Credo che i nordcoreani abbiano capito che questo è un modo per attirare l’attenzione internazionale. Quindi, con tutto l’interesse che si sta accumulando, si stanno divertendo. In sette decenni di storia, i loro successori sono sempre stati un mistero per noi. Perché dovrebbero cambiare il loro modo di operare ora? Quindi, se dovessi scommettere cinque dollari, direi che non è lei il successore» ha dichiarato alla CNN.

In ogni caso, Kim Jong-un è colui che designerà il suo erede e non è escluso che possa sorprendere tutti con una scelta inaspettata. Tuttavia, essendo ancora giovane, non ha fretta di nominare un successore, perché sa che potrebbe perdere la sua autorità governativa. A meno che non abbia seri problemi di salute, è altamente improbabile che abbia già scelto sua figlia come futuro leader.

Matthew Andrea D’Alessio